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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210107/oppozitsiya-1592281022.html
Оппозиция планирует сорвать Всебелорусское народное собрание
Оппозиция планирует сорвать Всебелорусское народное собрание
Оппозиционное Народное антикризисное управление (НАУ) сообщило, что начало работу по срыву Всебелорусского народного собрания (ВНС). РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T22:27
2021-01-07T22:27
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Оппозиционное Народное антикризисное управление (НАУ) сообщило, что начало работу по срыву Всебелорусского народного собрания (ВНС).Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля 2021 года в Минске, в настоящее время идет выдвижение делегатов. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек, 29 декабря началось выдвижение делегатов. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, роль повысить. Оппозиция не считает в текущих условиях ВНС легитимным, инициирует включение в международные санкционные списки делегатов. Лукашенко 31 декабря заявил, что ВНС никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет. Однако в оппозиции не верят, что ВНС не будет менять конституцию страны."НАУ и сообщество "Честные люди" (близкая к оппозиции гражданская инициатива - ред.) запустили сбор информации о так называемом ВНС. Это значит, что первая часть нашего совместного плана по срыву "антинародного сборища" началась", - говорится в сообщении в telegram-канале НАУ. Там поясняется, что раскрытие повестки и деанонимизация делегатов ВНС являются ключевыми факторами для его срыва."Официальная повестка так называемого ВНС нигде не опубликована. С какими финальными предложениями вышли с "диалоговых площадок" самоназначенные делегаты – остается только догадываться. Мы догадываемся. И отлично понимаем, чем угрожает нынешнее замалчивание повестки. Но сюрпризов не будет. Мы узнаем правду и сделаем ее публичной. Так мы не позволим нелегитимной власти объявить о своих антиконституционных решениях постфактум", - подчеркивается в сообщении. НАУ обещает обнародовать данные о делегатах и подчеркивает, что "вместо туманной коллективной ответственности их ждет ответственность персональная".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.НАУ создано одним из лидеров белорусской оппозиции Павлом Латушко, выехавшим в Польшу, он также является членом президиума созданного по инициативе Тихановской координационного совета белорусской оппозиции. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против ряда членов совета уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В совете отвергают эти обвинения, заявляя, что действуют в рамках законодательства.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/lukashenko-1591709484.html
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, польша, минск, белоруссия, в мире

Оппозиция планирует сорвать Всебелорусское народное собрание

22:27 07.01.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Оппозиционное Народное антикризисное управление (НАУ) сообщило, что начало работу по срыву Всебелорусского народного собрания (ВНС).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля 2021 года в Минске, в настоящее время идет выдвижение делегатов. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек, 29 декабря началось выдвижение делегатов. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, роль повысить. Оппозиция не считает в текущих условиях ВНС легитимным, инициирует включение в международные санкционные списки делегатов. Лукашенко 31 декабря заявил, что ВНС никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет. Однако в оппозиции не верят, что ВНС не будет менять конституцию страны.
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"НАУ и сообщество "Честные люди" (близкая к оппозиции гражданская инициатива - ред.) запустили сбор информации о так называемом ВНС. Это значит, что первая часть нашего совместного плана по срыву "антинародного сборища" началась", - говорится в сообщении в telegram-канале НАУ. Там поясняется, что раскрытие повестки и деанонимизация делегатов ВНС являются ключевыми факторами для его срыва.
"Официальная повестка так называемого ВНС нигде не опубликована. С какими финальными предложениями вышли с "диалоговых площадок" самоназначенные делегаты – остается только догадываться. Мы догадываемся. И отлично понимаем, чем угрожает нынешнее замалчивание повестки. Но сюрпризов не будет. Мы узнаем правду и сделаем ее публичной. Так мы не позволим нелегитимной власти объявить о своих антиконституционных решениях постфактум", - подчеркивается в сообщении. НАУ обещает обнародовать данные о делегатах и подчеркивает, что "вместо туманной коллективной ответственности их ждет ответственность персональная".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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НАУ создано одним из лидеров белорусской оппозиции Павлом Латушко, выехавшим в Польшу, он также является членом президиума созданного по инициативе Тихановской координационного совета белорусской оппозиции. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против ряда членов совета уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В совете отвергают эти обвинения, заявляя, что действуют в рамках законодательства.
 
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоПольшаМинскБелоруссияВ мире
 
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