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Уральские пальмы и белый крокодил. Самые красивые места России зимой
Уральские пальмы и белый крокодил. Самые красивые места России зимой
Авторы фотографий дикой природы до 5 апреля могут стать участниками конкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Ограничений по... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T08:00
2021-01-06T08:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Авторы фотографий дикой природы до 5 апреля могут стать участниками конкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Ограничений по возрасту, гражданству, месту жительства нет. Главное, чтобы снимки были сделаны в России. Часть уже присланных работ — уральские пальмы, горы Камчатки, волшебный лес в Кемеровской области, необычные рисунки на льду Байкала — в фотоленте РИА Новости.
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урал, чукотка, ямало-ненецкий автономный округ (янао), байкал, сахалин, ноябрьск, камчатский край, кемеровская область, пермский край, фото, туризм, фото - туризм, русское географическое общество

Уральские пальмы и белый крокодил. Самые красивые места России зимой

08:00 06.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Авторы фотографий дикой природы до 5 апреля могут стать участниками конкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Ограничений по возрасту, гражданству, месту жительства нет. Главное, чтобы снимки были сделаны в России. Часть уже присланных работ — уральские пальмы, горы Камчатки, волшебный лес в Кемеровской области, необычные рисунки на льду Байкала — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Сергей Межин / предоставлено РГО

Гора Ослянка в Пермском крае — самая высокая на Среднем Урале, 1119 метров. Фотограф Сергей Межин назвал занесенные снегом березы на ее склонах "уральскими пальмами". Правда похожи!

Сергей Межин. Уральские пальмы. Пермский край. 2020
1 из 12

Гора Ослянка в Пермском крае — самая высокая на Среднем Урале, 1119 метров. Фотограф Сергей Межин назвал занесенные снегом березы на ее склонах "уральскими пальмами". Правда похожи!

© Фото : Сергей Межин / предоставлено РГО
© Фото : Валерий Пешков / предоставлено РГО

Вблизи поселка Шерегеш, на уступах горы Курган растет необычный лес из пихт и кедров. Иногда его называют волшебным. "Там удивительно красивые ритмы, в которых выстроились деревья на склоне. После непогоды они покрыты толстым слоем снега, напоминающим зефир", — рассказывает автор снимка Валерий Пешков.

Валерий Пешков. Про волшебный Шерегешский лес. Кемеровская область. 2020
2 из 12

Вблизи поселка Шерегеш, на уступах горы Курган растет необычный лес из пихт и кедров. Иногда его называют волшебным. "Там удивительно красивые ритмы, в которых выстроились деревья на склоне. После непогоды они покрыты толстым слоем снега, напоминающим зефир", — рассказывает автор снимка Валерий Пешков.

© Фото : Валерий Пешков / предоставлено РГО
© Фото : Евгения Голубенец / предоставлено РГО

Евгения Голубенец сделала этот кадр во время восхождения на вершину Дальний Таганай на Южном Урале.

На северных хребтах там — ели и пихты, на высокогорье — почти альпийские луга.

Евгения Голубенец. Дорога в Царство новогодних елей. Челябинская область. 2020
3 из 12

Евгения Голубенец сделала этот кадр во время восхождения на вершину Дальний Таганай на Южном Урале.

На северных хребтах там — ели и пихты, на высокогорье — почти альпийские луга.

© Фото : Евгения Голубенец / предоставлено РГО
© Фото : Евгений Хилькевич / предоставлено РГО

Кадры восхождения на вершину камчатского вулкана Тумрок прислал на конкурс Евгений Хилькевич. "Идем налегке, оставив рюкзаки на перевальной седловине неподалеку", — пояснил он. Фотография сделана во время спортивного лыжного похода шестой — высшей — категории сложности.

Рядом с вулканом — горячие источники с целебной водой. Вокруг — заповедная зона, там водятся медведи, зайцы, соболи, горностаи, рыси.

Евгений Хилькевич. На пути к вершине Тумрок. Камчатский край. 2020
4 из 12

Кадры восхождения на вершину камчатского вулкана Тумрок прислал на конкурс Евгений Хилькевич. "Идем налегке, оставив рюкзаки на перевальной седловине неподалеку", — пояснил он. Фотография сделана во время спортивного лыжного похода шестой — высшей — категории сложности.

Рядом с вулканом — горячие источники с целебной водой. Вокруг — заповедная зона, там водятся медведи, зайцы, соболи, горностаи, рыси.

© Фото : Евгений Хилькевич / предоставлено РГО
© Фото : Сергей Пестерев / предоставлено РГО

Сергей Пестерев запечатлел лед Байкала — один из самых красивых на планете. "Прогулки по нему — популярнейшее занятие в разгар зимнего сезона, — говорит руководитель иркутской туркомпании Ольга Соколова. — Путешественники очень хотят увидеть метановые пузыри и трещины". Катаются по зеркальной поверхности на коньках и велосипедах. На большие расстояния ездят на хивусе — судне на воздушной подушке.

Сергей Пестерев. Ледяной Байкал. 2020
5 из 12

Сергей Пестерев запечатлел лед Байкала — один из самых красивых на планете. "Прогулки по нему — популярнейшее занятие в разгар зимнего сезона, — говорит руководитель иркутской туркомпании Ольга Соколова. — Путешественники очень хотят увидеть метановые пузыри и трещины". Катаются по зеркальной поверхности на коньках и велосипедах. На большие расстояния ездят на хивусе — судне на воздушной подушке.

© Фото : Сергей Пестерев / предоставлено РГО
© Фото : Рустам Шагиморданов / предоставлено РГО

Скала Дракон в Малом море Байкала на фотографии Рустама Шагиморданова действительно выглядит как сказочное трехголовое чудище.

Она обитаема: там растут травы, кустарники, лиственницы, живут суслики и разные птицы.

Рустам Шагиморданов. Падающая звезда на мысе Дракон, озеро Байкал. 2020
6 из 12

Скала Дракон в Малом море Байкала на фотографии Рустама Шагиморданова действительно выглядит как сказочное трехголовое чудище.

Она обитаема: там растут травы, кустарники, лиственницы, живут суслики и разные птицы.

© Фото : Рустам Шагиморданов / предоставлено РГО
© Фото : Григорий Иванников / предоставлено РГО

Мыс Анива на юго-востоке острова Сахалин, запечатленный Григорием Иванниковым, узкий и длинный, как хвост морского животного. А его высунувшийся из воды кончик — заброшенный маяк на скале Сивучьей, построенный в 1939 году японцами. Сейчас это туристическая достопримечательность.

Григорий Иванников. Зимний мыс Анива о. Сахалин. 2020
7 из 12

Мыс Анива на юго-востоке острова Сахалин, запечатленный Григорием Иванниковым, узкий и длинный, как хвост морского животного. А его высунувшийся из воды кончик — заброшенный маяк на скале Сивучьей, построенный в 1939 году японцами. Сейчас это туристическая достопримечательность.

© Фото : Григорий Иванников / предоставлено РГО
© Фото : Регина Иванова / предоставлено РГО

У деревни Белая гора в Кунгурском районе Пермского края стоит Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь, построенный 130 лет назад. За строгость устава его иногда называют Уральским Афоном. Зимний пейзаж сфотографировала Регина Иванова.

Регина Иванова. Белым сном деревни спят. 2020
8 из 12

У деревни Белая гора в Кунгурском районе Пермского края стоит Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь, построенный 130 лет назад. За строгость устава его иногда называют Уральским Афоном. Зимний пейзаж сфотографировала Регина Иванова.

© Фото : Регина Иванова / предоставлено РГО
© Фото : Максим Деминов / предоставлено РГО

Максим Деминов снимает белых медведей в Арктике на протяжении десяти лет. Это фото сделано на мысе Кожевникова, на Чукотке. "В стае было около 70 животных, они купались, играли, спали, искали еду, находились в философских раздумьях и устраивали кровавый пир", — говорит фотограф.

Максим Деминов. Белые медведи. Чукотский автономный округ. 2020
9 из 12

Максим Деминов снимает белых медведей в Арктике на протяжении десяти лет. Это фото сделано на мысе Кожевникова, на Чукотке. "В стае было около 70 животных, они купались, играли, спали, искали еду, находились в философских раздумьях и устраивали кровавый пир", — говорит фотограф.

© Фото : Максим Деминов / предоставлено РГО
© Фото : Василий Баранюк / предоставлено РГО

"Полярные песцы — разговорчивые животные: урчат, скулят, кудахчут, плачут, верещат, лают", — рассказал фотограф Василий Баранюк. Этот снимок он назвал "Белый крокодил".

Звери на острове Врангеля на Чукотке подходят к людям, чтобы добыть что-то съедобное. Хотя здесь у них своя "столовая": на этой территории гнездится единственная в Евразии колония белых гусей, у которой только один песец похищает до 40 яиц в день.

Василий Баранюк. Белый крокодил. Чукотский автономный округ. 2020
10 из 12

"Полярные песцы — разговорчивые животные: урчат, скулят, кудахчут, плачут, верещат, лают", — рассказал фотограф Василий Баранюк. Этот снимок он назвал "Белый крокодил".

Звери на острове Врангеля на Чукотке подходят к людям, чтобы добыть что-то съедобное. Хотя здесь у них своя "столовая": на этой территории гнездится единственная в Евразии колония белых гусей, у которой только один песец похищает до 40 яиц в день.

© Фото : Василий Баранюк / предоставлено РГО
© Фото : Сергей Алтушкин / предоставлено РГО

На Русском Севере зима длится девять месяцев в году. Морозный январский закат в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа запечатлел фотограф Сергей Алтушкин.

Сергей Алтушкин. Морозный январский закат. 2020
11 из 12

На Русском Севере зима длится девять месяцев в году. Морозный январский закат в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа запечатлел фотограф Сергей Алтушкин.

© Фото : Сергей Алтушкин / предоставлено РГО
© Фото : Татьяна Болотова / предоставлено РГО

Вода в реке Яйва, протекающей в Пермском крае вблизи от Яйвинской ГРЭС, никогда на замерзает. "В любую стужу над водой стоит туман, который делает это место сказочным, — объясняет автор фото Татьяна Болотова. — Снимок сделан ранним утром, когда почти непробиваемую завесу пронизывают первые лучи солнца".

Татьяна Болотова. Зима на реке Яйва. 2019
12 из 12

Вода в реке Яйва, протекающей в Пермском крае вблизи от Яйвинской ГРЭС, никогда на замерзает. "В любую стужу над водой стоит туман, который делает это место сказочным, — объясняет автор фото Татьяна Болотова. — Снимок сделан ранним утром, когда почти непробиваемую завесу пронизывают первые лучи солнца".

© Фото : Татьяна Болотова / предоставлено РГО
 
ТуризмУралЧукоткаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)БайкалСахалинНоябрьскКамчатский крайКемеровская областьПермский крайТуризмФото - ТуризмРусское географическое общество
 
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