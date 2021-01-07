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Диетологи рассказали, что нужно пить по утрам
Диетологи рассказали, что нужно пить по утрам
Опрошенные РИА Новости диетологи разобрали по ингредиентам самые популярные зимние напитки и определили, что нельзя пить сидя на диване, почему какао можно... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:10
2021-01-07T12:50
маргарита королева
общество
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости диетологи разобрали по ингредиентам самые популярные зимние напитки и определили, что нельзя пить сидя на диване, почему какао можно употреблять вместо кофе хоть каждый день и взрослым, и детям и почему лучше варить безалкогольный глинтвейн из гранатового сока.С началом похолодания и в период зимних каникул в меню всех заведений появляются напитки для новогоднего настроения. Среди них: глинтвейн, какао, горячий шоколад и облепиховый чай. РИА Новости разобрали с диетологами каждый из этих напитков по составу, чтобы определить влияние их ингредиентов на организм.ГлинтвейнБезалкогольный вариант глинтвейна готовят на основе сока, чаще всего вишневого (взамен красного вина) или виноградного (взамен белого), с добавлением нарезанных фруктов: апельсинов, яблок, лимона и пряностей: мускатного ореха, гвоздики, корицы, имбиря.Как отмечает диетолог Маргарита Королева, глинтвейн можно готовить из любого сока, все зависит от вкусовых предпочтений и от индивидуальных особенностей, надо учитывать, что все соки имеют разный набор полезных компонентов и сахара."Для людей, которые имеют проблемы с углеводным обменом, виноградный сок, скорее, не подойдет, потому что он содержит самое большое количество сахара. Более низкий гликемический индекс у вишневого сока, а гранатовый сок — великолепный выбор, он позволит получить и витамины, и минералы, и антиоксиданты, и биологически активные компоненты, которые в горячем виде позволят человеку согреться и взбодриться", — сказала Королева.Но, по мнению диетологов, самым главным и полезным, что есть в составе глинтвейна, остаются специи.Он добавил, что остальные ингредиенты — фрукты, ягоды играют уже меньшую роль, они, скорее, добавляют вкус, чем приносят какую-то пользу.Как правило, для приготовления глинтвейна используют сухое вино с невысоким составом спирта — до 13%. Как отметила Королева, напиток получается невысокой калорийности, около 150 килокалорий, но есть одно "но": алкоголь в составе глинтвейна повышает аппетит, поэтому есть риск употребить лишнюю пищу.КакаоМолоко, какао-порошок и при желании сахар — вот и весь рецепт какао, при этом опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что этот простой напиток несет в себе очень много витаминов и полезных компонентов."По составу в этом напитке содержатся витамины, микроэлементы, минеральные вещества, там очень много антиоксидантов. В основном витамины: А, Е, витамин К, также витамины группы В, которые играют большое значение в обмене веществ, нормализации водно-солевого баланса, обладают иммуностимулирующим эффектом", — рассказала Королева.Также, по ее словам, в составе и кальций, и фосфор, что важно для детского организма, они позволяют правильно строить костную массу. Помимо этого, содержащийся в какао калий полезен для сосудистой системы, а в молоке достаточно жиров и микроэлементов для роста и развития юного организма.А еще в нем меньше кофеина, чем в чае и кофе, поэтому его можно пить детям, начиная с трех лет, и людям с проблемами с давлением и сердечными ритмами.Также, как отмечает диетолог Королева, благодаря какао-порошку регулируется тонус сосудистой стенки и в то же время повышается общий тонус организма. "Повышается общая трудоспособность, настроение, улучшается память, хорошо концентрируется внимание, и на какой-то промежуток времени это еще и сытно к тому же", — рассказала она.При этом диетологи единогласно предупреждают, что все эти полезные свойства есть только в натуральном какао-порошке. А неорганический, сделанный на производстве, и непонятно откуда какао-порошок, может, наоборот, навредить и вызвать аллергию.А вот к его "собрату" — горячему шоколаду — Обложко советует относиться с осторожностью.Облепиховый чайВ составе этого напитка ягоды облепихи, горячая вода или чай и специи, что, по мнению диетологов, обеспечит заряд витаминов и повысит иммунитет, а это особенно необходимо зимой.Помимо этого, облепиха богата витамином А, также в ее составе бета-каротин и жирорастворимые витамины: Е и К."Этот напиток с добавлением пряностей и специй оставит яркие вкусовые впечатления, тонизирует и даже позволит насытиться. Потому что он получается достаточно плотным — с одной стороны, напиток, а с дрогой стороны — как десерт", — отметила диетолог Королева.
https://rsport.ria.ru/20201202/son-1587245263.html
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маргарита королева, общество

Диетологи рассказали, что нужно пить по утрам

11:10 07.01.2021 (обновлено: 12:50 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Ксения СидороваСпециалист по глинтвейну добавляет корицу
Специалист по глинтвейну добавляет корицу - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Ксения Сидорова
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости диетологи разобрали по ингредиентам самые популярные зимние напитки и определили, что нельзя пить сидя на диване, почему какао можно употреблять вместо кофе хоть каждый день и взрослым, и детям и почему лучше варить безалкогольный глинтвейн из гранатового сока.
С началом похолодания и в период зимних каникул в меню всех заведений появляются напитки для новогоднего настроения. Среди них: глинтвейн, какао, горячий шоколад и облепиховый чай. РИА Новости разобрали с диетологами каждый из этих напитков по составу, чтобы определить влияние их ингредиентов на организм.

Глинтвейн

Безалкогольный вариант глинтвейна готовят на основе сока, чаще всего вишневого (взамен красного вина) или виноградного (взамен белого), с добавлением нарезанных фруктов: апельсинов, яблок, лимона и пряностей: мускатного ореха, гвоздики, корицы, имбиря.
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Как отмечает диетолог Маргарита Королева, глинтвейн можно готовить из любого сока, все зависит от вкусовых предпочтений и от индивидуальных особенностей, надо учитывать, что все соки имеют разный набор полезных компонентов и сахара.
"Для людей, которые имеют проблемы с углеводным обменом, виноградный сок, скорее, не подойдет, потому что он содержит самое большое количество сахара. Более низкий гликемический индекс у вишневого сока, а гранатовый сок — великолепный выбор, он позволит получить и витамины, и минералы, и антиоксиданты, и биологически активные компоненты, которые в горячем виде позволят человеку согреться и взбодриться", — сказала Королева.
Но, по мнению диетологов, самым главным и полезным, что есть в составе глинтвейна, остаются специи.

"Корица, гвоздика, имбирь — они согревающие, сосудорасширяющие. Они расслабляют, нормализуют давление, согревают в холодные периоды, стимулируют периферическое кровообращение. Многие для зтих же целей принимают алкоголь — для расслабления, сосуды расширяются. Но можно добиться такого же эффекта более безопасным для здоровья способом, добавляя разогревающие специи", — отмечает диетолог Сергей Обложко.

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Он добавил, что остальные ингредиенты — фрукты, ягоды играют уже меньшую роль, они, скорее, добавляют вкус, чем приносят какую-то пользу.

"А если мы говорим о добавлении алкоголя в этот напиток, то там тоже высокое содержание антиоксидантов, которые обеспечивают хорошую работу сосудистой системы и даже профилактику болезни Альцгеймера, поддерживают когнитивную функцию. Также содержащиеся в красном вине компоненты способствуют детоксикации организма, благоприятствуют выведению всего накопленного в организме, в том числе токсинов", — сказала Королева.

Как правило, для приготовления глинтвейна используют сухое вино с невысоким составом спирта — до 13%. Как отметила Королева, напиток получается невысокой калорийности, около 150 килокалорий, но есть одно "но": алкоголь в составе глинтвейна повышает аппетит, поэтому есть риск употребить лишнюю пищу.

Какао

Молоко, какао-порошок и при желании сахар — вот и весь рецепт какао, при этом опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что этот простой напиток несет в себе очень много витаминов и полезных компонентов.
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"По составу в этом напитке содержатся витамины, микроэлементы, минеральные вещества, там очень много антиоксидантов. В основном витамины: А, Е, витамин К, также витамины группы В, которые играют большое значение в обмене веществ, нормализации водно-солевого баланса, обладают иммуностимулирующим эффектом", — рассказала Королева.
Также, по ее словам, в составе и кальций, и фосфор, что важно для детского организма, они позволяют правильно строить костную массу. Помимо этого, содержащийся в какао калий полезен для сосудистой системы, а в молоке достаточно жиров и микроэлементов для роста и развития юного организма.
А еще в нем меньше кофеина, чем в чае и кофе, поэтому его можно пить детям, начиная с трех лет, и людям с проблемами с давлением и сердечными ритмами.

"Оно обладает мягким стимулирующим эффектом. Есть люди с проблемами с ритмом или у некоторых кофеин сильно влияет на сон, а привычка к горячему напитку существует, в таких случаях мы как раз рекомендуем какао, чтобы не было таких проблем. И горячий напиток, и мягкая стимуляция, и польза", — считает диетолог Обложко.

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Также, как отмечает диетолог Королева, благодаря какао-порошку регулируется тонус сосудистой стенки и в то же время повышается общий тонус организма. "Повышается общая трудоспособность, настроение, улучшается память, хорошо концентрируется внимание, и на какой-то промежуток времени это еще и сытно к тому же", — рассказала она.
При этом диетологи единогласно предупреждают, что все эти полезные свойства есть только в натуральном какао-порошке. А неорганический, сделанный на производстве, и непонятно откуда какао-порошок, может, наоборот, навредить и вызвать аллергию.
А вот к его "собрату" — горячему шоколаду — Обложко советует относиться с осторожностью.

"Только спортсменам, металлургам, сталеварам, потому что у нас получается 500 калорий на 100 граммов, полкружечки такого напитка будет иметь огромную калорийность. Если человек занимается спортом, ездил на лыжах или гулял весь день, то этот напиток придаст сил до тренировки, во время или после. Но сидя на диване лучше его не пить", — сказал Обложко.

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Облепиховый чай

В составе этого напитка ягоды облепихи, горячая вода или чай и специи, что, по мнению диетологов, обеспечит заряд витаминов и повысит иммунитет, а это особенно необходимо зимой.

"У нас сейчас зима, не хватает фруктов и овощей в питании, поэтому с середины зимы размораживать облепиху — отличный вариант для заряда витамином С. Облепиховый чай, его главное слишком долго не кипятить, и тогда он будет чемпионом по витамину С. А у витамина С есть доказанная способность повышать иммунитет, что сейчас особенно актуально", — считает диетолог Обложко.

Помимо этого, облепиха богата витамином А, также в ее составе бета-каротин и жирорастворимые витамины: Е и К.
"Этот напиток с добавлением пряностей и специй оставит яркие вкусовые впечатления, тонизирует и даже позволит насытиться. Потому что он получается достаточно плотным — с одной стороны, напиток, а с дрогой стороны — как десерт", — отметила диетолог Королева.
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