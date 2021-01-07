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"Гроза панцерваффе": советский танкист-ас, которому не дали "Героя"
"Гроза панцерваффе": советский танкист-ас, которому не дали "Героя"
Этот советский офицер в одном бою сжег немецкую танковую роту, но высшей награды СССР ни он, ни его экипаж так и не получили — в четверг, 7 января, исполняется... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T08:00
2021-01-07T12:47
красная армия (ркка)
советско-финская война (1939—1940)
ленинград
выборг
финляндия
безопасность
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Этот советский офицер в одном бою сжег немецкую танковую роту, но высшей награды СССР ни он, ни его экипаж так и не получили — в четверг, 7 января, исполняется 110 лет со дня рождения Зиновия Колобанова. Двадцатого августа 1941-го он лично уничтожил 22 гитлеровских "панцера". Такого за всю войну не удавалось никому — ни до, ни после. О феномене Колобанова — в материале РИА Новости.Ветеран ЗимнейК началу Великой Отечественной лейтенант Зиновий Колобанов уже был опытным танкистом. Он командовал танковой ротой в Зимнюю войну, дошел от советско-финской границы до Выборга. Трижды горел в подбитой машине, но не получил ни царапины. Легкие танки его подразделения участвовали в прорыве линии Маннергейма. За храбрость в боях Колобанов получил внеочередное воинское звание капитана и был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако из-за досадной случайности — его подчиненные отправились брататься с финнами после подписания мирного договора — офицера лишили и награды, и капитанского звания.Тем не менее на дальнейшую военную карьеру Колобанова этот инцидент не повлиял. После Зимней войны он служил в Киевском военном округе и быстро шел в гору: заместитель командира роты 90-го танкового полка, командир роты 36-го отдельного учебного танкового батальона 14-й легкой танковой бригады, начальник штаба батальона 97-го танкового полка. А 9 мая 1941-го его назначили командиром роты тяжелых танков.Тогда в войска только-только начали поступать новейшие КВ-1. Эти 47-тонные монстры с мощной броней выдерживали лобовое попадание из большинства противотанковых орудий того времени. А 76-миллиметровая пушка Л-11 могла уничтожить любую цель на поле боя. В первые месяцы Великой Отечественной гитлеровцы не знали, как бороться с этими машинами. Но таких танков у СССР было крайне мало.Танковая засадаИменно на КВ-1 Зиновий Колобанов и совершил свой подвиг. Вскоре после нападения Германии на СССР ему дали "старлея" и перевели на Ленинградский фронт командовать ротой тяжелых танков. Немцы наступали на Ленинград. Обстановка для советских войск складывалась крайне неблагоприятная. Передовые отряды вермахта быстро вышли к Красногвардейску (Гатчина) — важному узлу железнодорожных и шоссейных дорог. Захват города сильно осложнил бы положение защитников Ленинграда. Враг не жалел бронетехники и бросал в бой все новые части. Советское командование, не располагавшее резервами для контратаки, перешло к тактике засад.Девятнадцатого августа 1941 года рота старшего лейтенанта Колобанова выдвинулась к перекрестку у совхоза Войсковицы. Разведка сообщала, что здесь пойдет немецкая колонна. Просчитав вероятные пути движения вражеских войск, Колобанов направил два танка на лужскую дорогу, два — на кингисеппскую, а сам занял позицию на приморской. Капонир для его КВ-1 вырыли на убойной дистанции от перекрестка — всего в 300 метрах. С этой позиции старший лейтенант полностью контролировал все три дороги, по которым могли пойти немцы.Расчет оказался верным. На следующий день экипажи старшего лейтенанта встретили врага на Лужском шоссе, подбили пять танков и три бронетранспортера. Немцы вызвали самолеты-разведчики. Однако Колобанов хорошо замаскировал танки, и пилоты люфтваффе ничего не обнаружили. Гитлеровцы пустили мотоциклистов, танкисты их пропустили — ждали более "крупную рыбу".Вскоре на перекресток выдвинулась танковая колонна 6-й дивизии вермахта. Как только головная машина поравнялась с двумя березами у дороги, Колобанов скомандовал: "Ориентир первый, по головному, прямой выстрел под крест, бронебойным — огонь!" Старший лейтенант заранее позаботился о том, чтобы экипаж загрузил в танк побольше бронебойных снарядов, оставив лишь несколько осколочно-фугасных. Главная задача — не пропустить вражескую технику.Могила 6-й дивизииНаводчик Андрей Усов, ветеран войн в Польше и Финляндии, первыми меткими выстрелами вывел из строя три головных танка и перенес огонь в хвост колонны, уничтожив замыкающие машины. Остальная техника оказалась в ловушке. Отъехать в сторону не позволяла местность — вокруг раскинулись болота. На шоссе образовалась давка. Задние машины напирали на передние, гитлеровцы метались по обочине.Экипаж Колобанова тем временем методично уничтожал один танк за другим. По очереди вспыхивали легкие Pz.kpfw35(t). Всего за час подбили 22 машины. Противник вел ответный огонь, но тщетно. После боя на броне КВ-1 старлея Колобанова насчитали 114 попаданий снарядов.Впрочем, на этом сражение не закончилось — вскоре в район вышли средние немецкие танки Pz.kpfwIV. Они били осколочными в надежде выкурить советский танк из укрытия. Один из снарядов попал под погон машины Колобанова, серьезно повредив башню. Командиру пришлось положиться на мастерство механика-водителя, который, налегая на рычаги, корректировал наводку орудия. Дуэль с немецкими "четверками" окончилась ничьей. На этом фронтовая карьера Зиновия Колобанова фактически закончилась. Пятнадцатого сентября 1941-го танковый ас был тяжело ранен осколком снаряда: повреждения головы и позвоночника, контузия головного и спинного мозга. Несколько месяцев он провел в госпиталях. В армию вернулся уже после Победы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/arkhiv-1585490590.html
https://ria.ru/20200913/den-tankista-1577173411.html
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красная армия (ркка), советско-финская война (1939—1940), ленинград, выборг, финляндия, безопасность

"Гроза панцерваффе": советский танкист-ас, которому не дали "Героя"

08:00 07.01.2021 (обновлено: 12:47 07.01.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Tannenberg / Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры, 25 ноября 1941
Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры, 25 ноября 1941 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Tannenberg /
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Этот советский офицер в одном бою сжег немецкую танковую роту, но высшей награды СССР ни он, ни его экипаж так и не получили — в четверг, 7 января, исполняется 110 лет со дня рождения Зиновия Колобанова. Двадцатого августа 1941-го он лично уничтожил 22 гитлеровских "панцера". Такого за всю войну не удавалось никому — ни до, ни после. О феномене Колобанова — в материале РИА Новости.

Ветеран Зимней

К началу Великой Отечественной лейтенант Зиновий Колобанов уже был опытным танкистом. Он командовал танковой ротой в Зимнюю войну, дошел от советско-финской границы до Выборга. Трижды горел в подбитой машине, но не получил ни царапины. Легкие танки его подразделения участвовали в прорыве линии Маннергейма. За храбрость в боях Колобанов получил внеочередное воинское звание капитана и был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако из-за досадной случайности — его подчиненные отправились брататься с финнами после подписания мирного договора — офицера лишили и награды, и капитанского звания.
Колобанов Зиновий Григорьевич
Колобанов Зиновий Григорьевич - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Колобанов Зиновий Григорьевич
Тем не менее на дальнейшую военную карьеру Колобанова этот инцидент не повлиял. После Зимней войны он служил в Киевском военном округе и быстро шел в гору: заместитель командира роты 90-го танкового полка, командир роты 36-го отдельного учебного танкового батальона 14-й легкой танковой бригады, начальник штаба батальона 97-го танкового полка. А 9 мая 1941-го его назначили командиром роты тяжелых танков.
Тогда в войска только-только начали поступать новейшие КВ-1. Эти 47-тонные монстры с мощной броней выдерживали лобовое попадание из большинства противотанковых орудий того времени. А 76-миллиметровая пушка Л-11 могла уничтожить любую цель на поле боя. В первые месяцы Великой Отечественной гитлеровцы не знали, как бороться с этими машинами. Но таких танков у СССР было крайне мало.

Танковая засада

Именно на КВ-1 Зиновий Колобанов и совершил свой подвиг. Вскоре после нападения Германии на СССР ему дали "старлея" и перевели на Ленинградский фронт командовать ротой тяжелых танков. Немцы наступали на Ленинград. Обстановка для советских войск складывалась крайне неблагоприятная. Передовые отряды вермахта быстро вышли к Красногвардейску (Гатчина) — важному узлу железнодорожных и шоссейных дорог. Захват города сильно осложнил бы положение защитников Ленинграда. Враг не жалел бронетехники и бросал в бой все новые части. Советское командование, не располагавшее резервами для контратаки, перешло к тактике засад.
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Девятнадцатого августа 1941 года рота старшего лейтенанта Колобанова выдвинулась к перекрестку у совхоза Войсковицы. Разведка сообщала, что здесь пойдет немецкая колонна. Просчитав вероятные пути движения вражеских войск, Колобанов направил два танка на лужскую дорогу, два — на кингисеппскую, а сам занял позицию на приморской. Капонир для его КВ-1 вырыли на убойной дистанции от перекрестка — всего в 300 метрах. С этой позиции старший лейтенант полностью контролировал все три дороги, по которым могли пойти немцы.
Расчет оказался верным. На следующий день экипажи старшего лейтенанта встретили врага на Лужском шоссе, подбили пять танков и три бронетранспортера. Немцы вызвали самолеты-разведчики. Однако Колобанов хорошо замаскировал танки, и пилоты люфтваффе ничего не обнаружили. Гитлеровцы пустили мотоциклистов, танкисты их пропустили — ждали более "крупную рыбу".
© Фото : Яков СлавинКолобанов Зиновий Григорьевич
Колобанов Зиновий Григорьевич - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Яков Славин
Колобанов Зиновий Григорьевич
Вскоре на перекресток выдвинулась танковая колонна 6-й дивизии вермахта. Как только головная машина поравнялась с двумя березами у дороги, Колобанов скомандовал: "Ориентир первый, по головному, прямой выстрел под крест, бронебойным — огонь!" Старший лейтенант заранее позаботился о том, чтобы экипаж загрузил в танк побольше бронебойных снарядов, оставив лишь несколько осколочно-фугасных. Главная задача — не пропустить вражескую технику.

Могила 6-й дивизии

Наводчик Андрей Усов, ветеран войн в Польше и Финляндии, первыми меткими выстрелами вывел из строя три головных танка и перенес огонь в хвост колонны, уничтожив замыкающие машины. Остальная техника оказалась в ловушке. Отъехать в сторону не позволяла местность — вокруг раскинулись болота. На шоссе образовалась давка. Задние машины напирали на передние, гитлеровцы метались по обочине.
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Экипаж Колобанова тем временем методично уничтожал один танк за другим. По очереди вспыхивали легкие Pz.kpfw35(t). Всего за час подбили 22 машины. Противник вел ответный огонь, но тщетно. После боя на броне КВ-1 старлея Колобанова насчитали 114 попаданий снарядов.
Впрочем, на этом сражение не закончилось — вскоре в район вышли средние немецкие танки Pz.kpfwIV. Они били осколочными в надежде выкурить советский танк из укрытия. Один из снарядов попал под погон машины Колобанова, серьезно повредив башню. Командиру пришлось положиться на мастерство механика-водителя, который, налегая на рычаги, корректировал наводку орудия. Дуэль с немецкими "четверками" окончилась ничьей.
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На этом фронтовая карьера Зиновия Колобанова фактически закончилась. Пятнадцатого сентября 1941-го танковый ас был тяжело ранен осколком снаряда: повреждения головы и позвоночника, контузия головного и спинного мозга. Несколько месяцев он провел в госпиталях. В армию вернулся уже после Победы.
 
Красная армия (РККА)Советско-финская война (1939—1940)ЛенинградВыборгФинляндияБезопасность
 
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