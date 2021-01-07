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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/protesty-1592258884.html
Эксперт назвал реакцию фондовых рынков на захват Капитолия циничной
Эксперт назвал реакцию фондовых рынков на захват Капитолия циничной
Фондовые рынки США и доллар реагируют "цинично" на протесты в Вашингтоне и больше ориентируются на вливание денег Федрезервом, для российских активов в... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T17:16
2021-01-07T19:37
захват капитолия в вашингтоне
сергей дроздов
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
экономика
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Фондовые рынки США и доллар реагируют "цинично" на протесты в Вашингтоне и больше ориентируются на вливание денег Федрезервом, для российских активов в ближайшее время важнее будет динамика нефти, сказал РИА Новости Сергей Дроздов из ИГ "Универ Капитал".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека. Позднее, в четверг, Конгресс все же утвердил избрание Джо Байдена на пост президента США."Рынки циничны, поэтому, несмотря на жертвы человеческие, мы видим, что динамика ведущего американского индекса S&amp;P 500 положительна и доллар укрепляется к евро. Деньги ФРС толкают рынки вверх, а деньги на рынках - это основное" - отметил Дроздов."Если брать глобально, то рынки ждут инаугурацию Джо Байдена и хотят послушать его речь, так как одно дело - предвыборные обещания, другое - речь президента, его стратегия. По факту это может быть совсем другое и может рынкам не понравиться с учетом того, что они сейчас на исторических максимумах. С другой стороны, есть такое наблюдение, что как год начинается у индекса S&amp;P 500, так и заканчивается - например, обновлением исторического максимума, хотя это и не исключает большую коррекцию во второй половине января - в феврале", - подчеркнул эксперт.Он добавил, что для российского рынка основной драйвер - это цены на нефть. Сейчас достаточно высокие уровни по сравнению с тем, что было весной и осенью, и они поддерживают отечественный рынок. Однако индекс Мосбиржи восстанавливается с ноября, и такой длительный рост вполне может перейти в коррекцию - "деревья не растут до небес", отметил эксперт. Скорее всего, инвесторы начнут фиксировать прибыль, полагает он.К 17.07 мск фьючерс на индекс S&amp;P 500 поднимается на 0,58%, доллар к евро поднимается на 0,43%, нефть марки Brent после роста в течение дня и торгов в под отметкой в 55 долларов за баррель перешла к коррекции и торгуется немного выше 54 долларов за баррель. Торги на Московской бирже в четверг не проводятся из-за празднования Рождества.
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сергей дроздов, дональд трамп, вашингтон (город), сша, экономика

Эксперт назвал реакцию фондовых рынков на захват Капитолия циничной

17:16 07.01.2021 (обновлено: 19:37 07.01.2021)
 
© AP Photo / Frank Franklin IIПрохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке
Прохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Frank Franklin II
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Фондовые рынки США и доллар реагируют "цинично" на протесты в Вашингтоне и больше ориентируются на вливание денег Федрезервом, для российских активов в ближайшее время важнее будет динамика нефти, сказал РИА Новости Сергей Дроздов из ИГ "Универ Капитал".
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека. Позднее, в четверг, Конгресс все же утвердил избрание Джо Байдена на пост президента США.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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"Рынки циничны, поэтому, несмотря на жертвы человеческие, мы видим, что динамика ведущего американского индекса S&P 500 положительна и доллар укрепляется к евро. Деньги ФРС толкают рынки вверх, а деньги на рынках - это основное" - отметил Дроздов.
"Если брать глобально, то рынки ждут инаугурацию Джо Байдена и хотят послушать его речь, так как одно дело - предвыборные обещания, другое - речь президента, его стратегия. По факту это может быть совсем другое и может рынкам не понравиться с учетом того, что они сейчас на исторических максимумах. С другой стороны, есть такое наблюдение, что как год начинается у индекса S&P 500, так и заканчивается - например, обновлением исторического максимума, хотя это и не исключает большую коррекцию во второй половине января - в феврале", - подчеркнул эксперт.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Он добавил, что для российского рынка основной драйвер - это цены на нефть. Сейчас достаточно высокие уровни по сравнению с тем, что было весной и осенью, и они поддерживают отечественный рынок. Однако индекс Мосбиржи восстанавливается с ноября, и такой длительный рост вполне может перейти в коррекцию - "деревья не растут до небес", отметил эксперт. Скорее всего, инвесторы начнут фиксировать прибыль, полагает он.
К 17.07 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,58%, доллар к евро поднимается на 0,43%, нефть марки Brent после роста в течение дня и торгов в под отметкой в 55 долларов за баррель перешла к коррекции и торгуется немного выше 54 долларов за баррель. Торги на Московской бирже в четверг не проводятся из-за празднования Рождества.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеСергей ДроздовДональд ТрампВашингтон (город)СШАЭкономика
 
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