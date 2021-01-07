Оппозиция планирует сорвать Всебелорусское народное собрание
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Оппозиционное Народное антикризисное управление (НАУ) сообщило, что начало работу по срыву Всебелорусского народного собрания (ВНС).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля 2021 года в Минске, в настоящее время идет выдвижение делегатов. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек, 29 декабря началось выдвижение делегатов. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, роль повысить. Оппозиция не считает в текущих условиях ВНС легитимным, инициирует включение в международные санкционные списки делегатов. Лукашенко 31 декабря заявил, что ВНС никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет. Однако в оппозиции не верят, что ВНС не будет менять конституцию страны.
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"НАУ и сообщество "Честные люди" (близкая к оппозиции гражданская инициатива - ред.) запустили сбор информации о так называемом ВНС. Это значит, что первая часть нашего совместного плана по срыву "антинародного сборища" началась", - говорится в сообщении в telegram-канале НАУ. Там поясняется, что раскрытие повестки и деанонимизация делегатов ВНС являются ключевыми факторами для его срыва.
"Официальная повестка так называемого ВНС нигде не опубликована. С какими финальными предложениями вышли с "диалоговых площадок" самоназначенные делегаты – остается только догадываться. Мы догадываемся. И отлично понимаем, чем угрожает нынешнее замалчивание повестки. Но сюрпризов не будет. Мы узнаем правду и сделаем ее публичной. Так мы не позволим нелегитимной власти объявить о своих антиконституционных решениях постфактум", - подчеркивается в сообщении. НАУ обещает обнародовать данные о делегатах и подчеркивает, что "вместо туманной коллективной ответственности их ждет ответственность персональная".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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НАУ создано одним из лидеров белорусской оппозиции Павлом Латушко, выехавшим в Польшу, он также является членом президиума созданного по инициативе Тихановской координационного совета белорусской оппозиции. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против ряда членов совета уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В совете отвергают эти обвинения, заявляя, что действуют в рамках законодательства.