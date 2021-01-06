https://ria.ru/20210106/zarplata-1592103227.html

Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Россияне в 2021 году хотят зарплату в 158 тысяч рублей, ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T09:06

2021-01-06T09:06

2021-01-06T14:53

работа.ру

россия

москва

санкт-петербург

общество

экономика

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россияне в 2021 году хотят зарплату в 158 тысяч рублей, ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно данным исследования, в среднем россияне хотели бы получать 158 000 рублей каждый месяц. При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 000 рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 164 000 рублей.Только семь процентов хотели бы зарабатывать до 29 000 рублей в 2021 году. От 30 000 до 49 000 рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 000 до 69 000 рублей.Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 000 до 99 000 рублей, а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 000 до 149 000 рублей, пятая часть (19%) — от 150 000 рублей.Исследование проводилось среди трех тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

https://ria.ru/20210103/valyuta-1591856560.html

россия

москва

санкт-петербург

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работа.ру, россия, москва, санкт-петербург, общество, экономика