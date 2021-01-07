В Пекине прокомментировали беспорядки в Вашингтоне

ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Китай надеется на скорейшее восстановление стабильности и безопасности в США после масштабных протестов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Она также отметила, что многие пользователи в интернете сравнивают происходящее в США с событиями 2019 года в Гонконге, когда выступающие против внесения поправок в закон об экстрадиции демонстранты ворвались в здание Законодательного собрания."Многие люди задумываются над этим вопросом: ситуация выглядит знакомо, но почему реакция некоторых людей и СМИ в США так резко отличается? Сегодняшние события в Конгрессе США были не настолько ожесточенными, как в Гонконге, однако уже погибли четыре человека, в Гонконге не погиб ни один протестующий", - подчеркнула Хуа Чуньин.По ее словам, ведущие американские СМИ единогласно осудили происходящее в Вашингтоне, назвав это "насилием" и "позором", а протестующих - "хулиганами" и "экстремистами", при том, что протестующих в Гонконге они называли "борцами за демократию".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости.Китай надеется на скорейшее восстановление стабильности и безопасности в США после масштабных протестов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНРХуа Чуньин.
"Мы уверены, что жители США надеются на безопасность и спокойствие, особенно в условиях эпидемии коронавируса, мы также надеемся, что американцы как можно скорее смогут обрести мир, стабильность и безопасность", - заявила дипломат.
Она также отметила, что многие пользователи в интернете сравнивают происходящее в США с событиями 2019 года в Гонконге, когда выступающие против внесения поправок в закон об экстрадиции демонстранты ворвались в здание Законодательного собрания.
"Многие люди задумываются над этим вопросом: ситуация выглядит знакомо, но почему реакция некоторых людей и СМИ в США так резко отличается? Сегодняшние события в Конгрессе США были не настолько ожесточенными, как в Гонконге, однако уже погибли четыре человека, в Гонконге не погиб ни один протестующий", - подчеркнула Хуа Чуньин.
По ее словам, ведущие американские СМИ единогласно осудили происходящее в Вашингтоне, назвав это "насилием" и "позором", а протестующих - "хулиганами" и "экстремистами", при том, что протестующих в Гонконге они называли "борцами за демократию".
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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