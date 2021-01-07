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Протесты в Бишкеке
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Кандидат в президенты Киргизии: новая власть в стране долго не удержится
Кандидат в президенты Киргизии: новая власть в стране долго не удержится
Власть в Киргизии, пришедшая после событий октября 2020 года, долго не удержится, считает депутат парламента страны и кандидат в президенты республики Каныбек... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:15
2021-01-07T10:02
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Власть в Киргизии, пришедшая после событий октября 2020 года, долго не удержится, считает депутат парламента страны и кандидат в президенты республики Каныбек Иманалиев.По словам Иманалиева, далеко не все кандидаты готовы к сотрудничеству с персонами, оказавшимися у власти после переворота в октябре 2020 года."Я даже не знаю, пойдет ли кто-нибудь с ними работать: все кандидаты сейчас против них. Такого раньше не было. Значит, за месяц они показали свою деструктивность", - отметил он.В Киргизии 5 октября 2020 года вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников оппозиционера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову, который 14 ноября подал в отставку с этого поста для участия в предстоящих выборах президента. После его отставки, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. Изначально в них изъявили желание принять участие более 60 кандидатов, но большинство из них не смогли внести избирательный залог и собрать 30 тысяч подписей, необходимых для допуска к предвыборной гонке. В настоящий момент борьбу за главный пост страны продолжают 17 претендентов.Читайте полный текст интервью Каныбека Иманалиева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210105/kirgiziya-1591965542.html
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бишкек, киргизия, в мире

Кандидат в президенты Киргизии: новая власть в стране долго не удержится

09:15 07.01.2021 (обновлено: 10:02 07.01.2021)
 
© Sputnik / Пресс-служба Жогорку КенешаКаныбек Иманалиев Еще: https://ru.sputnik.kg/politics/20201114/1050428351/kyrgyzstan-imanaliev-tsik-vybory.html
Каныбек Иманалиев Еще: https://ru.sputnik.kg/politics/20201114/1050428351/kyrgyzstan-imanaliev-tsik-vybory.html - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Sputnik / Пресс-служба Жогорку Кенеша
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Власть в Киргизии, пришедшая после событий октября 2020 года, долго не удержится, считает депутат парламента страны и кандидат в президенты республики Каныбек Иманалиев.
"Если других раньше терпели пять или три года, то нынешняя власть едва ли удержится и полтора года. Если не одумается, если не наберется мужества пригласить к сотрудничеству остальных кандидатов, поделить ответственность", - заявил он в интервью РИА Новости.
По словам Иманалиева, далеко не все кандидаты готовы к сотрудничеству с персонами, оказавшимися у власти после переворота в октябре 2020 года.
"Я даже не знаю, пойдет ли кто-нибудь с ними работать: все кандидаты сейчас против них. Такого раньше не было. Значит, за месяц они показали свою деструктивность", - отметил он.
Абдиль Сегизбаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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Абдиль Сегизбаев: власть в Киргизии узурпировали не президенты, а элиты
В Киргизии 5 октября 2020 года вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников оппозиционера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову, который 14 ноября подал в отставку с этого поста для участия в предстоящих выборах президента. После его отставки, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.
Лидер партии Реформа, экс-судья Конституционной палаты Кыргызстана Клара Сооронкулова - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 11:00
Клара Сооронкулова: честных президентских выборов в Киргизии не будет
Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января. Изначально в них изъявили желание принять участие более 60 кандидатов, но большинство из них не смогли внести избирательный залог и собрать 30 тысяч подписей, необходимых для допуска к предвыборной гонке. В настоящий момент борьбу за главный пост страны продолжают 17 претендентов.
Читайте полный текст интервью Каныбека Иманалиева >>
 
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