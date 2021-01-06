Украинская разведка опубликовала методичку по конфликту в Донбассе
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Главное управление разведки министерства обороны Украины опубликовало методичку с терминами, описывающими конфликт в Донбассе, для использования в СМИ, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"Для того, чтобы Украина и мир говорили о войне "единым языком", необходимо использовать соответствующие термины, которые будут формировать приближенное к реальности медиапространство. Одинаковое восприятие войны позволяет быстрее и эффективнее искать решения проблем и избегать конфликтов, которые обусловлены отсутствием единого понимания событий", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
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В частности, предлагается использовать термин "временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях" вместо "территории самопровозглашенных/так называемых ДНР/ЛНР", "оккупированная часть Донбасса" вместо "юго-восток Украины" и "восток Украины".
"Использование единой терминологии, соответствующей реальности, законам и международному гуманитарному праву, будет способствовать созданию новых механизмов для противодействия информационным угрозам и формированию нарратива", - добавили в разведке.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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