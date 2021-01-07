https://ria.ru/20210107/most-1592262392.html

Власти Петербурга отказались реконструировать "мост глупости"

Власти Петербурга отказались реконструировать "мост глупости"

Путепровод с ограниченным по высоте для транспорта движением или "мост глупости" на Софийской улице в Петербурге, где регулярно застревают "ГАЗели" не будет... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:54

2021-01-07T17:54

2021-01-07T17:54

россия

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Путепровод с ограниченным по высоте для транспорта движением или "мост глупости" на Софийской улице в Петербурге, где регулярно застревают "ГАЗели" не будет реконструирован в ближайшее время, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города.Накануне под данным путепроводом застряла 199-я по счету "ГАЗель". Об этом сообщила специально созданная группа "Вконтакте" "Мост глупости", где ведется подсчет ДТП.Официально путепровод называется мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014 году. В 2018 году часть дороги перед мостом была реконструирована, в том числе сделаны предупреждающие об ограничениях дорожные знаки.

https://ria.ru/20191113/1560894380.html

https://ria.ru/20190731/1557046428.html

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россия, санкт-петербург, общество