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Россияне назвали желаемый размер зарплаты
Россияне назвали желаемый размер зарплаты
Россияне в 2021 году хотят зарплату в 158 тысяч рублей, ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T09:06
2021-01-06T14:53
работа.ру
россия
москва
санкт-петербург
общество
экономика
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россияне в 2021 году хотят зарплату в 158 тысяч рублей, ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно данным исследования, в среднем россияне хотели бы получать 158 000 рублей каждый месяц. При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 000 рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 164 000 рублей.Только семь процентов хотели бы зарабатывать до 29 000 рублей в 2021 году. От 30 000 до 49 000 рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 000 до 69 000 рублей.Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 000 до 99 000 рублей, а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 000 до 149 000 рублей, пятая часть (19%) — от 150 000 рублей.Исследование проводилось среди трех тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России.
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работа.ру, россия, москва, санкт-петербург, общество, экономика

Россияне назвали желаемый размер зарплаты

09:06 06.01.2021 (обновлено: 14:53 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россияне в 2021 году хотят зарплату в 158 тысяч рублей, ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным исследования, в среднем россияне хотели бы получать 158 000 рублей каждый месяц. При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 000 рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 164 000 рублей.
Только семь процентов хотели бы зарабатывать до 29 000 рублей в 2021 году. От 30 000 до 49 000 рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 000 до 69 000 рублей.
Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 000 до 99 000 рублей, а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 000 до 149 000 рублей, пятая часть (19%) — от 150 000 рублей.
Исследование проводилось среди трех тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России.
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