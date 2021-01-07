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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/raskol-1592223681.html
В Совфеде прокомментировали раскол в американском обществе
В Совфеде прокомментировали раскол в американском обществе
Сенатор Владимир Джабаров поделился в беседе с телеканалом "360" мнением о беспорядках в Вашингтоне, устроенных сторонниками Дональда Трампа. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:12
2021-01-07T12:30
беспорядки в вашингтоне
капитолий
владимир джабаров
дональд трамп
совет федерации рф
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров поделился в беседе с телеканалом "360" мнением о беспорядках в Вашингтоне, устроенных сторонниками Дональда Трампа.По его словам, половина населения США поддерживает Трампа, другая половина — Байдена. Джабаров уверен, что под словами Трампа о фальсификации выборов есть какие-то факты и основания, но пока трудно сказать, кто прав в этом противостоянии. Он добавил, что произошедшие события в Вашингтоне серьезно подрывают авторитет США в вопросах демократии и торжества закона. Также в заявлении РИА Новости Джабаров подчеркнул, что в России не заинтересованы в неправовой передачи власти.Ранее протестующие сторонники Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Это произошло в день утверждения итогов президентских выборов США. В здании были слышны выстрелы. В городе во время протестов погибли четыре человека.
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капитолий, владимир джабаров, дональд трамп, совет федерации рф, вашингтон (город), сша, в мире

В Совфеде прокомментировали раскол в американском обществе

12:12 07.01.2021 (обновлено: 12:30 07.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и участник акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Сотрудники полиции и участник акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров поделился в беседе с телеканалом "360" мнением о беспорядках в Вашингтоне, устроенных сторонниками Дональда Трампа.
"Американцы этот сценарий цветных революций, который они внедряли во многих странах, начиная с Северной Африки, в странах Центральной Азии, они, по сути, получили этот сценарий у себя дома", — заявил Джабаров.
По его словам, половина населения США поддерживает Трампа, другая половина — Байдена.
Джабаров уверен, что под словами Трампа о фальсификации выборов есть какие-то факты и основания, но пока трудно сказать, кто прав в этом противостоянии.
Он добавил, что произошедшие события в Вашингтоне серьезно подрывают авторитет США в вопросах демократии и торжества закона.
Также в заявлении РИА Новости Джабаров подчеркнул, что в России не заинтересованы в неправовой передачи власти.

"Рассчитываем, что все удастся решить мирным путем", — подытожил сенатор.

Ранее протестующие сторонники Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Это произошло в день утверждения итогов президентских выборов США. В здании были слышны выстрелы. В городе во время протестов погибли четыре человека.
Полиция останавливает сторонников президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
11:18Беспорядки в Вашингтоне
Последствия погромов в Капитолии сняли на видео
 
Беспорядки в ВашингтонеКапитолийВладимир ДжабаровДональд ТрампСовет Федерации РФВашингтон (город)СШАВ мире
 
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