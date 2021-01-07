https://ria.ru/20210107/kirgiziya-1592169037.html

Каныбек Иманалиев: Киргизия стоит на пороге новых катастроф

Каныбек Иманалиев: Киргизия стоит на пороге новых катастроф

В октябре 2020 года в Киргизии вскоре после выборов в парламент республики произошли массовые беспорядки. Несогласные с итогами выборов захватили здание... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:00

2021-01-07T10:00

2021-01-07T10:00

сооронбай жээнбеков

обсе

евросоюз

одкб

курманбек бакиев

тунис (страна)

йемен

киргизия

грузия

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В октябре 2020 года в Киргизии вскоре после выборов в парламент республики произошли массовые беспорядки. Несогласные с итогами выборов захватили здание законодательного собрания и президентской администрации. На фоне протестов лидер страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, и вся власть перешла к оппозиционеру Садыру Жапарову, освобожденному сторонниками из мест лишения свободы в ночь с 5 на 6 октября. Через месяц правления он оставил пост и.о. президента ради участия в досрочных выборах главы государства, назначенных на 10 января. Помимо Жапарова, за главный пост страны борются 17 кандидатов – политики, чиновники, юристы, предприниматели. Почему парламентская форма правления больше подходит для Киргизии, о давлении криминала на парламент и о вариантах выхода республики из экономического и политического кризиса в интервью РИА Новости рассказал депутат парламента и кандидат в президенты Каныбек Иманалиев.– Каныбек Капашович, вы были депутатом четырех созывов парламента. Однако в последних выборах, результаты которых были отменены, вы участия не принимали. Почему? Предчувствовали, чем они закончатся?– Три причины были, чисто идеологические. Я склонен более к социал-либерализму по духу. Я не встретил такие партии, хотя предложения были. Во-вторых, избирательная система-то не изменилась. Практика подкупа осталась и активно применялась. Ну и третья причина – в те дни я заболел коронавирусом, и естественно настроения не было. Сказать, что прямо предчувствовал – нет, но действительно казалось, что это добром не кончится.– Как вы оцениваете события после выборов?– Это было торжество демократии. Народ вышел, чтобы выразить протест, добиваться отмены итогов выборов. Появилось новое поколение политиков. Но у них не было понимания, что дальше делать, – поэтому у них украли победу. Пришли люди из криминального мира. Они заставили уйти действующего президента, хотя он должен был оставаться до конца хотя бы года. Провести нормальные парламентские выборы в рамках закона, в правовом русле. Надо было извлечь уроки из предыдущих выборов. Если сейчас были бы выборы при экс-президенте, наверное они были бы более справедливыми. Потому что власть уже раздала деньги, которые у нее были. Во-вторых, после событий октября больше электората было бы у оппозиционных партий. Это было бы благо для страны.А сейчас пришла сила, которая за три месяца не выдвинула даже антикризисный план по выходу из ситуации, не привела в политику новые имена. Поэтому сейчас на международной арене их не признают. После 6 октября они несколько раз нарушили конституцию страны. Приостановили некоторые статьи конституции. Хотя в основном законе прописано, что и.о. президента не может выдвигаться кандидатом в президенты, он все-таки пошел на выборы. Все административные ресурсы, которые работали на последних выборах на провластные партии, теперь просто перешли к новому провластному кандидату, и опять мы стоим на пороге новых катастроф.Они допустили ряд серьезных ошибок: из тюрем выпустили около 200-300 человек без решения комиссии. И.о. президента на это не имеет права! Он назначил судей, а на это он тоже не имеет права. И хотя он для проформы сложил полномочия, он все также живет в резиденции, полностью госмашина работает на него. И это тоже добром не закончится.– Как депутат парламента, как вы оцениваете действия законодательного собрания после октябрьских событий? Утверждение премьера, назначение референдума, да еще и в такие сжатые сроки и практически без обсуждения...– Парламент просто заставили принимать антиконституционные решения. Разными путями. Во-первых, при любой власти бывают подхалимы, которые устно уже получили должности в посольствах, министерствах, какие-то личные выгоды. Во-вторых, были запугивания через криминальные силы. В-третьих, им обещали, что они войдут в список будущей провластной партии. Поэтому они последние три месяца и принимали некоторые антиконституционные, неправомочные решения. Это страшно. Это впервые за 30 лет независимости страна переживает такие дни, когда мы находимся в правовом хаосе.– Почему решили баллотироваться на пост президента?– До событий в октябре я об этом даже не думал. Но, когда страна находится в опасности, я не могу к этому относится равнодушно. Этих ребят, которые идут кандидатами в президенты, я слишком хорошо знаю. Просто у них нет опыта госуправления, нет масштабности, нет государственного разума. И кого они собрали вокруг себя – это просто ужас! Я хочу против них бороться. Плюс я хочу заявить на будущее своим избирателям, что есть такой человек. Я решил в будущем продолжать борьбу. Пусть и без финансовой поддержки, а чисто в идеологическом плане.– Информационное поле по большей части сейчас принадлежит одному кандидату. Почему? У остальных нет финансовых ресурсов? Или нет желания бороться?– Это абсолютно несправедливо. Визуально глянуть, 99% – это баннеры одного кандидата. Мы тоже хотели этим заняться. Но посчитали, одно место в Бишкеке стоит 10 тысяч долларов, по республике – не меньше тысячи. Как человек, который три месяца назад вышел из закрытых учреждений, успел столько заработать? Плюс агитаторы в каждом селе, а у нас сел около трех тысяч, по 20 человек. Каждому – по 300 долларов. Это вопиющий подкуп. Да и госканалы тоже на него работают. То есть уже заложены основы того, что выборы 10 января будут абсолютно нелегитимны. По трем причинам: он не имел права баллотироваться, госмашина уже на него работает, в-третьих, уже два раза центризбирком выносил ему предупреждения.Вот в воскресенье в городе Токмаке на рынке избили моих сторонников, которые агитировали за меня. Кто избил? Конечно, их люди. Мы просто повторяем ошибки 4 октября в более масштабном виде. Сейчас вся власть – и армия чиновников и армия коррупционеров – работают на одну сторону.– Вы упомянули, что ваших агитаторов избили. Это был единичный случай давления?– Нет, что вы. В кафе, где я встречался со сторонниками, нашли прослушивающий аппарат, в другом кафе, где тоже были встречи, тоже обнаружили аппаратуру. За мной постоянно следят. Через интернет постоянно поступают угрозы, запугивания. Тролли, фейки проклинают, матерят. И опять в пользу одного кандидата! Их задача – всех остальных оклеветать, очернить. – Что думаете по поводу референдума по выбору формы правления?– Я был в парламенте при обсуждении этого вопроса, и я был против этого. Во-первых, по тематике такие вопросы не выставляются на референдум, это в законе о референдуме прописано. Во-вторых, есть же сроки. Месяц на общественное обсуждение, комитет, а потом между первым, вторым и третьим чтениями должно быть минимум два месяца. То есть если они инициировали 10 декабря, мы могли бы приступить после 10 апреля минимум. Они, нарушая статьи и все принципы конституции, навязывают 10 января проголосовать и за президентскую власть. Это просто незаконно, поэтому я и голосовал против. И сейчас просто вопрос времени – когда народ восстанет? Все-таки люди хотят жить в правовом поле. Есть действующая конституция, никем не отмененная. Я думаю, когда придет новый парламент, он даст оценку, и они, я думаю, предстанут перед судом, по крайней мере судом истории и совести. Потому что то, что они натворили, – это ужас. Мы со дня вхождения в состав Советского Союза жили в правовом государстве, цивилизованном государстве. А то, что сейчас творится… Вот президент России назвал это бедой. Это даже хуже, чем беда, особенно в правовом отношении. Трое друзей, на которых были возбуждены уголовные дела, и они были наказаны по госперевороту, у них тогда нашли арсенал оружия больше 20 единиц, это во всем мире считается тяжким преступлением, а у нас они сегодня у власти… Кто нас будет признавать? Инвестиций не будет. Прессу и гражданское общество они хотят задавить. Но это непросто. Да, мы бедная страна, но киргизский народ – свободолюбивый.Кстати, чувствуется поддержка этих кандидатов извне, во-первых, это одна китайская компания, выкупившая лицензию на месторождение Жетим-Тоо. Во-вторых, бизнес-интересы Максима Бакиева (сын беглого президента Курманбека Бакиева – ред.) остались здесь, в-третьих – контрабандисты. Иначе столько денег найти было бы сложно… История всех рассудит. Главное – я рассказал правду, кто он такой, как он пришел, рассказал, на что он способен, от такого кандидата не ждать добра и внутри страны, и для инвесторов. Возможно, нас ждут самые плохие времена за последние сто лет истории.– Объясните?– Он еще не президент, а уже хочет оппозицию посадить. Он себе нажил много врагов. Поэтому мы на все варианты политической борьбы готовы. Естественно – только в рамках закона.А то, что сегодня они хотят – это просто оформится президентом. Правдами и неправдами, законными методами и незаконными. Уже криминал вышел на политическую авансцену. Уже не закон в стране диктует, а криминал диктует. А криминал диктует только в пользу одного кандидата. Так что я не буду признавать итоги выборов, если они будут в его пользу.– Вы возглавляли комитет парламента по международным делам. Как думаете, события октября прошлого года повлияли на статус Киргизии на мировой арене? Новой власти удалось наладить контакт с зарубежными государствами-партнерами?– После событий ни ООН, ни ОБСЕ, ни Евросоюз, ни ШОС, даже ОДКБ их не признали. Это понятно, потому что они пришли незаконным путем, путем захвата власти. В мире это осуждается. Я вижу выход из этой ситуации в следующем: нужен общенациональный диалог. Есть люди, которые стояли у истоков нового Киргизстана, – Феликс Кулов (бывший премьер-министр – ред.), Роза Отунбаева (бывший временный президент страны – ред.), Медет Шеримкулов (экс-председатель Верховного Совета Киргизии – ред.) и другие. Они должны создавать площадку. Пригласить туда все заинтересованные политические силы, лидеров гражданского общества, лидеров партий оппозиционных и не оппозиционных, молодежных лидеров. И начертить дорожную карту по выходу из кризиса. Ведь нынешние власти на это не настроены. Они идут захватить власть, продать месторождения и потом уйти, я другой цели не вижу. Какой-то миссии. Они со своим приходом намерены расправиться с оппозицией, правдами-неправдами будут сажать оппозиционеров, журналистов. Не исключено, что будут политические убийства. Но справиться со всеми у них не получится. Если других раньше терпели пять или три года, то нынешняя власть едва ли удержится и полтора года. Если не одумается, если не наберется мужества пригласить к сотрудничеству остальных кандидатов, поделить ответственность. Хотя я даже не знаю, пойдет ли кто-нибудь с ним работать: все кандидаты сейчас против него. Такого раньше не было. Значит за месяц он показал свою деструктивность.– А вы сами готовы к политическим тандемам? Если да, то на каких условиях?– Кроме него – со всеми. Главное, чтобы работа велась в правильном русле. Я считаю, что пока мы не выйдем из кризиса, нельзя менять конституцию. И нужно проводить либеральные реформы в экономике. Пока не будет реформ и более жесткой борьбы с коррупцией – мы не выкарабкаемся. Например, когда Мишустин был главой Налоговой службы России, он добился увеличения сбора налогов на 40% – и это в великой России, это большое достижение. Потому что перешли на электронный формат уплаты налогов. Такие законы я подготовил. Мною подготовлены 17 законопроектов по либерализации экономики. По проведению экономических реформ. Мы хотим судебные коммерческие споры решать в третейском суде. Мы хотим оставить только три налога: налог на добавленную стоимость, налог на выручку и социальные налоги. У нас должен быть самый либеральный режим экономики. Для этого есть законопроекты, новое поколение экономистов, которые готовы взять на себя ответственность за реформы. И самое главное – нельзя пока спешить по недрам. Цены на редкоземельные металлы растут. Мы должны учесть мировую практику, оценить, выставить на биржу. Вот представьте, мы недавно получили помощь в 20 миллионов долларов от России, чтобы покрыть расходы по пенсиям. Только одно месторождение Кутту-Сай стоит 21 миллиард долларов. Просто из-за коррумпированных власть имущих мы не можем умно использовать то богатство, которое подарено нам нашими предками. У нас есть будущее. И оно в законности, в образованной молодежи, ответственном парламентаризме и креативной экономике. У нас есть уникальное место – Иссык-Куль, мы можем развивать образовательный туризм, медицинский туризм, все спокойно можем развивать. А если введем электронный формат оплаты налогов, получим 500 миллионов долларов в бюджет – это полностью покроет возможные риски на этот год. Мы можем выкарабкаться и спасти страну.– Получается, вы поддерживаете парламентаризм?– Я за парламентскую систему по ряду причин. Во-первых, по данным исследований, наименее коррумпированные страны в мире – это парламентские. Второе – за последние пятнадцать лет перевороты были только в президентских странах: Йемен, Тунис, Грузия, Украина, Киргизия. Наша страна – единственная в мире, где, когда президент восходит на престол, его встречают как аятоллу Хомейни (лидер исламской революции в Иране – ред.), потом выгоняем как Чаушеску (Николае Чаушеску – расстрелянный президент Румынии – ред.), с такой ненавистью… После таких уроков стоит ли укреплять президентскую власть? К тому же, у нас нет углеводородных ресурсов. Наш главный ресурс – это человеческий ресурс. Парламентаризм ближе к народу. Это не идеальная власть, но она лучше, чем другие варианты. Без реального и ответственного парламентаризма, независимой судебной системы – я не вижу будущего Киргизии. Если как и раньше все будет сосредоточено в руках президента, то у нас каждые несколько лет будут происходить перевороты.

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https://ria.ru/20201231/dzheenbekov-1591547550.html

https://ria.ru/20201217/kirgiziya-1589702328.html

https://ria.ru/20201122/kirgiziya-1585600772.html

https://ria.ru/20210104/vybory-1591574424.html

тунис (страна)

йемен

киргизия

грузия

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