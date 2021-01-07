https://ria.ru/20210107/poroshenko-1592237301.html

Порошенко эмоционально отреагировал на штурм Капитолия

Порошенко эмоционально отреагировал на штурм Капитолия

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа вызовом для... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:32

2021-01-07T14:32

2021-01-07T15:32

беспорядки в вашингтоне

капитолий

петр порошенко

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа вызовом для американской демократии.Депутат Верховной рады также добавил, что он глубоко шокирован случившимся."Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистичной риторики", — написал он в Twitter.Он также выразил уверенность, что американский народ "встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка"."Украина солидарна с Вами!" — отметил он.Накануне сторонники действующего президента Дональда Трампа во время демонстрации в Вашингтоне в его поддержку штурмовали здание конгресса, прервав заседание, в ходе которого планировалось утвердить итоги выборов и победу Джо Байдена. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, погибли четыре человека.Сегодня конгресс утвердил победу Байдена на президентских выборах. Это решение окончательно закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов голосования. Трамп заявил, что не согласен с результатами выборов, но добавил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html

https://ria.ru/20210107/pogrom-1592216838.html

вашингтон (город)

сша

украина

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капитолий, петр порошенко, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире