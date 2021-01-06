Уральские пальмы и белый крокодил. Самые красивые места России зимой

© Фото : Евгений Хилькевич / предоставлено РГО

Кадры восхождения на вершину камчатского вулкана Тумрок прислал на конкурс Евгений Хилькевич. "Идем налегке, оставив рюкзаки на перевальной седловине неподалеку", — пояснил он. Фотография сделана во время спортивного лыжного похода шестой — высшей — категории сложности.

Рядом с вулканом — горячие источники с целебной водой. Вокруг — заповедная зона, там водятся медведи, зайцы, соболи, горностаи, рыси.