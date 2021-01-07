Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210107/germaniya-1592126183.html
Германская операция "Преемник" провалена. "Немецкий Трамп" может победить
Германская операция "Преемник" провалена. "Немецкий Трамп" может победить
На следующей неделе Германия избирает будущего федерального канцлера. Широкие слои населения, правда, в этом не участвуют. Выборы нового главы правящего... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T08:00
2021-01-07T12:49
фридрих мерц
йенс шпан
маркус зедер
северный поток — 2
норберт реттген
христианско-социальный союз
ангела меркель
германия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg
На следующей неделе Германия избирает будущего федерального канцлера. Широкие слои населения, правда, в этом не участвуют. Выборы нового главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС) будут выглядеть как скромная бюрократическая процедура, а судьбу столь важного для страны поста фактически определит всего 1001 делегат. К тому же впервые съезд этой партии пройдет исключительно в виртуальном формате.Планируется, что после двух дней электронного голосования будет определен новый лидер, который к концу года почти наверняка должен принять бразды правления страной из рук Ангелы Меркель. Если та, конечно, в последний момент не передумает уходить.Несмотря на то что эта процедура кажется далеко не самой демократичной и излишне элитарной, все-таки будущий канцлер получит хоть какой-то представительский мандат. Поскольку с технической точки зрения сейчас Германией (как это ни покажется странным многим нашим западникам) управляет вообще никем не избранный человек. Ведь Меркель на протяжении многих лет являлась канцлером как лидер ХДС. С декабря 2018 года, уйдя с поста главы партии, она фактически не имеет мандата от народа. Но когда речь заходит о лидере демократической Европы, рассуждения о представительстве, об элементарных процедурах и (да) о несменяемости власти отступают на задний план.Тем не менее народ Германии такая ситуация вполне устраивает. Мало того, судя по опросам, избиратели не прочь, чтобы она сохранялась и дальше, поскольку во время глобальных потрясений, с которыми столкнулся мир в прошлом году, людям меньше всего хочется кардинальных изменений во власти. На парламентских выборах в сентябре практически гарантированно победит ХДС. Исходя из этого, Меркель могла бы управлять страной и дальше, если бы ей самой не хотелось уже уйти на покой и наконец-то проехаться по Транссибирской магистрали, как она давно мечтает.Вот только есть одна беда: партия никак не может найти вторую Меркель. Попытка канцлера провести операцию "Преемник" завершилась полным провалом. Ее любимица Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая с прошлого года возглавляет ХДС, оказалась явно не способной управлять сложным партийным механизмом. Но и те три кандидата, которые претендуют на данный пост, вызывают немало вопросов и вносят дополнительный раскол в общество — да и в ряды самой ХДС.Причем это происходит на фоне уникального события: впервые за многие годы нынешнего канцлера обошел по популярности другой немецкий политик — министр здравоохранения Йенс Шпан. Казалось бы, вот и готовый следующий канцлер. Но популярность Шпана является общегерманской и надпартийной, причем больше всего базируется на поддержке со стороны женщин. А вот в ядерном электорате ХДС, за который осенью предстоит ожесточенная борьба с конкурентами справа (в первую очередь с "Альтернативой для Германии"), кандидатура Шпана, открытого гея, состоящего в официальном однополом браке, может вызвать раздражение. Что партийное руководство, даже при значительном лидерстве в опросах, не может не учитывать.Поэтому Шпан выступает сейчас на второй роли в поддержку основного кандидата от истеблишмента — премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета. На днях они вдвоем презентовали предвыборную программу, которую многие рассматривают в качестве партийной платформы на грядущие федеральные выборы. Уже из этого понятно, что в случае победы ставленника мейнстрима Шпан займет ведущие позиции и в ХДС (в качестве заместителя председателя), и в будущем правительстве канцлера Лашета.Вот только внутри партии выходец из франкофонной валлонской семьи Лашет пользуется далеко не самой большой популярностью. Немолодой (в феврале ему исполнится 60 лет), лишенный харизмы функционер, долгие годы находившийся в тени Меркель, в опросах значительно уступает двум другим кандидатам — 55-летнему Норберту Реттгену, на протяжении семи лет возглавляющему внешнеполитический комитет бундестага, и 65-летнему Фридриху Мерцу, давнему критику и сопернику Меркель, которого называют "германским Дональдом Трампом" за его резкую риторику, которая может приглянуться и сторонникам "Альтернативы". Судя по последним опросам, Реттген и Мерц имеют соответственно 32 и 29% поддержки, а Лашет — всего 12%.Неудивительно, что более либеральные сторонники правящей партии в последнее время выражают явное беспокойство и даже надеются на то, что в эндшпиле, то есть в последний момент перед съездом, Лашет и Шпан устроят своеобразную рокировку, поменявшись местами в борьбе за посты председателя и вице-председателя. Мало того, обсуждается и нетрадиционный для Германии вариант, при котором Лашет может стать партийным боссом, а вот в качестве кандидата в канцлеры к концу года будет выдвинут более популярный в стране Шпан. Сторонники же Христианско-социального союза (баварского партнера ХДС) активно намекают, что после федеральных выборов на пост канцлера может претендовать их ставленник Маркус Зедер, нынешний премьер-министр Баварии. Во всяком случае, опрос, проведенный телеканалом ZDF, выявил, что 58% жителей страны допускают эту кандидатуру в качестве канцлера от коалиции.Базовый же консервативный избиратель ХДС больше тяготеет к Мерцу, перспективы победы которого очень беспокоят ближайшее окружение Меркель. Сторонники "немецкого Трампа" даже уверены, что постоянные переносы съезда партии под предлогом эпидемии были скорее связаны с попытками истеблишмента снизить его шансы на победу.Однако общегерманские опросы и даже внутрипартийные предпочтения могут не сыграть решающую роль в голосовании, которое будет подконтрольно функционерам ХДС. Демократические процедуры и воля избирателей в данном случае отходят на второй план.В этих раскладах для нас важно понять, кто из потенциальных кандидатов более выгоден России. Практически каждый из них так или иначе выступал с критикой нашей страны. Особенно часто это делал Реттген, что вполне объяснимо, учитывая его должность в бундестаге. Не так давно к остановке "Северного потока — 2" в качестве "наказания России" призвал Шпан. Мерц заявил о том, что строительство газопровода должно быть завершено, но затем нужно ввести двухлетний мораторий на его использование.А наиболее сдержанно о российско-германских отношениях в последние годы высказывался тот самый кандидат от истеблишмента Лашет. Надо заметить, что главы земельных правительств в Германии традиционно более прагматично подходят к данному вопросу. Вот и премьер самой населенной земли ФРГ выражал недовольство агрессивным тоном, который стараниями германских политиков и прессы сложился в отношении России, и призывал к развитию диалога между нашими странами. Отвечая же недавно на призывы Мерца, Лашет вместе со своим коллегой из Саксонии призвали отделить вопрос "Северного потока" от обвинений против России в "отравлении оппозиционеров".Что ж, на фоне более резких высказываний других кандидатов от ХДС данная позиция выглядит предельно взвешенной. И тот факт, что она звучит из уст ставленника мейнстрима и продолжателя дела "меркелизма", настраивает на умеренно позитивные ожидания. Ведь кто бы ни стал в итоге канцлером, его позиция будет во многом определяться подходом деловых кругов — как правило, более прагматичным, нежели у политиков. И лишь избиратель к этому не будет иметь отношения. Так устроена германская демократия.
https://ria.ru/20201212/reykhsbyurgery-1588638295.html
https://ria.ru/20201231/merkel-1591665629.html
https://ria.ru/20200922/naslednik-fridrikh-1577568990.html
https://ria.ru/20200326/1569199171.html
https://ria.ru/20201224/potok-1590629376.html
https://ria.ru/20201216/gazoprovod-1589516314.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Владимир Корнилов
https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Владимир Корнилов
https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_160c84ae27542890a390afbb62eb3166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фридрих мерц, йенс шпан, маркус зедер, северный поток — 2, норберт реттген, христианско-социальный союз, ангела меркель, германия, европа, авторы, мнение - авторы, в мире

Германская операция "Преемник" провалена. "Немецкий Трамп" может победить

08:00 07.01.2021 (обновлено: 12:49 07.01.2021)
 
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
На следующей неделе Германия избирает будущего федерального канцлера. Широкие слои населения, правда, в этом не участвуют. Выборы нового главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС) будут выглядеть как скромная бюрократическая процедура, а судьбу столь важного для страны поста фактически определит всего 1001 делегат. К тому же впервые съезд этой партии пройдет исключительно в виртуальном формате.
Планируется, что после двух дней электронного голосования будет определен новый лидер, который к концу года почти наверняка должен принять бразды правления страной из рук Ангелы Меркель. Если та, конечно, в последний момент не передумает уходить.
Демонстрация рейхсбюргеров в Потсдаме - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 08:00
Рейх, которого нет. Германии угрожают ностальгирующие экстремисты
Несмотря на то что эта процедура кажется далеко не самой демократичной и излишне элитарной, все-таки будущий канцлер получит хоть какой-то представительский мандат. Поскольку с технической точки зрения сейчас Германией (как это ни покажется странным многим нашим западникам) управляет вообще никем не избранный человек. Ведь Меркель на протяжении многих лет являлась канцлером как лидер ХДС. С декабря 2018 года, уйдя с поста главы партии, она фактически не имеет мандата от народа. Но когда речь заходит о лидере демократической Европы, рассуждения о представительстве, об элементарных процедурах и (да) о несменяемости власти отступают на задний план.
Тем не менее народ Германии такая ситуация вполне устраивает. Мало того, судя по опросам, избиратели не прочь, чтобы она сохранялась и дальше, поскольку во время глобальных потрясений, с которыми столкнулся мир в прошлом году, людям меньше всего хочется кардинальных изменений во власти. На парламентских выборах в сентябре практически гарантированно победит ХДС. Исходя из этого, Меркель могла бы управлять страной и дальше, если бы ей самой не хотелось уже уйти на покой и наконец-то проехаться по Транссибирской магистрали, как она давно мечтает.
Вот только есть одна беда: партия никак не может найти вторую Меркель. Попытка канцлера провести операцию "Преемник" завершилась полным провалом. Ее любимица Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая с прошлого года возглавляет ХДС, оказалась явно не способной управлять сложным партийным механизмом. Но и те три кандидата, которые претендуют на данный пост, вызывают немало вопросов и вносят дополнительный раскол в общество — да и в ряды самой ХДС.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 02:25Распространение нового коронавируса
Меркель назвала самым необычным свое последнее новогоднее обращение
Причем это происходит на фоне уникального события: впервые за многие годы нынешнего канцлера обошел по популярности другой немецкий политик — министр здравоохранения Йенс Шпан. Казалось бы, вот и готовый следующий канцлер. Но популярность Шпана является общегерманской и надпартийной, причем больше всего базируется на поддержке со стороны женщин. А вот в ядерном электорате ХДС, за который осенью предстоит ожесточенная борьба с конкурентами справа (в первую очередь с "Альтернативой для Германии"), кандидатура Шпана, открытого гея, состоящего в официальном однополом браке, может вызвать раздражение. Что партийное руководство, даже при значительном лидерстве в опросах, не может не учитывать.
Поэтому Шпан выступает сейчас на второй роли в поддержку основного кандидата от истеблишмента — премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета. На днях они вдвоем презентовали предвыборную программу, которую многие рассматривают в качестве партийной платформы на грядущие федеральные выборы. Уже из этого понятно, что в случае победы ставленника мейнстрима Шпан займет ведущие позиции и в ХДС (в качестве заместителя председателя), и в будущем правительстве канцлера Лашета.
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
22 сентября 2020, 08:00
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Вот только внутри партии выходец из франкофонной валлонской семьи Лашет пользуется далеко не самой большой популярностью. Немолодой (в феврале ему исполнится 60 лет), лишенный харизмы функционер, долгие годы находившийся в тени Меркель, в опросах значительно уступает двум другим кандидатам — 55-летнему Норберту Реттгену, на протяжении семи лет возглавляющему внешнеполитический комитет бундестага, и 65-летнему Фридриху Мерцу, давнему критику и сопернику Меркель, которого называют "германским Дональдом Трампом" за его резкую риторику, которая может приглянуться и сторонникам "Альтернативы". Судя по последним опросам, Реттген и Мерц имеют соответственно 32 и 29% поддержки, а Лашет — всего 12%.
Неудивительно, что более либеральные сторонники правящей партии в последнее время выражают явное беспокойство и даже надеются на то, что в эндшпиле, то есть в последний момент перед съездом, Лашет и Шпан устроят своеобразную рокировку, поменявшись местами в борьбе за посты председателя и вице-председателя. Мало того, обсуждается и нетрадиционный для Германии вариант, при котором Лашет может стать партийным боссом, а вот в качестве кандидата в канцлеры к концу года будет выдвинут более популярный в стране Шпан. Сторонники же Христианско-социального союза (баварского партнера ХДС) активно намекают, что после федеральных выборов на пост канцлера может претендовать их ставленник Маркус Зедер, нынешний премьер-министр Баварии. Во всяком случае, опрос, проведенный телеканалом ZDF, выявил, что 58% жителей страны допускают эту кандидатуру в качестве канцлера от коалиции.
Депутат Бундестага ФРГ, сопредседатель группы Робби Шлунд во время пресс-конференции Итоги встречи Германо-российской межпарламентской дружбы в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.03.2020
26 марта 2020, 17:55
Немецкий депутат назвал санкции против России абсурдными
Базовый же консервативный избиратель ХДС больше тяготеет к Мерцу, перспективы победы которого очень беспокоят ближайшее окружение Меркель. Сторонники "немецкого Трампа" даже уверены, что постоянные переносы съезда партии под предлогом эпидемии были скорее связаны с попытками истеблишмента снизить его шансы на победу.
Однако общегерманские опросы и даже внутрипартийные предпочтения могут не сыграть решающую роль в голосовании, которое будет подконтрольно функционерам ХДС. Демократические процедуры и воля избирателей в данном случае отходят на второй план.
В этих раскладах для нас важно понять, кто из потенциальных кандидатов более выгоден России. Практически каждый из них так или иначе выступал с критикой нашей страны. Особенно часто это делал Реттген, что вполне объяснимо, учитывая его должность в бундестаге. Не так давно к остановке "Северного потока — 2" в качестве "наказания России" призвал Шпан. Мерц заявил о том, что строительство газопровода должно быть завершено, но затем нужно ввести двухлетний мораторий на его использование.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 08:00
"Действует напролом": "Северный поток — 2" вышел на финишную прямую
А наиболее сдержанно о российско-германских отношениях в последние годы высказывался тот самый кандидат от истеблишмента Лашет. Надо заметить, что главы земельных правительств в Германии традиционно более прагматично подходят к данному вопросу. Вот и премьер самой населенной земли ФРГ выражал недовольство агрессивным тоном, который стараниями германских политиков и прессы сложился в отношении России, и призывал к развитию диалога между нашими странами. Отвечая же недавно на призывы Мерца, Лашет вместе со своим коллегой из Саксонии призвали отделить вопрос "Северного потока" от обвинений против России в "отравлении оппозиционеров".
Что ж, на фоне более резких высказываний других кандидатов от ХДС данная позиция выглядит предельно взвешенной. И тот факт, что она звучит из уст ставленника мейнстрима и продолжателя дела "меркелизма", настраивает на умеренно позитивные ожидания. Ведь кто бы ни стал в итоге канцлером, его позиция будет во многом определяться подходом деловых кругов — как правило, более прагматичным, нежели у политиков. И лишь избиратель к этому не будет иметь отношения. Так устроена германская демократия.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 15:31
Меркель заявила о неизменности позиции Германии по "Северному потоку — 2"
 
Фридрих МерцЙенс ШпанМаркус ЗедерСеверный поток — 2Норберт РеттгенХристианско-социальный союзАнгела МеркельГерманияЕвропаАвторыМнение - АвторыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Свердловские школьники вернутся на очное обучение
15:38Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
15:37На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
15:34На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
15:31Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
15:26Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
15:25"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
15:20Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
15:19Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США
15:18Володин прокомментировал беспорядки в США
15:16Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
15:12Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми
15:09Netflix открывает новые студии в Южной Корее
15:07Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
15:04Жириновский прокомментировал события в США
14:55Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор
14:53МИД Испании назвал беспорядки в США нападением на демократию
14:40Эксперт прокомментировал штурм конгресса в США
14:40В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
14:34Байден выдвинул Меррика Гарланда на пост генпрокурора
Лента новостейМолния