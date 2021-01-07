https://ria.ru/20210107/protesty-1592258884.html

Эксперт назвал реакцию фондовых рынков на захват Капитолия циничной

Эксперт назвал реакцию фондовых рынков на захват Капитолия циничной

Фондовые рынки США и доллар реагируют "цинично" на протесты в Вашингтоне и больше ориентируются на вливание денег Федрезервом, для российских активов в... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:16

2021-01-07T17:16

2021-01-07T19:37

захват капитолия в вашингтоне

сергей дроздов

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589959462_0:44:2390:1388_1920x0_80_0_0_731ae6c021d0b5b9e61d573ad14c494e.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Фондовые рынки США и доллар реагируют "цинично" на протесты в Вашингтоне и больше ориентируются на вливание денег Федрезервом, для российских активов в ближайшее время важнее будет динамика нефти, сказал РИА Новости Сергей Дроздов из ИГ "Универ Капитал".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека. Позднее, в четверг, Конгресс все же утвердил избрание Джо Байдена на пост президента США."Рынки циничны, поэтому, несмотря на жертвы человеческие, мы видим, что динамика ведущего американского индекса S&P 500 положительна и доллар укрепляется к евро. Деньги ФРС толкают рынки вверх, а деньги на рынках - это основное" - отметил Дроздов."Если брать глобально, то рынки ждут инаугурацию Джо Байдена и хотят послушать его речь, так как одно дело - предвыборные обещания, другое - речь президента, его стратегия. По факту это может быть совсем другое и может рынкам не понравиться с учетом того, что они сейчас на исторических максимумах. С другой стороны, есть такое наблюдение, что как год начинается у индекса S&P 500, так и заканчивается - например, обновлением исторического максимума, хотя это и не исключает большую коррекцию во второй половине января - в феврале", - подчеркнул эксперт.Он добавил, что для российского рынка основной драйвер - это цены на нефть. Сейчас достаточно высокие уровни по сравнению с тем, что было весной и осенью, и они поддерживают отечественный рынок. Однако индекс Мосбиржи восстанавливается с ноября, и такой длительный рост вполне может перейти в коррекцию - "деревья не растут до небес", отметил эксперт. Скорее всего, инвесторы начнут фиксировать прибыль, полагает он.К 17.07 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,58%, доллар к евро поднимается на 0,43%, нефть марки Brent после роста в течение дня и торгов в под отметкой в 55 долларов за баррель перешла к коррекции и торгуется немного выше 54 долларов за баррель. Торги на Московской бирже в четверг не проводятся из-за празднования Рождества.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/pushkov-1592254759.html

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592254135.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дроздов, дональд трамп, вашингтон (город), сша, экономика