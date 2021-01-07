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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592225204.html
В Совфеде рассказали, кого США обвинят в беспорядках в Вашингтоне
В Совфеде рассказали, кого США обвинят в беспорядках в Вашингтоне
Беспорядками в Вашингтоне воспользуются, чтобы предъявить РФ обвинения в их организации, убеждён российский сенатор Андрей Климов. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:26
2021-01-07T12:57
беспорядки в вашингтоне
дональд трамп
совет федерации рф
андрей климов
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Беспорядками в Вашингтоне воспользуются, чтобы предъявить РФ обвинения в их организации, убеждён российский сенатор Андрей Климов.Климов полагает, что ситуацию могут использовать и для обвинений в адрес Китая. "Будет очередная подпитка мифа о том, что причиной всех бед и зол являются Россия и Китай", - сказал он.На самом деле, считает сенатор, за беспорядками в Вашингтоне могут стоять противники действующего президента Дональда Трампа. "Не исключено, что все это действительно было организовано, причём специально для давления на конгресс. Эта акция была призвана показать конгрессменам, что Трампа действительно нужно срочно отстранять от власти", - полагает Климов.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
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дональд трамп, совет федерации рф, андрей климов, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

В Совфеде рассказали, кого США обвинят в беспорядках в Вашингтоне

12:26 07.01.2021 (обновлено: 12:57 07.01.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Leah Millis
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Беспорядками в Вашингтоне воспользуются, чтобы предъявить РФ обвинения в их организации, убеждён российский сенатор Андрей Климов.
"Конечно, Россию обвинят и в этом, в том, что она стоит за этими беспорядками, что она их организатор, я нисколько в этом не сомневаюсь. Но мы к этому готовы", - заявил он РИА Новости.
Климов полагает, что ситуацию могут использовать и для обвинений в адрес Китая. "Будет очередная подпитка мифа о том, что причиной всех бед и зол являются Россия и Китай", - сказал он.
На самом деле, считает сенатор, за беспорядками в Вашингтоне могут стоять противники действующего президента Дональда Трампа. "Не исключено, что все это действительно было организовано, причём специально для давления на конгресс. Эта акция была призвана показать конгрессменам, что Трампа действительно нужно срочно отстранять от власти", - полагает Климов.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
10:29
Последствия погрома в Капитолии сняли на видео
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
 
Беспорядки в ВашингтонеДональд ТрампСовет Федерации РФАндрей КлимовДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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