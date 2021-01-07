https://ria.ru/20210107/noutbuk-1592282060.html

Протестующие украли ноутбук у сенатора при захвате Капитолия

Протестующие украли ноутбук у сенатора при захвате Капитолия

Сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли заявил, что вторгшиеся в здание Капитолия в Вашингтоне в среду сторонники Трампа обыскали и разгромили его... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T23:17

2021-01-07T23:17

2021-01-07T23:17

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

орегон

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли заявил, что вторгшиеся в здание Капитолия в Вашингтоне в среду сторонники Трампа обыскали и разгромили его кабинет, а также украли ноутбук.Кроме всего прочего, в опубликованном видео, сенатор рассказал, что протестующие сломали дверь, ведущую в его офис, разбросали файлы и оставили окурки и другой мусор, они также испортили подаренную ему рукопись и флаг.Меркли назвал произошедшее в Вашингтоне "нападением внутренних террористов" и "атакой на конституцию". Он также присоединился к тем, кто уже заявил о необходимости отстранить Трампа от власти, задействуя 25-ю поправку к конституции, предполагающую отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту.Как написала газета Washington Post, у сторонников Трампа был доступ к по меньшей мере одному незаблокированному ноутбуку, который находился в офисах спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По предположению издания, в случае получения доступа к устройству, злоумышленники могли бы проникнуть в электронную систему конгресса.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

орегон

вашингтон (город)

сша

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-07T23:17 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, орегон, вашингтон (город), сша, в мире