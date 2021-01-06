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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210106/vybory-1592091069.html
Трамп заявил, что его сторонники не допустят "кражу победы на выборах"
Трамп заявил, что его сторонники не допустят "кражу победы на выборах"
Действующий президент США Дональд Трамп предупредил демократов и "слабых и неэффективных" республиканцев, что его сторонники не потерпят "кражу у них победы на... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T01:49
2021-01-06T01:49
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп предупредил демократов и "слабых и неэффективных" республиканцев, что его сторонники не потерпят "кражу у них победы на выборах".По словам президента, "Вашингтон переполнен людьми, которые не хотят видеть кражи выборов расхрабрившимися левыми радикалами среди демократов".Во вторник и среду в Вашингтоне планируются демонстрации в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Они приурочены к предстоящему в среду утверждению конгрессом победы демократа Джо Байдена. Во вторник на улицах уже собрались тысячи сторонников Трампа, но основные мероприятия ожидаются в среду. В поддержании порядка в столице помимо полиции будет задействована Национальная гвардия.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп заявил, что его сторонники не допустят "кражу победы на выборах"

01:49 06.01.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп предупредил демократов и "слабых и неэффективных" республиканцев, что его сторонники не потерпят "кражу у них победы на выборах".

"Я надеюсь, что демократы и, что даже более важно, слабые и неэффективные, с позволения сказать, республиканцы видят тысячи людей, нахлынувших в Вашингтон. Они не потерпят кражи у них масштабной победы на выборах", - написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

По словам президента, "Вашингтон переполнен людьми, которые не хотят видеть кражи выборов расхрабрившимися левыми радикалами среди демократов".
Во вторник и среду в Вашингтоне планируются демонстрации в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Они приурочены к предстоящему в среду утверждению конгрессом победы демократа Джо Байдена. Во вторник на улицах уже собрались тысячи сторонников Трампа, но основные мероприятия ожидаются в среду. В поддержании порядка в столице помимо полиции будет задействована Национальная гвардия.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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