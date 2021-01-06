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Трамп заявил, что его сторонники не допустят "кражу победы на выборах"

Трамп заявил, что его сторонники не допустят "кражу победы на выборах"

Действующий президент США Дональд Трамп предупредил демократов и "слабых и неэффективных" республиканцев, что его сторонники не потерпят "кражу у них победы на... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T01:49

2021-01-06T01:49

2021-01-06T01:49

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп предупредил демократов и "слабых и неэффективных" республиканцев, что его сторонники не потерпят "кражу у них победы на выборах".По словам президента, "Вашингтон переполнен людьми, которые не хотят видеть кражи выборов расхрабрившимися левыми радикалами среди демократов".Во вторник и среду в Вашингтоне планируются демонстрации в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Они приурочены к предстоящему в среду утверждению конгрессом победы демократа Джо Байдена. Во вторник на улицах уже собрались тысячи сторонников Трампа, но основные мероприятия ожидаются в среду. В поддержании порядка в столице помимо полиции будет задействована Национальная гвардия.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире