https://ria.ru/20210106/rak-1592165736.html
Назван напиток, предотвращающий рак
Назван напиток, предотвращающий рак
Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах. Об этом пишет Express. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:11
2021-01-06T21:11
2021-01-06T21:11
имбирь
рак
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1920x0_80_0_0_b3e9d4472ad2c3dd5b0701d154c06027.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах. Об этом пишет Express.Многочисленные исследования определили, что имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, которое содержится в корне растения. По мнению ученых, имбирь становится еще и в два раза полезнее в сочетании с зеленым чаем.Один из экспериментов показал, что у 30 человек, потреблявших два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск рака кишечника из-за благоприятного влияния этого растения на орган.Имбирь помогает контролировать высокое кровяное давление из-за содержания в нем салицилата — компонента аспирина, разжижающего кровь.Растение также используется как натуральное средство, помогающее облегчить боль и укрепить иммунную систему. Это, в свою очередь, позволяет организму более эффективно бороться с заболеваниями, начиная от инфекций, заканчивая расстройствами пищеварения.Имбирный чай поможет сохранить здоровье зубов и защитить их от бактерий, вызывающих гингивит и пародонтит.Гингерол, содержащийся в этом растении, способствует долголетию, поскольку борется с "клеточным стрессом", провоцирующим старение.Кроме того, имбирь помогает пищеварению, но чрезмерное употребление чая с этим растением может привести к изжоге и диарее.
https://ria.ru/20201230/rak-1591621824.html
https://ria.ru/20210105/rak-1592052803.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_327:0:4519:3144_1920x0_80_0_0_c5aef26d6a2de0ad38a0a481d222dec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
имбирь, рак, здоровье
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах. Об этом пишет Express
.
Многочисленные исследования определили, что имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, которое содержится в корне растения. По мнению ученых, имбирь становится еще и в два раза полезнее в сочетании с зеленым чаем.
Один из экспериментов показал, что у 30 человек, потреблявших два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск рака
кишечника из-за благоприятного влияния этого растения на орган.
Имбирь помогает контролировать высокое кровяное давление из-за содержания в нем салицилата — компонента аспирина, разжижающего кровь.
Растение также используется как натуральное средство, помогающее облегчить боль и укрепить иммунную систему. Это, в свою очередь, позволяет организму более эффективно бороться с заболеваниями, начиная от инфекций, заканчивая расстройствами пищеварения.
Имбирный чай поможет сохранить здоровье зубов и защитить их от бактерий, вызывающих гингивит и пародонтит.
Гингерол, содержащийся в этом растении, способствует долголетию, поскольку борется с "клеточным стрессом", провоцирующим старение.
Кроме того, имбирь помогает пищеварению, но чрезмерное употребление чая с этим растением может привести к изжоге и диарее.