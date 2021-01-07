https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592259113.html

Всего несколько сторонников Трампа стоят у Капитолия

Всего несколько сторонников Трампа стоят у Капитолия

Напротив Капитолия остались стоять несколько сторонников Дональда Трампа, здание охраняет Национальная гвардия, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:19

2021-01-07T17:19

2021-01-07T19:38

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

владимир путин

нью-йорк (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Напротив Капитолия остались стоять несколько сторонников Дональда Трампа, здание охраняет Национальная гвардия, сообщил корреспондент РИА Новости.Он уточнил, что пока ничто не предвещает масштабного продолжения вчерашних беспорядков."Я не могу поверить, что я здесь один", — поделился пожилой мужчина с флагом сторонников Трампа.Гэри, приехавший из Нью-Йорка, признался, что поддерживает "президента Трампа именно потому, что он хотел наладить контакт с Россией и с Путиным".Другой приезжий из Нью-Йорка, Эндрю, надеется "хоть на какие-то изменения в правительстве".Он считает, что никто не хочет революции или гражданской войны."Многие любят болтать о революции. Но все понимают, насколько это ужасно", — добавил Эндрю.Люди, пришедшие к Капитолию утром, не берутся предсказать, будет ли повторение вчерашних событий.Им приходится выслушивать колкости от некоторых прохожих."Лузеры, убирайтесь домой!" — прокричал проезжающий мимо велосипедист.Ситуация у Капитолия спокойная. Бойцы Национальной гвардии оцепили периметр, у них пока нет оружия.На площади Фридом плаза в Вашингтоне, на которой в последние месяцы собирались сторонники Трампа, всего несколько человек.Там нет людей с флагами и предвыборной атрибутикой, лишь один человек в кепке лозунгом Трампа "Make America great again".По его словам, борьба Трампа не окончена."Я верю, что он будет президентом, несмотря на решение конгресса. Все продумано", — сказал собеседник агентства, не уточнив, что он имеет в виду.Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом начались беспрецедентные беспорядки.Накануне действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Протестующие вели себя мирно, в основном снимали происходящее на видео и делали селфи. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а к сторонникам обратился с призывом к миру и порядку.Спустя несколько часов протестующих выдворили из здания, и обе палаты возобновили заседания.В итоге конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592235290.html

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Силовики зачищают окрестности Капитолия Силовики зачищают окрестности Капитолия 2021-01-07T17:19 true PT2M27S

Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс 2021-01-07T17:19 true PT0M28S

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дональд трамп, владимир путин, нью-йорк (город), в мире