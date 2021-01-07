https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592239709.html

МИД Испании назвал беспорядки в США нападением на демократию

МИД Испании назвал беспорядки в США нападением на демократию

События в США беспрецедентны для демократических стран в новейшей истории, и не имеет смысл искать им аналогии, заявила министр иностранных дел Испании Аранча... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:53

2021-01-07T14:53

2021-01-07T14:53

беспорядки в вашингтоне

аранча гонсалес лайя

дональд трамп

сша

испания

в мире

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МАДРИД, 7 янв – РИА Новости. События в США беспрецедентны для демократических стран в новейшей истории, и не имеет смысл искать им аналогии, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека."То, что происходит в США, сложно сравнивать (с происходившим в других странах). Есть общие черты поляризации, которые мы видим во многих политических системах мира, но нигде мы не видели в твердых демократиях в недавнем времени подобных действий. Думаю, что сравнения нам не помогают", - сказала она в интервью радиостанции Onda Cero, отвечая на вопрос о событиях в Каталонии в 2017 году, когда женералитет вышел за рамки закона и провел так называемый "референдум о независимости".Она добавила, что все те, кто считает "демократию лучшим способом управления, правления народа для народа с институтами, с правилами, процедурами, с механизмами системы сдержек противовесов", "должны высказать неодобрение того, что происходит в США, работать больше для защиты демократии".В США, по ее выражению, произошло "нападение на демократию", за которым стоит Трамп, поскольку он "призывал не признавать институты, результаты выборов, несмотря на соблюдение всех конституционных процедур, не признавать даже решения сената и палаты представителей".

https://ria.ru/20210107/vashington-1592235290.html

сша

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аранча гонсалес лайя, дональд трамп, сша, испания, в мире