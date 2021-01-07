В Совфеде рассказали, кого США обвинят в беспорядках в Вашингтоне
12:26 07.01.2021 (обновлено: 12:57 07.01.2021)
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Беспорядками в Вашингтоне воспользуются, чтобы предъявить РФ обвинения в их организации, убеждён российский сенатор Андрей Климов.
"Конечно, Россию обвинят и в этом, в том, что она стоит за этими беспорядками, что она их организатор, я нисколько в этом не сомневаюсь. Но мы к этому готовы", - заявил он РИА Новости.
Климов полагает, что ситуацию могут использовать и для обвинений в адрес Китая. "Будет очередная подпитка мифа о том, что причиной всех бед и зол являются Россия и Китай", - сказал он.
На самом деле, считает сенатор, за беспорядками в Вашингтоне могут стоять противники действующего президента Дональда Трампа. "Не исключено, что все это действительно было организовано, причём специально для давления на конгресс. Эта акция была призвана показать конгрессменам, что Трампа действительно нужно срочно отстранять от власти", - полагает Климов.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.