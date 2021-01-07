https://ria.ru/20210107/bayden-1592279087.html

Байден назвал захват Капитолия результатом нападок Трампа на демократию

Байден назвал захват Капитолия результатом нападок Трампа на демократию

Избранный президент США Джо Байден выступил с речью в Делавэре, в которой прокомментировал события в Вашингтоне и захват Капитолия. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T21:57

2021-01-07T21:57

2021-01-07T22:40

дональд трамп

вашингтон (город)

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589260647_0:0:3280:1844_1920x0_80_0_0_163f6ea6431ccf2ca14437045f0e2560.jpg

ЛОНДОН, 7 янв — РИА Новости, Мария Табак. Избранный президент США Джо Байден выступил с речью в Делавэре, в которой прокомментировал события в Вашингтоне и захват Капитолия. По словам Байдена, Трамп нападал на свободную прессу, называя журналистов врагами народа, на разведслужбы, на военных.По словам Байдена, Трамп "пытался использовать толпу, чтобы заставить замолчать голоса американских избирателей".Он добавил, что президент не может быть выше закона.Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210107/impichment-1592275603.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), капитолий, джо байден, сша, в мире