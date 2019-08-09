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РИА Новости

Россию могут наказать "за грубое невмешательство" в германские выборы

08:00, 9 августа 2019
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© AFP 2019 / John MacdougallПредвыборная кампания в Бранденбурге
Предвыборная кампания в Бранденбурге
© AFP 2019 / John Macdougall
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Через несколько недель состоятся выборы в местные парламенты (ландтаги) двух земель Германии — Саксонии и Бранденбурга. Вроде бы мероприятие местного масштаба. Однако оно вызывает особую тревогу не только германского, но и в целом европейского истеблишмента. И снова из-за России.
Нет, нас пока не обвинили во вмешательстве во внутригерманские дела. Хотя наверняка эти обвинения не за горами, такова уж традиция последних лет: винить Москву в любых поражениях западных элит. Однако и без этого "русский вопрос" явственно присутствует в ходе всей кампании, причем становится фактором раскола внутри партий, представляющих мейнстрим.
То, что они столкнутся с серьезными проблемами, известно давно. В первую очередь из-за резкого роста популярности "Альтернативы для Германии" (AfD) на территории бывшей ГДР, где эта антииммигрантская партия вышла на первое место в рейтингах. В Саксонии, где с момента воссоединения Германии на всех выборах безраздельно царствовал Христианско-демократический союз, получавший там порой до 60 процентов голосов, последние опросы показывают, что "Альтернатива" уже догнала лидера (примерно по 25 процентов голосов). А по некоторым опросам даже выходит вперед.
Бранденбург всегда считался политическим антиподом Саксонии — здесь постоянно, на всех выборах в ландтаг, побеждали социал-демократы, главным оппонентом которых в последние годы были "Левые". Тем более шокировал элиту результат недавнего опроса: и здесь на первое место вышла "Альтернатива".
Примерно те же тенденции можно наблюдать еще в одной земле бывшей ГДР — Тюрингии, где выборы в ландтаг пройдут чуть позже, в октябре. Последний опрос выявил, что "Альтернатива" уже почти догнала по рейтингам лидера, но этим лидером неожиданно стали "Левые", а доселе всегда побеждавший в этой земле ХДС откатился на третье место. И это не может не волновать истеблишмент и представляющие его СМИ, которые дружно работают против "альтернативщиков".
Правящие партии вынуждены искать новую стратегию предвыборной борьбы. Пресса неожиданно для себя открыла следующее: в Восточной Германии невозможно победить, если ты настроен против России.
Как выяснил недавно журнал Spiegel, восточногерманские политики сошлись на том, что обещание политического и экономического сближения с Москвой — выигрышная стратегия кампании-2019. Молодой премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на днях проводил в Лейпциге предвыборное мероприятие под большой фотографией их встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в июне в Петербурге.
Представляющий ХДС Кречмер неоднократно говорил, что Западу следует отказаться от санкций против России, которую саксонец всегда называет "стратегическим партнером". Его поддержал премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке, представляющий СДПГ, и ряд других региональных лидеров востока страны.
Германия, Нижняя Саксония, городская площадь
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Премьеры Саксонии и Бранденбурга призвали отменить санкции против России
Конечно, невозможно ограничиться констатацией условно "пророссийского" поведения восточногерманских политиков без признания того, что они вынуждены следовать настроениям избирателей данных регионов. Согласно данным последних опросов, 72 процента жителей территорий, входивших некогда в ГДР, хотят сближения с Россией. На Западе страны таковых тоже немало (54 процента), но все же несравнимо меньше. Берлинская газета Der Tagesspiegel даже провела собственное исследование взглядов жителей земель, особо предрасположенных к идее нормализации отношений с Москвой. "Мы встретились с людьми, которые понимают Путина", — сообщила газета.
Правда, ее основной вывод свелся к тому, что особые сантименты обитателей этих регионов связаны исключительно с памятью о годах дружбы между СССР и ГДР. Что, честно говоря, не стыкуется с логикой: по идее, людей, выросших до воссоединения Германии, становится все меньше, а доля немцев, поддерживающих сближение двух стран, неуклонно растет.
Более серьезный анализ подтверждает, что на граждан экс-ГДР влияет не столько ностальгия по разрядке, сколько экономический расчет. По данным Восточноевропейской ассоциации германского бизнеса, от санкций больше всего пострадал именно восток Германии. Если в западной части страны торговля с Россией с 2013 по 2018 год сократилась всего на 17 процентов, то в Саксонии — на 72,5 процента. Что, конечно же, не могло не отразиться на экономике региона, который и без того не блещет показателями.
Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль
13 июня, 11:55РИА Новости
Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
Таким образом, региональные представители основных политических сил вынуждены подстраиваться под настроения избирателей экс-ГДР. Все чаще звучат идеи о необходимости хотя бы ситуативных объединений партии Меркель с "Альтернативой". Это вызывает бурную реакцию федерального центра.
К примеру, после визита Кречмера в Петербург и его встречи с Путиным последовал целый ряд гневных окриков со стороны лидеров ХДС и политического "центра". Так, номинальная руководительница правящей партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что германская политика относительно России не поменяется до тех пор, пока Москва не изменит позиции по Украине. А влиятельный глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Кречмера "немедленно уволить" советника по внешней политике. Не им, понятное дело, отвечать за результат ХДС на предстоящих выборах в Саксонии и за судьбу грядущей коалиции в ландтагах восточногерманских земель.
А с коалицией не исключены серьезные проблемы, вызванные катастрофической ситуацией в СДПГ. Рейтинги социал-демократов могут не позволить создать даже "широкую коалицию" ни в Саксонии, ни тем более в Тюрингии (в последней социал-демократы уже опустились на пятое место в опросах — беспрецедентный для них случай за всю историю). Складывается ситуация, когда политсиле Меркель больше не с кем объединяться, кроме как с "Альтернативой", которая в идеологическом смысле гораздо ближе к ХДС, чем "Левые".
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
12 июня, 11:44РИА Новости
В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
На практике ситуативные союзы такого рода уже возникают на низовом уровне, причем даже в Западной Германии. Так, в Кобленце местная ячейка правящей партии поддержала акцию "Альтернативы" по запрету ношения мусульманской бурки на публичных пляжах и в бассейнах. А на днях в муниципалитете маленького городка Франкенштейн (рядом с Кайзерслаутерном) альянс ХДС — "Альтернатива" был вообще оформлен официально на уровне объединения мужа, представляющего AfD, и жены — члена ХДС. Федеральное руководство тут же пригрозило исключением из партии за это самоуправство, вновь подчеркнув невозможность объединения с "альтернативщиками".
Легко представить, как нервно Берлин реагирует на особую позицию региональных лидеров восточногерманских земель по поводу России и антироссийских санкций. "Даже ничего не делая, Россия уже разделила германскую политику", — уверяет читателей Spiegel. С таким подходом они вскоре призовут ввести против нас санкции с формулировкой: "за грубое невмешательство в выборы, повлекшее раскол в политических элитах Германии".
А что, в наше время и такое возможно.
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