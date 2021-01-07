https://ria.ru/20210107/lanovoy-1592214589.html
Представитель Василия Ланового рассказал о состоянии артиста
Представитель Василия Ланового рассказал о состоянии артиста
Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, его могут выписать через пару дней, заявила РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T10:53
2021-01-07T10:53
2021-01-07T10:53
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл крок
василий лановой
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591813401_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_1dd89f8364987c8211f45a6306680603.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, его могут выписать через пару дней, заявила РИА Новости представитель актера Антонина Журавлева.Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщал, что Лановой заразился коронавирусом, у него обнаружено пятипроцентное поражение легких. Артист вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы.Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/basilashvili-1591960372.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591813401_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b4a10c32ffc1c9544bc0411c3570bbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл крок, василий лановой, ссср, общество