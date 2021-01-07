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Власти Петербурга отказались реконструировать "мост глупости"
Власти Петербурга отказались реконструировать "мост глупости"
Путепровод с ограниченным по высоте для транспорта движением или "мост глупости" на Софийской улице в Петербурге, где регулярно застревают "ГАЗели" не будет... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T17:54
2021-01-07T17:54
россия
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Путепровод с ограниченным по высоте для транспорта движением или "мост глупости" на Софийской улице в Петербурге, где регулярно застревают "ГАЗели" не будет реконструирован в ближайшее время, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города.Накануне под данным путепроводом застряла 199-я по счету "ГАЗель". Об этом сообщила специально созданная группа "Вконтакте" "Мост глупости", где ведется подсчет ДТП.Официально путепровод называется мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014 году. В 2018 году часть дороги перед мостом была реконструирована, в том числе сделаны предупреждающие об ограничениях дорожные знаки.
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россия, санкт-петербург, общество

Власти Петербурга отказались реконструировать "мост глупости"

17:54 07.01.2021
 
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи "Мегаполис"На месте ДТП на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. 27 мая 2018
На месте ДТП на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. 27 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи "Мегаполис"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Путепровод с ограниченным по высоте для транспорта движением или "мост глупости" на Софийской улице в Петербурге, где регулярно застревают "ГАЗели" не будет реконструирован в ближайшее время, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города.

"Изменение параметров данного путепровода возможно только в рамках реконструкции. В условиях ограниченного финансирования в настоящее время проведение реконструкции не планируется", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

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Накануне под данным путепроводом застряла 199-я по счету "ГАЗель". Об этом сообщила специально созданная группа "Вконтакте" "Мост глупости", где ведется подсчет ДТП.

"Перед данным мостом установлено несколько предупреждающих знаков, информационных щитов и ограничителей проезда (демонстрирующих допустимую высоту ТС). Кроме того, установлены лежачие полицейские для привлечения внимания водителей перед знаками. Также на самом мосту установлены дополнительные информационные щиты", - сообщили в пресс-службе КРТИ.

Официально путепровод называется мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014 году. В 2018 году часть дороги перед мостом была реконструирована, в том числе сделаны предупреждающие об ограничениях дорожные знаки.
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