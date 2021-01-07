В Совфеде прокомментировали раскол в американском обществе
12:12 07.01.2021 (обновлено: 12:30 07.01.2021)
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и участник акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров поделился в беседе с телеканалом "360" мнением о беспорядках в Вашингтоне, устроенных сторонниками Дональда Трампа.
"Американцы этот сценарий цветных революций, который они внедряли во многих странах, начиная с Северной Африки, в странах Центральной Азии, они, по сути, получили этот сценарий у себя дома", — заявил Джабаров.
Джабаров уверен, что под словами Трампа о фальсификации выборов есть какие-то факты и основания, но пока трудно сказать, кто прав в этом противостоянии.
Он добавил, что произошедшие события в Вашингтоне серьезно подрывают авторитет США в вопросах демократии и торжества закона.
Также в заявлении РИА Новости Джабаров подчеркнул, что в России не заинтересованы в неправовой передачи власти.
"Рассчитываем, что все удастся решить мирным путем", — подытожил сенатор.
Ранее протестующие сторонники Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Это произошло в день утверждения итогов президентских выборов США. В здании были слышны выстрелы. В городе во время протестов погибли четыре человека.