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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592235121.html
В Вашингтоне истек комендантский час, введенный из-за беспорядков
В Вашингтоне истек комендантский час, введенный из-за беспорядков
Введенный в среду вечером из-за беспорядков на Капитолийском холме комендантский час завершился в американской столице в 06.00 четверга по местному времени... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:15
2021-01-07T14:15
беспорядки в вашингтоне
капитолий
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Введенный в среду вечером из-за беспорядков на Капитолийском холме комендантский час завершился в американской столице в 06.00 четверга по местному времени (14.00 мск).Режим ЧС в американской столице будет действовать вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января.Комендантский час был введен с 18.00 среды по местному времени (02.00 четверга мск) из-за беспорядков у Капитолия, учиненных сторонниками действующего американского лидера Дональда Трампа. За время действия комендантского часа конгресс США успел в четверг утвердить избрание Джо Байдена президентом США, а сам Трамп, в свою очередь, пообещал мирную передачу власти.На период действия комендантского часа на улицах можно было находиться лишь лицам, имеющим соответствующее разрешение. Запрет не касался работников жизненно важных сфер, а также журналистов, имеющих аккредитацию.Хотя, как отмечала пресса, после 18.00 среды толпы у Капитолия стали сокращаться, по домам разбрелись далеко не все. В местной полиции сообщили, что за нарушение комендантского часа были задержаны десятки людей.Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер в среду вечером продлила режим чрезвычайной ситуации из-за акций в поддержку Трампа на 15 дней - до инаугурации избранного президента США Байдена. Продление режима ЧС означает, что власти смогут в необходимое время вводить комендатский час, а также предпринимать другие меры, направленные на усиление защиты населения.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592233132.html
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
Силовики зачищают окрестности Капитолия
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капитолий, вашингтон (город), в мире

В Вашингтоне истек комендантский час, введенный из-за беспорядков

14:15 07.01.2021
 
© Sputnik / Артур ГабдрахмановАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Введенный в среду вечером из-за беспорядков на Капитолийском холме комендантский час завершился в американской столице в 06.00 четверга по местному времени (14.00 мск).
Режим ЧС в американской столице будет действовать вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января.
Сотрудники полиции и участник акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
13:59Беспорядки в Вашингтоне
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Комендантский час был введен с 18.00 среды по местному времени (02.00 четверга мск) из-за беспорядков у Капитолия, учиненных сторонниками действующего американского лидера Дональда Трампа. За время действия комендантского часа конгресс США успел в четверг утвердить избрание Джо Байдена президентом США, а сам Трамп, в свою очередь, пообещал мирную передачу власти.
На период действия комендантского часа на улицах можно было находиться лишь лицам, имеющим соответствующее разрешение. Запрет не касался работников жизненно важных сфер, а также журналистов, имеющих аккредитацию.
Хотя, как отмечала пресса, после 18.00 среды толпы у Капитолия стали сокращаться, по домам разбрелись далеко не все. В местной полиции сообщили, что за нарушение комендантского часа были задержаны десятки людей.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер в среду вечером продлила режим чрезвычайной ситуации из-за акций в поддержку Трампа на 15 дней - до инаугурации избранного президента США Байдена. Продление режима ЧС означает, что власти смогут в необходимое время вводить комендатский час, а также предпринимать другие меры, направленные на усиление защиты населения.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
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Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
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