https://ria.ru/20210106/rak-1592165736.html

Назван напиток, предотвращающий рак

Назван напиток, предотвращающий рак

Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах. Об этом пишет Express. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T21:11

2021-01-06T21:11

2021-01-06T21:11

имбирь

рак

здоровье

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах. Об этом пишет Express.Многочисленные исследования определили, что имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, которое содержится в корне растения. По мнению ученых, имбирь становится еще и в два раза полезнее в сочетании с зеленым чаем.Один из экспериментов показал, что у 30 человек, потреблявших два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск рака кишечника из-за благоприятного влияния этого растения на орган.Имбирь помогает контролировать высокое кровяное давление из-за содержания в нем салицилата — компонента аспирина, разжижающего кровь.Растение также используется как натуральное средство, помогающее облегчить боль и укрепить иммунную систему. Это, в свою очередь, позволяет организму более эффективно бороться с заболеваниями, начиная от инфекций, заканчивая расстройствами пищеварения.Имбирный чай поможет сохранить здоровье зубов и защитить их от бактерий, вызывающих гингивит и пародонтит.Гингерол, содержащийся в этом растении, способствует долголетию, поскольку борется с "клеточным стрессом", провоцирующим старение.Кроме того, имбирь помогает пищеварению, но чрезмерное употребление чая с этим растением может привести к изжоге и диарее.

https://ria.ru/20201230/rak-1591621824.html

https://ria.ru/20210105/rak-1592052803.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имбирь, рак, здоровье