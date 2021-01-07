https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592225204.html

В Совфеде рассказали, кого США обвинят в беспорядках в Вашингтоне

В Совфеде рассказали, кого США обвинят в беспорядках в Вашингтоне

Беспорядками в Вашингтоне воспользуются, чтобы предъявить РФ обвинения в их организации, убеждён российский сенатор Андрей Климов. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:26

2021-01-07T12:26

2021-01-07T12:57

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

совет федерации рф

андрей климов

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Беспорядками в Вашингтоне воспользуются, чтобы предъявить РФ обвинения в их организации, убеждён российский сенатор Андрей Климов.Климов полагает, что ситуацию могут использовать и для обвинений в адрес Китая. "Будет очередная подпитка мифа о том, что причиной всех бед и зол являются Россия и Китай", - сказал он.На самом деле, считает сенатор, за беспорядками в Вашингтоне могут стоять противники действующего президента Дональда Трампа. "Не исключено, что все это действительно было организовано, причём специально для давления на конгресс. Эта акция была призвана показать конгрессменам, что Трампа действительно нужно срочно отстранять от власти", - полагает Климов.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, совет федерации рф, андрей климов, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире