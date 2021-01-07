https://ria.ru/20210107/lanovoy-1592214589.html

Представитель Василия Ланового рассказал о состоянии артиста

Представитель Василия Ланового рассказал о состоянии артиста

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, его могут выписать через пару дней, заявила РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:53

2021-01-07T10:53

2021-01-07T10:53

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл крок

василий лановой

ссср

общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, его могут выписать через пару дней, заявила РИА Новости представитель актера Антонина Журавлева.Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщал, что Лановой заразился коронавирусом, у него обнаружено пятипроцентное поражение легких. Артист вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы.Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/basilashvili-1591960372.html

ссср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл крок, василий лановой, ссср, общество