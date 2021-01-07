https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592235121.html

В Вашингтоне истек комендантский час, введенный из-за беспорядков

В Вашингтоне истек комендантский час, введенный из-за беспорядков

Введенный в среду вечером из-за беспорядков на Капитолийском холме комендантский час завершился в американской столице в 06.00 четверга по местному времени... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:15

2021-01-07T14:15

2021-01-07T14:15

беспорядки в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Введенный в среду вечером из-за беспорядков на Капитолийском холме комендантский час завершился в американской столице в 06.00 четверга по местному времени (14.00 мск).Режим ЧС в американской столице будет действовать вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января.Комендантский час был введен с 18.00 среды по местному времени (02.00 четверга мск) из-за беспорядков у Капитолия, учиненных сторонниками действующего американского лидера Дональда Трампа. За время действия комендантского часа конгресс США успел в четверг утвердить избрание Джо Байдена президентом США, а сам Трамп, в свою очередь, пообещал мирную передачу власти.На период действия комендантского часа на улицах можно было находиться лишь лицам, имеющим соответствующее разрешение. Запрет не касался работников жизненно важных сфер, а также журналистов, имеющих аккредитацию.Хотя, как отмечала пресса, после 18.00 среды толпы у Капитолия стали сокращаться, по домам разбрелись далеко не все. В местной полиции сообщили, что за нарушение комендантского часа были задержаны десятки людей.Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер в среду вечером продлила режим чрезвычайной ситуации из-за акций в поддержку Трампа на 15 дней - до инаугурации избранного президента США Байдена. Продление режима ЧС означает, что власти смогут в необходимое время вводить комендатский час, а также предпринимать другие меры, направленные на усиление защиты населения.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592233132.html

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капитолий, вашингтон (город), в мире