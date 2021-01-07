Всего несколько сторонников Трампа стоят у Капитолия

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Напротив Капитолия остались стоять несколько сторонников Дональда Трампа, здание охраняет Национальная гвардия, сообщил корреспондент РИА Новости.Он уточнил, что пока ничто не предвещает масштабного продолжения вчерашних беспорядков."Я не могу поверить, что я здесь один", — поделился пожилой мужчина с флагом сторонников Трампа.Гэри, приехавший из Нью-Йорка, признался, что поддерживает "президента Трампа именно потому, что он хотел наладить контакт с Россией и с Путиным".Другой приезжий из Нью-Йорка, Эндрю, надеется "хоть на какие-то изменения в правительстве".Он считает, что никто не хочет революции или гражданской войны."Многие любят болтать о революции. Но все понимают, насколько это ужасно", — добавил Эндрю.Люди, пришедшие к Капитолию утром, не берутся предсказать, будет ли повторение вчерашних событий.Им приходится выслушивать колкости от некоторых прохожих."Лузеры, убирайтесь домой!" — прокричал проезжающий мимо велосипедист.Ситуация у Капитолия спокойная. Бойцы Национальной гвардии оцепили периметр, у них пока нет оружия.На площади Фридом плаза в Вашингтоне, на которой в последние месяцы собирались сторонники Трампа, всего несколько человек.Там нет людей с флагами и предвыборной атрибутикой, лишь один человек в кепке лозунгом Трампа "Make America great again".По его словам, борьба Трампа не окончена."Я верю, что он будет президентом, несмотря на решение конгресса. Все продумано", — сказал собеседник агентства, не уточнив, что он имеет в виду.Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом начались беспрецедентные беспорядки.Накануне действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Протестующие вели себя мирно, в основном снимали происходящее на видео и делали селфи. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а к сторонникам обратился с призывом к миру и порядку.Спустя несколько часов протестующих выдворили из здания, и обе палаты возобновили заседания.В итоге конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Напротив Капитолия остались стоять несколько сторонников Дональда Трампа, здание охраняет Национальная гвардия, сообщил корреспондент РИА Новости.
Он уточнил, что пока ничто не предвещает масштабного продолжения вчерашних беспорядков.
"Я не могу поверить, что я здесь один", — поделился пожилой мужчина с флагом сторонников Трампа.
Гэри, приехавший из Нью-Йорка, признался, что поддерживает "президента Трампа именно потому, что он хотел наладить контакт с Россией и с Путиным".
"Делает ли это меня чудаком? Не знаю, мне все равно. У Трампа есть мужество, чтобы прекратить ненавидеть Россию и попробовать избавиться от угрозы третьей мировой. И поэтому они избавились от президента Трампа", — пояснил мужчина.
Другой приезжий из Нью-Йорка, Эндрю, надеется "хоть на какие-то изменения в правительстве".
"Республиканцам и демократам стоит взглянуть на себя и понять, зачем они тут находятся. Я надеюсь, что, если люди не будут бояться говорить, может, что-то изменится. Возможно, за предстоящие четыре года", — поделился молодой человек.
Он считает, что никто не хочет революции или гражданской войны.
"Многие любят болтать о революции. Но все понимают, насколько это ужасно", — добавил Эндрю.
Люди, пришедшие к Капитолию утром, не берутся предсказать, будет ли повторение вчерашних событий.
Им приходится выслушивать колкости от некоторых прохожих.
Ситуация у Капитолия спокойная. Бойцы Национальной гвардии оцепили периметр, у них пока нет оружия.
На площади Фридом плаза в Вашингтоне, на которой в последние месяцы собирались сторонники Трампа, всего несколько человек.
Там нет людей с флагами и предвыборной атрибутикой, лишь один человек в кепке лозунгом Трампа "Make America great again".
По его словам, борьба Трампа не окончена.
"Я верю, что он будет президентом, несмотря на решение конгресса. Все продумано", — сказал собеседник агентства, не уточнив, что он имеет в виду.
Захват Капитолия
В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом начались беспрецедентные беспорядки.
Накануне действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Заседания сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Протестующие вели себя мирно, в основном снимали происходящее на видео и делали селфи. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а к сторонникам обратился с призывом к миру и порядку.
Спустя несколько часов протестующих выдворили из здания, и обе палаты возобновили заседания.
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