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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/noutbuk-1592282060.html
Протестующие украли ноутбук у сенатора при захвате Капитолия
Протестующие украли ноутбук у сенатора при захвате Капитолия
Сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли заявил, что вторгшиеся в здание Капитолия в Вашингтоне в среду сторонники Трампа обыскали и разгромили его... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T23:17
2021-01-07T23:17
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
орегон
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли заявил, что вторгшиеся в здание Капитолия в Вашингтоне в среду сторонники Трампа обыскали и разгромили его кабинет, а также украли ноутбук.Кроме всего прочего, в опубликованном видео, сенатор рассказал, что протестующие сломали дверь, ведущую в его офис, разбросали файлы и оставили окурки и другой мусор, они также испортили подаренную ему рукопись и флаг.Меркли назвал произошедшее в Вашингтоне "нападением внутренних террористов" и "атакой на конституцию". Он также присоединился к тем, кто уже заявил о необходимости отстранить Трампа от власти, задействуя 25-ю поправку к конституции, предполагающую отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту.Как написала газета Washington Post, у сторонников Трампа был доступ к по меньшей мере одному незаблокированному ноутбуку, который находился в офисах спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По предположению издания, в случае получения доступа к устройству, злоумышленники могли бы проникнуть в электронную систему конгресса.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, орегон, вашингтон (город), сша, в мире

Протестующие украли ноутбук у сенатора при захвате Капитолия

23:17 07.01.2021
 
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли заявил, что вторгшиеся в здание Капитолия в Вашингтоне в среду сторонники Трампа обыскали и разгромили его кабинет, а также украли ноутбук.

"Украли ноутбук, который лежал на столе", - заявил Меркли в опубликованном в Twitter видео с описанием последствий беспорядков в Капитолии для его кабинета.

Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
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Кроме всего прочего, в опубликованном видео, сенатор рассказал, что протестующие сломали дверь, ведущую в его офис, разбросали файлы и оставили окурки и другой мусор, они также испортили подаренную ему рукопись и флаг.
Меркли назвал произошедшее в Вашингтоне "нападением внутренних террористов" и "атакой на конституцию". Он также присоединился к тем, кто уже заявил о необходимости отстранить Трампа от власти, задействуя 25-ю поправку к конституции, предполагающую отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту.

"Трамп абсолютно не подходит и должен быть смещен с поста. Если мы сможем сделать это до 20 января путем импичмента, я только за. Кабинет и вице-президент могут и должны задействовать 25-ю поправку сегодня же. Необходимы уголовные расследования и преследования", - написал демократ в Twitter.

Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Как написала газета Washington Post, у сторонников Трампа был доступ к по меньшей мере одному незаблокированному ноутбуку, который находился в офисах спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По предположению издания, в случае получения доступа к устройству, злоумышленники могли бы проникнуть в электронную систему конгресса.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампОрегонВашингтон (город)СШАВ мире
 
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