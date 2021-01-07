https://ria.ru/20210107/napitki-1592216165.html

Диетологи рассказали, что нужно пить по утрам

Диетологи рассказали, что нужно пить по утрам

Опрошенные РИА Новости диетологи разобрали по ингредиентам самые популярные зимние напитки и определили, что нельзя пить сидя на диване, почему какао можно... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:10

2021-01-07T11:10

2021-01-07T12:50

маргарита королева

общество

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости диетологи разобрали по ингредиентам самые популярные зимние напитки и определили, что нельзя пить сидя на диване, почему какао можно употреблять вместо кофе хоть каждый день и взрослым, и детям и почему лучше варить безалкогольный глинтвейн из гранатового сока.С началом похолодания и в период зимних каникул в меню всех заведений появляются напитки для новогоднего настроения. Среди них: глинтвейн, какао, горячий шоколад и облепиховый чай. РИА Новости разобрали с диетологами каждый из этих напитков по составу, чтобы определить влияние их ингредиентов на организм.ГлинтвейнБезалкогольный вариант глинтвейна готовят на основе сока, чаще всего вишневого (взамен красного вина) или виноградного (взамен белого), с добавлением нарезанных фруктов: апельсинов, яблок, лимона и пряностей: мускатного ореха, гвоздики, корицы, имбиря.Как отмечает диетолог Маргарита Королева, глинтвейн можно готовить из любого сока, все зависит от вкусовых предпочтений и от индивидуальных особенностей, надо учитывать, что все соки имеют разный набор полезных компонентов и сахара."Для людей, которые имеют проблемы с углеводным обменом, виноградный сок, скорее, не подойдет, потому что он содержит самое большое количество сахара. Более низкий гликемический индекс у вишневого сока, а гранатовый сок — великолепный выбор, он позволит получить и витамины, и минералы, и антиоксиданты, и биологически активные компоненты, которые в горячем виде позволят человеку согреться и взбодриться", — сказала Королева.Но, по мнению диетологов, самым главным и полезным, что есть в составе глинтвейна, остаются специи.Он добавил, что остальные ингредиенты — фрукты, ягоды играют уже меньшую роль, они, скорее, добавляют вкус, чем приносят какую-то пользу.Как правило, для приготовления глинтвейна используют сухое вино с невысоким составом спирта — до 13%. Как отметила Королева, напиток получается невысокой калорийности, около 150 килокалорий, но есть одно "но": алкоголь в составе глинтвейна повышает аппетит, поэтому есть риск употребить лишнюю пищу.КакаоМолоко, какао-порошок и при желании сахар — вот и весь рецепт какао, при этом опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что этот простой напиток несет в себе очень много витаминов и полезных компонентов."По составу в этом напитке содержатся витамины, микроэлементы, минеральные вещества, там очень много антиоксидантов. В основном витамины: А, Е, витамин К, также витамины группы В, которые играют большое значение в обмене веществ, нормализации водно-солевого баланса, обладают иммуностимулирующим эффектом", — рассказала Королева.Также, по ее словам, в составе и кальций, и фосфор, что важно для детского организма, они позволяют правильно строить костную массу. Помимо этого, содержащийся в какао калий полезен для сосудистой системы, а в молоке достаточно жиров и микроэлементов для роста и развития юного организма.А еще в нем меньше кофеина, чем в чае и кофе, поэтому его можно пить детям, начиная с трех лет, и людям с проблемами с давлением и сердечными ритмами.Также, как отмечает диетолог Королева, благодаря какао-порошку регулируется тонус сосудистой стенки и в то же время повышается общий тонус организма. "Повышается общая трудоспособность, настроение, улучшается память, хорошо концентрируется внимание, и на какой-то промежуток времени это еще и сытно к тому же", — рассказала она.При этом диетологи единогласно предупреждают, что все эти полезные свойства есть только в натуральном какао-порошке. А неорганический, сделанный на производстве, и непонятно откуда какао-порошок, может, наоборот, навредить и вызвать аллергию.А вот к его "собрату" — горячему шоколаду — Обложко советует относиться с осторожностью.Облепиховый чайВ составе этого напитка ягоды облепихи, горячая вода или чай и специи, что, по мнению диетологов, обеспечит заряд витаминов и повысит иммунитет, а это особенно необходимо зимой.Помимо этого, облепиха богата витамином А, также в ее составе бета-каротин и жирорастворимые витамины: Е и К."Этот напиток с добавлением пряностей и специй оставит яркие вкусовые впечатления, тонизирует и даже позволит насытиться. Потому что он получается достаточно плотным — с одной стороны, напиток, а с дрогой стороны — как десерт", — отметила диетолог Королева.

https://rsport.ria.ru/20201202/son-1587245263.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/ves-1590946797.html

https://rsport.ria.ru/20201229/kishechnik-1591427149.html

https://rsport.ria.ru/20201226/syr-1591000921.html

https://rsport.ria.ru/20201224/yabloki-1590734831.html

https://rsport.ria.ru/20201222/produkty-1590426156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита королева, общество