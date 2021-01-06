Трамп заявил, что его сторонники не допустят "кражу победы на выборах"
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп предупредил демократов и "слабых и неэффективных" республиканцев, что его сторонники не потерпят "кражу у них победы на выборах".
"Я надеюсь, что демократы и, что даже более важно, слабые и неэффективные, с позволения сказать, республиканцы видят тысячи людей, нахлынувших в Вашингтон. Они не потерпят кражи у них масштабной победы на выборах", - написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.
По словам президента, "Вашингтон переполнен людьми, которые не хотят видеть кражи выборов расхрабрившимися левыми радикалами среди демократов".
Во вторник и среду в Вашингтоне планируются демонстрации в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Они приурочены к предстоящему в среду утверждению конгрессом победы демократа Джо Байдена. Во вторник на улицах уже собрались тысячи сторонников Трампа, но основные мероприятия ожидаются в среду. В поддержании порядка в столице помимо полиции будет задействована Национальная гвардия.