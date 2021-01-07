https://ria.ru/20210107/raskol-1592223681.html

В Совфеде прокомментировали раскол в американском обществе

В Совфеде прокомментировали раскол в американском обществе

Сенатор Владимир Джабаров поделился в беседе с телеканалом "360" мнением о беспорядках в Вашингтоне, устроенных сторонниками Дональда Трампа. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:12

2021-01-07T12:12

2021-01-07T12:30

беспорядки в вашингтоне

капитолий

владимир джабаров

дональд трамп

совет федерации рф

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров поделился в беседе с телеканалом "360" мнением о беспорядках в Вашингтоне, устроенных сторонниками Дональда Трампа.По его словам, половина населения США поддерживает Трампа, другая половина — Байдена. Джабаров уверен, что под словами Трампа о фальсификации выборов есть какие-то факты и основания, но пока трудно сказать, кто прав в этом противостоянии. Он добавил, что произошедшие события в Вашингтоне серьезно подрывают авторитет США в вопросах демократии и торжества закона. Также в заявлении РИА Новости Джабаров подчеркнул, что в России не заинтересованы в неправовой передачи власти.Ранее протестующие сторонники Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Это произошло в день утверждения итогов президентских выборов США. В здании были слышны выстрелы. В городе во время протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/pogrom-1592216838.html

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сша

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капитолий, владимир джабаров, дональд трамп, совет федерации рф, вашингтон (город), сша, в мире