Уральские пальмы и белый крокодил. Самые красивые места России зимой
Гора Ослянка в Пермском крае — самая высокая на Среднем Урале, 1119 метров. Фотограф Сергей Межин назвал занесенные снегом березы на ее склонах "уральскими пальмами". Правда похожи!
Гора Ослянка в Пермском крае — самая высокая на Среднем Урале, 1119 метров. Фотограф Сергей Межин назвал занесенные снегом березы на ее склонах "уральскими пальмами". Правда похожи!
Вблизи поселка Шерегеш, на уступах горы Курган растет необычный лес из пихт и кедров. Иногда его называют волшебным. "Там удивительно красивые ритмы, в которых выстроились деревья на склоне. После непогоды они покрыты толстым слоем снега, напоминающим зефир", — рассказывает автор снимка Валерий Пешков.
Вблизи поселка Шерегеш, на уступах горы Курган растет необычный лес из пихт и кедров. Иногда его называют волшебным. "Там удивительно красивые ритмы, в которых выстроились деревья на склоне. После непогоды они покрыты толстым слоем снега, напоминающим зефир", — рассказывает автор снимка Валерий Пешков.
Евгения Голубенец сделала этот кадр во время восхождения на вершину Дальний Таганай на Южном Урале.
На северных хребтах там — ели и пихты, на высокогорье — почти альпийские луга.
Евгения Голубенец сделала этот кадр во время восхождения на вершину Дальний Таганай на Южном Урале.
На северных хребтах там — ели и пихты, на высокогорье — почти альпийские луга.
Кадры восхождения на вершину камчатского вулкана Тумрок прислал на конкурс Евгений Хилькевич. "Идем налегке, оставив рюкзаки на перевальной седловине неподалеку", — пояснил он. Фотография сделана во время спортивного лыжного похода шестой — высшей — категории сложности.
Рядом с вулканом — горячие источники с целебной водой. Вокруг — заповедная зона, там водятся медведи, зайцы, соболи, горностаи, рыси.
Кадры восхождения на вершину камчатского вулкана Тумрок прислал на конкурс Евгений Хилькевич. "Идем налегке, оставив рюкзаки на перевальной седловине неподалеку", — пояснил он. Фотография сделана во время спортивного лыжного похода шестой — высшей — категории сложности.
Рядом с вулканом — горячие источники с целебной водой. Вокруг — заповедная зона, там водятся медведи, зайцы, соболи, горностаи, рыси.
Сергей Пестерев запечатлел лед Байкала — один из самых красивых на планете. "Прогулки по нему — популярнейшее занятие в разгар зимнего сезона, — говорит руководитель иркутской туркомпании Ольга Соколова. — Путешественники очень хотят увидеть метановые пузыри и трещины". Катаются по зеркальной поверхности на коньках и велосипедах. На большие расстояния ездят на хивусе — судне на воздушной подушке.
Сергей Пестерев запечатлел лед Байкала — один из самых красивых на планете. "Прогулки по нему — популярнейшее занятие в разгар зимнего сезона, — говорит руководитель иркутской туркомпании Ольга Соколова. — Путешественники очень хотят увидеть метановые пузыри и трещины". Катаются по зеркальной поверхности на коньках и велосипедах. На большие расстояния ездят на хивусе — судне на воздушной подушке.
Скала Дракон в Малом море Байкала на фотографии Рустама Шагиморданова действительно выглядит как сказочное трехголовое чудище.
Она обитаема: там растут травы, кустарники, лиственницы, живут суслики и разные птицы.
Скала Дракон в Малом море Байкала на фотографии Рустама Шагиморданова действительно выглядит как сказочное трехголовое чудище.
Она обитаема: там растут травы, кустарники, лиственницы, живут суслики и разные птицы.
Мыс Анива на юго-востоке острова Сахалин, запечатленный Григорием Иванниковым, узкий и длинный, как хвост морского животного. А его высунувшийся из воды кончик — заброшенный маяк на скале Сивучьей, построенный в 1939 году японцами. Сейчас это туристическая достопримечательность.
Мыс Анива на юго-востоке острова Сахалин, запечатленный Григорием Иванниковым, узкий и длинный, как хвост морского животного. А его высунувшийся из воды кончик — заброшенный маяк на скале Сивучьей, построенный в 1939 году японцами. Сейчас это туристическая достопримечательность.
У деревни Белая гора в Кунгурском районе Пермского края стоит Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь, построенный 130 лет назад. За строгость устава его иногда называют Уральским Афоном. Зимний пейзаж сфотографировала Регина Иванова.
У деревни Белая гора в Кунгурском районе Пермского края стоит Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь, построенный 130 лет назад. За строгость устава его иногда называют Уральским Афоном. Зимний пейзаж сфотографировала Регина Иванова.
Максим Деминов снимает белых медведей в Арктике на протяжении десяти лет. Это фото сделано на мысе Кожевникова, на Чукотке. "В стае было около 70 животных, они купались, играли, спали, искали еду, находились в философских раздумьях и устраивали кровавый пир", — говорит фотограф.
Максим Деминов снимает белых медведей в Арктике на протяжении десяти лет. Это фото сделано на мысе Кожевникова, на Чукотке. "В стае было около 70 животных, они купались, играли, спали, искали еду, находились в философских раздумьях и устраивали кровавый пир", — говорит фотограф.
"Полярные песцы — разговорчивые животные: урчат, скулят, кудахчут, плачут, верещат, лают", — рассказал фотограф Василий Баранюк. Этот снимок он назвал "Белый крокодил".
Звери на острове Врангеля на Чукотке подходят к людям, чтобы добыть что-то съедобное. Хотя здесь у них своя "столовая": на этой территории гнездится единственная в Евразии колония белых гусей, у которой только один песец похищает до 40 яиц в день.
"Полярные песцы — разговорчивые животные: урчат, скулят, кудахчут, плачут, верещат, лают", — рассказал фотограф Василий Баранюк. Этот снимок он назвал "Белый крокодил".
Звери на острове Врангеля на Чукотке подходят к людям, чтобы добыть что-то съедобное. Хотя здесь у них своя "столовая": на этой территории гнездится единственная в Евразии колония белых гусей, у которой только один песец похищает до 40 яиц в день.
На Русском Севере зима длится девять месяцев в году. Морозный январский закат в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа запечатлел фотограф Сергей Алтушкин.
На Русском Севере зима длится девять месяцев в году. Морозный январский закат в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа запечатлел фотограф Сергей Алтушкин.
Вода в реке Яйва, протекающей в Пермском крае вблизи от Яйвинской ГРЭС, никогда на замерзает. "В любую стужу над водой стоит туман, который делает это место сказочным, — объясняет автор фото Татьяна Болотова. — Снимок сделан ранним утром, когда почти непробиваемую завесу пронизывают первые лучи солнца".
Вода в реке Яйва, протекающей в Пермском крае вблизи от Яйвинской ГРЭС, никогда на замерзает. "В любую стужу над водой стоит туман, который делает это место сказочным, — объясняет автор фото Татьяна Болотова. — Снимок сделан ранним утром, когда почти непробиваемую завесу пронизывают первые лучи солнца".