В Вашингтоне истек комендантский час, введенный из-за беспорядков

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Введенный в среду вечером из-за беспорядков на Капитолийском холме комендантский час завершился в американской столице в 06.00 четверга по местному времени (14.00 мск).Режим ЧС в американской столице будет действовать вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января.Комендантский час был введен с 18.00 среды по местному времени (02.00 четверга мск) из-за беспорядков у Капитолия, учиненных сторонниками действующего американского лидера Дональда Трампа. За время действия комендантского часа конгресс США успел в четверг утвердить избрание Джо Байдена президентом США, а сам Трамп, в свою очередь, пообещал мирную передачу власти.На период действия комендантского часа на улицах можно было находиться лишь лицам, имеющим соответствующее разрешение. Запрет не касался работников жизненно важных сфер, а также журналистов, имеющих аккредитацию.Хотя, как отмечала пресса, после 18.00 среды толпы у Капитолия стали сокращаться, по домам разбрелись далеко не все. В местной полиции сообщили, что за нарушение комендантского часа были задержаны десятки людей.Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер в среду вечером продлила режим чрезвычайной ситуации из-за акций в поддержку Трампа на 15 дней - до инаугурации избранного президента США Байдена. Продление режима ЧС означает, что власти смогут в необходимое время вводить комендатский час, а также предпринимать другие меры, направленные на усиление защиты населения.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Комендантский час был введен с 18.00 среды по местному времени (02.00 четверга мск) из-за беспорядков у Капитолия, учиненных сторонниками действующего американского лидера Дональда Трампа. За время действия комендантского часа конгресс США успел в четверг утвердить избрание Джо Байдена президентом США, а сам Трамп, в свою очередь, пообещал мирную передачу власти.
На период действия комендантского часа на улицах можно было находиться лишь лицам, имеющим соответствующее разрешение. Запрет не касался работников жизненно важных сфер, а также журналистов, имеющих аккредитацию.
Хотя, как отмечала пресса, после 18.00 среды толпы у Капитолия стали сокращаться, по домам разбрелись далеко не все. В местной полиции сообщили, что за нарушение комендантского часа были задержаны десятки людей.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер в среду вечером продлила режим чрезвычайной ситуации из-за акций в поддержку Трампа на 15 дней - до инаугурации избранного президента США Байдена. Продление режима ЧС означает, что власти смогут в необходимое время вводить комендатский час, а также предпринимать другие меры, направленные на усиление защиты населения.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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