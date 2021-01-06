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С марта техосмотр автобусов будет проводиться по новым правилам
С марта техосмотр автобусов будет проводиться по новым правилам
Сотрудники ГИБДД с 1 марта 2021 года будут присутствовать при проведении техосмотра автобусов. Соответствующие изменения вносятся постановлением правительства... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:37
2021-01-06T14:39
россия
авто
гибдд мвд рф
техосмотр
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД с 1 марта 2021 года будут присутствовать при проведении техосмотра автобусов. Соответствующие изменения вносятся постановлением правительства РФ "Об утверждении правил организации и проведения технического осмотра автобусов".Техосмотр автобусов будет проводиться аккредитованным оператором при участии сотрудника Госавтоинспекции по предварительной записи. Заявку на технический осмотр водитель автобуса сможет подать любому оператору в любой пункт ТО независимо от места регистрации транспортного средства - по телефону или на электронную почту.По результатам техосмотра в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) будет формироваться диагностическая карта, где сотрудник ГИБДД отметит соответствие или не соответствие автобуса требованиям безопасности.
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россия, авто, гибдд мвд рф, техосмотр, общество

С марта техосмотр автобусов будет проводиться по новым правилам

14:37 06.01.2021 (обновлено: 14:39 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкТехническое обслуживание автобусов Мострансавто
Техническое обслуживание автобусов Мострансавто - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД с 1 марта 2021 года будут присутствовать при проведении техосмотра автобусов. Соответствующие изменения вносятся постановлением правительства РФ "Об утверждении правил организации и проведения технического осмотра автобусов".
Техосмотр автобусов будет проводиться аккредитованным оператором при участии сотрудника Госавтоинспекции по предварительной записи. Заявку на технический осмотр водитель автобуса сможет подать любому оператору в любой пункт ТО независимо от места регистрации транспортного средства - по телефону или на электронную почту.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2019
13 декабря 2019, 13:51
Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
По результатам техосмотра в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) будет формироваться диагностическая карта, где сотрудник ГИБДД отметит соответствие или не соответствие автобуса требованиям безопасности.
 
РоссияАвтоГИБДД МВД РФТехосмотрОбщество
 
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