Ветеран "Альфы" назвал неочевидную причину захвата Капитолия в США

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Проникновение протестующих в здание Капитолия США стало возможно из-за того, что произошел раскол среди охраны, которая свои политические взгляды поставила выше профессиональных обязанностей, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Байдена президентом США."То, что произошло, то, что протестующие сумели захватить Капитолий и вести себя так вольготно, как нам показывали, - это "потеря лица" Соединенными Штатами Америки", - сказал Гончаров РИА Новости.По его словам, охрана Капитолия должна была отдавать себе отчет, что провокации в отношении здания конгресса со стороны протестующих будут происходить."И вот такая безобразная подготовка к этой ситуации - это не просто непонимание (происходящего), но и влияние политических течений, которые исповедует каждый из охранников здания конгресса. И политические взгляды для них оказались выше профессионального долга", - отметил Гончаров."Эта ситуация принесла Америке глубокий негатив. То, что страна раскололась на два практически равнозначных лагеря, будет для нее еще долго сказываться", - добавил эксперт.Действующий президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о своем несогласии с результатами прошедших в США президентских выборов, утверждая, что на них якобы имело место мошенничество, которое и позволило его сопернику победить.
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Проникновение протестующих в здание Капитолия США стало возможно из-за того, что произошел раскол среди охраны, которая свои политические взгляды поставила выше профессиональных обязанностей, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Байдена президентом США.
"То, что произошло, то, что протестующие сумели захватить Капитолий и вести себя так вольготно, как нам показывали, - это "потеря лица" Соединенными Штатами Америки", - сказал Гончаров РИА Новости.
По его словам, охрана Капитолия должна была отдавать себе отчет, что провокации в отношении здания конгресса со стороны протестующих будут происходить.
"И вот такая безобразная подготовка к этой ситуации - это не просто непонимание (происходящего), но и влияние политических течений, которые исповедует каждый из охранников здания конгресса. И политические взгляды для них оказались выше профессионального долга", - отметил Гончаров.
"Эта ситуация принесла Америке глубокий негатив. То, что страна раскололась на два практически равнозначных лагеря, будет для нее еще долго сказываться", - добавил эксперт.
Действующий президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о своем несогласии с результатами прошедших в США президентских выборов, утверждая, что на них якобы имело место мошенничество, которое и позволило его сопернику победить.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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