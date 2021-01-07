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https://ria.ru/20210107/lanovoy-1592214589.html
Представитель Василия Ланового рассказал о состоянии артиста
Представитель Василия Ланового рассказал о состоянии артиста
Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, его могут выписать через пару дней, заявила РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T10:53
2021-01-07T10:53
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл крок
василий лановой
ссср
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, его могут выписать через пару дней, заявила РИА Новости представитель актера Антонина Журавлева.Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщал, что Лановой заразился коронавирусом, у него обнаружено пятипроцентное поражение легких. Артист вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы.Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл крок, василий лановой, ссср, общество

Представитель Василия Ланового рассказал о состоянии артиста

10:53 07.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, его могут выписать через пару дней, заявила РИА Новости представитель актера Антонина Журавлева.
Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщал, что Лановой заразился коронавирусом, у него обнаружено пятипроцентное поражение легких. Артист вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы.
"Ещё день-два, и отправят на выписку. Все в порядке у него, выздоравливает, все хорошо, собственного говоря", - сказала собеседница агентства.
Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл КрокВасилий ЛановойСССРОбщество
 
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