https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592244180.html

Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Утверждение Джо Байдена президентом США является сигналом того, что "творящее насилие меньшинство" не может помешать демократическому волеизъявлению, заявил... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:20

2021-01-07T15:20

2021-01-07T15:20

беспорядки в вашингтоне

доминик рааб

джо байден

великобритания

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592207987_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_6e21af87d9d19fc4dfbff099b4f07928.jpg

ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Мария Табак. Утверждение Джо Байдена президентом США является сигналом того, что "творящее насилие меньшинство" не может помешать демократическому волеизъявлению, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека."После шокирующих вчерашних событий было радостно увидеть возобновление работы конгресса США и утверждение победы избранного президента Байдена. Это является важным сигналом того, что демократическое волеизъявление американского народа не может быть поставлено под вопрос или отменено действиями творящего насилие меньшинства. Великобритания безоговорочно осуждает вчерашнее насилие", - написал глава британского МИД в Twitter.

великобритания

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доминик рааб, джо байден, великобритания, вашингтон (город), сша, в мире