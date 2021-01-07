Порошенко эмоционально отреагировал на штурм Капитолия
14:32 07.01.2021 (обновлено: 15:32 07.01.2021)
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и участник акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа вызовом для американской демократии.
Депутат Верховной рады также добавил, что он глубоко шокирован случившимся.
"Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистичной риторики", — написал он в Twitter.
Он также выразил уверенность, что американский народ "встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка".
"Украина солидарна с Вами!" — отметил он.
Накануне сторонники действующего президента Дональда Трампа во время демонстрации в Вашингтоне в его поддержку штурмовали здание конгресса, прервав заседание, в ходе которого планировалось утвердить итоги выборов и победу Джо Байдена. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, погибли четыре человека.
Сегодня конгресс утвердил победу Байдена на президентских выборах. Это решение окончательно закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов голосования. Трамп заявил, что не согласен с результатами выборов, но добавил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.