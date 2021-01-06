https://ria.ru/20210106/ukraina-1592120840.html

Украинская разведка опубликовала методичку по конфликту в Донбассе

Украинская разведка опубликовала методичку по конфликту в Донбассе

Главное управление разведки министерства обороны Украины опубликовало методичку с терминами, описывающими конфликт в Донбассе, для использования в СМИ, сообщает РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T12:35

2021-01-06T12:35

2021-01-06T12:35

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство обороны украины

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Главное управление разведки министерства обороны Украины опубликовало методичку с терминами, описывающими конфликт в Донбассе, для использования в СМИ, сообщает в среду пресс-служба ведомства."Для того, чтобы Украина и мир говорили о войне "единым языком", необходимо использовать соответствующие термины, которые будут формировать приближенное к реальности медиапространство. Одинаковое восприятие войны позволяет быстрее и эффективнее искать решения проблем и избегать конфликтов, которые обусловлены отсутствием единого понимания событий", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.В частности, предлагается использовать термин "временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях" вместо "территории самопровозглашенных/так называемых ДНР/ЛНР", "оккупированная часть Донбасса" вместо "юго-восток Украины" и "восток Украины"."Использование единой терминологии, соответствующей реальности, законам и международному гуманитарному праву, будет способствовать созданию новых механизмов для противодействия информационным угрозам и формированию нарратива", - добавили в разведке.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201223/donbass-1590582599.html

https://ria.ru/20210104/ukraina-1591969125.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, оон, украина, в мире