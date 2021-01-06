https://ria.ru/20210106/tekhosmotr-1592132215.html

С марта техосмотр автобусов будет проводиться по новым правилам

С марта техосмотр автобусов будет проводиться по новым правилам

Сотрудники ГИБДД с 1 марта 2021 года будут присутствовать при проведении техосмотра автобусов. Соответствующие изменения вносятся постановлением правительства... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:37

2021-01-06T14:37

2021-01-06T14:39

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авто

гибдд мвд рф

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общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД с 1 марта 2021 года будут присутствовать при проведении техосмотра автобусов. Соответствующие изменения вносятся постановлением правительства РФ "Об утверждении правил организации и проведения технического осмотра автобусов".Техосмотр автобусов будет проводиться аккредитованным оператором при участии сотрудника Госавтоинспекции по предварительной записи. Заявку на технический осмотр водитель автобуса сможет подать любому оператору в любой пункт ТО независимо от места регистрации транспортного средства - по телефону или на электронную почту.По результатам техосмотра в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) будет формироваться диагностическая карта, где сотрудник ГИБДД отметит соответствие или не соответствие автобуса требованиям безопасности.

https://ria.ru/20191213/1562356706.html

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2021

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россия, авто, гибдд мвд рф, техосмотр, общество