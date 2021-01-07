https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592216008.html

В Пекине прокомментировали беспорядки в Вашингтоне

В Пекине прокомментировали беспорядки в Вашингтоне

Китай надеется на скорейшее восстановление стабильности и безопасности в США после масштабных протестов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:09

2021-01-07T11:09

2021-01-07T12:13

беспорядки в вашингтоне

мид кнр

китай

вашингтон (город)

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ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Китай надеется на скорейшее восстановление стабильности и безопасности в США после масштабных протестов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Она также отметила, что многие пользователи в интернете сравнивают происходящее в США с событиями 2019 года в Гонконге, когда выступающие против внесения поправок в закон об экстрадиции демонстранты ворвались в здание Законодательного собрания."Многие люди задумываются над этим вопросом: ситуация выглядит знакомо, но почему реакция некоторых людей и СМИ в США так резко отличается? Сегодняшние события в Конгрессе США были не настолько ожесточенными, как в Гонконге, однако уже погибли четыре человека, в Гонконге не погиб ни один протестующий", - подчеркнула Хуа Чуньин.По ее словам, ведущие американские СМИ единогласно осудили происходящее в Вашингтоне, назвав это "насилием" и "позором", а протестующих - "хулиганами" и "экстремистами", при том, что протестующих в Гонконге они называли "борцами за демократию".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html

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мид кнр, китай, вашингтон (город), сша, в мире