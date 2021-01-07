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Названы рецепты салатов, укрепляющих иммунитет
Названы рецепты салатов, укрепляющих иммунитет
В холодное время года, тем более в период пандемии, возникает необходимость укрепления иммунитета. Как этого достичь с помощью салатов, рассказала в интервью... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:10
2021-01-07T02:10
здоровье
общество
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В холодное время года, тем более в период пандемии, возникает необходимость укрепления иммунитета. Как этого достичь с помощью салатов, рассказала в интервью радио Sputnik блогер, автор проекта Salat shop, эксперт по здоровому питанию и детоксу Ольга Малышева.Она считает, что начать нужно с того, чтобы уменьшить в салатах количество покупного майонеза – его основой является рафинированное растительное масло, которое практически не содержит полезных веществ. Между тем, этому привычному соусу без труда можно найти полезную замену. "Майонез можно заменить на масло холодного отжима. Даже один этот нюанс положительно скажется на том, как салат будет влиять на пищеварение и, соответственно, на наш иммунитет. Второй момент ‒ это эксперименты с разными соусами. Можно добавить в них больше зелени", – посоветовала Малышева.Так, по ее словам, можно сделать заправку для салатов типа песто, используя свежую зелень и оливковое масло. Укроп, петрушка, кинза и другие травы полезны и для пищеварения, и для иммунитета.То же можно сказать и о специях ‒ молотом черном перце, куркуме и других. А известный своими полезными свойствами имбирь в измельченном виде можно добавить в салат для остроты. Даже салат оливье может быть полезным, если вместо консервированного горошка положить свежий (или свежемороженый), а заправку сделать самим, добавила эксперт по здоровому питанию."Можно заменить колбасу на соленую или слегка поджаренную красную рыбу, это сделает салат более легким для усвоения. Но по вкусу этот альтернативный салат будет отличаться от классической версии оливье. Это рецепт для тех, кто готов на эксперименты", – пояснила Ольга Малышева.
https://ria.ru/20210105/privychki-1592067793.html
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здоровье, общество

Названы рецепты салатов, укрепляющих иммунитет

02:10 07.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В холодное время года, тем более в период пандемии, возникает необходимость укрепления иммунитета. Как этого достичь с помощью салатов, рассказала в интервью радио Sputnik блогер, автор проекта Salat shop, эксперт по здоровому питанию и детоксу Ольга Малышева.
Она считает, что начать нужно с того, чтобы уменьшить в салатах количество покупного майонеза – его основой является рафинированное растительное масло, которое практически не содержит полезных веществ. Между тем, этому привычному соусу без труда можно найти полезную замену.
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"Майонез можно заменить на масло холодного отжима. Даже один этот нюанс положительно скажется на том, как салат будет влиять на пищеварение и, соответственно, на наш иммунитет. Второй момент ‒ это эксперименты с разными соусами. Можно добавить в них больше зелени", – посоветовала Малышева.
Так, по ее словам, можно сделать заправку для салатов типа песто, используя свежую зелень и оливковое масло. Укроп, петрушка, кинза и другие травы полезны и для пищеварения, и для иммунитета.
То же можно сказать и о специях ‒ молотом черном перце, куркуме и других. А известный своими полезными свойствами имбирь в измельченном виде можно добавить в салат для остроты.
Даже салат оливье может быть полезным, если вместо консервированного горошка положить свежий (или свежемороженый), а заправку сделать самим, добавила эксперт по здоровому питанию.
"Можно заменить колбасу на соленую или слегка поджаренную красную рыбу, это сделает салат более легким для усвоения. Но по вкусу этот альтернативный салат будет отличаться от классической версии оливье. Это рецепт для тех, кто готов на эксперименты", – пояснила Ольга Малышева.
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