https://ria.ru/20210107/aviabilety-1592230655.html

Авиабилеты из Сочи и Крыма резко подорожали к концу каникул

Авиабилеты из Сочи и Крыма резко подорожали к концу каникул

Туристы рассказывают в соцсетях о проблеме с возвращением из Симферополя и Сочи в Москву и Санкт-Петербург в последние дни новогодних каникул, сообщает... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T13:28

2021-01-07T13:28

2021-01-07T13:28

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.Туристы рассказывают в соцсетях о проблеме с возвращением из Симферополя и Сочи в Москву и Санкт-Петербург в последние дни новогодних каникул, сообщает TourDom.ru. По данным издания, у российского национального перевозчика с 7 по 12 января полностью распроданы все билеты в экономклассе на рейсах из Крыма в Москву. В наличии остался только бизнес-класс за 172 572 рублей (цены приведены по состоянию на утро 7 января). У других авиакомпаний 8 января тарифы начинаются от 8690 рублей, а 9 и 10-го поднимаются до 11–12 тысяч руб. Тем, кто находится в Сочи и хочет вернуться в Москву, например 10 января, нужно приготовиться выложить от 11–12 тысяч рублей. Аналогичная ситуация с возвратами из Сочи в Санкт-Петербург: билеты на прямые рейсы 10 января стоят от 17 тысяч. Высокие цены вызвали негативные посты в соцсетях. Некоторые пассажиры считают, что в ситуацию должно вмешаться государство и регулировать тарифы на перевозку. Однако, по словам специалистов, в этом вряд ли есть необходимость: логично, что в период высокого спроса билеты по недорогим тарифам раскупают в первую очередь. С проблемами столкнулись только те, кто не позаботился о покупке заранее – за несколько месяцев. Туристам, не готовым переплачивать, нужно просто подождать. После 13 января авиабилеты уже реально купить по обычным ценам. Например, вернуться из Сочи в Москву за 4300 рублей, из Симферополя — от 5860 рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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