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Назван напиток, предотвращающий рак
Назван напиток, предотвращающий рак
Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах. Об этом пишет Express. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:11
2021-01-06T21:11
имбирь
рак
здоровье
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах. Об этом пишет Express.Многочисленные исследования определили, что имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, которое содержится в корне растения. По мнению ученых, имбирь становится еще и в два раза полезнее в сочетании с зеленым чаем.Один из экспериментов показал, что у 30 человек, потреблявших два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск рака кишечника из-за благоприятного влияния этого растения на орган.Имбирь помогает контролировать высокое кровяное давление из-за содержания в нем салицилата — компонента аспирина, разжижающего кровь.Растение также используется как натуральное средство, помогающее облегчить боль и укрепить иммунную систему. Это, в свою очередь, позволяет организму более эффективно бороться с заболеваниями, начиная от инфекций, заканчивая расстройствами пищеварения.Имбирный чай поможет сохранить здоровье зубов и защитить их от бактерий, вызывающих гингивит и пародонтит.Гингерол, содержащийся в этом растении, способствует долголетию, поскольку борется с "клеточным стрессом", провоцирующим старение.Кроме того, имбирь помогает пищеварению, но чрезмерное употребление чая с этим растением может привести к изжоге и диарее.
https://ria.ru/20201230/rak-1591621824.html
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имбирь, рак, здоровье

Назван напиток, предотвращающий рак

21:11 06.01.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Чай с имбирем обладает мощными целебными свойствами, помогающими снизить уровень холестерина, риск рака и облегчить боль в суставах. Об этом пишет Express.
Многочисленные исследования определили, что имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, которое содержится в корне растения. По мнению ученых, имбирь становится еще и в два раза полезнее в сочетании с зеленым чаем.
Один из экспериментов показал, что у 30 человек, потреблявших два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск рака кишечника из-за благоприятного влияния этого растения на орган.
Имбирь помогает контролировать высокое кровяное давление из-за содержания в нем салицилата — компонента аспирина, разжижающего кровь.
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Растение также используется как натуральное средство, помогающее облегчить боль и укрепить иммунную систему. Это, в свою очередь, позволяет организму более эффективно бороться с заболеваниями, начиная от инфекций, заканчивая расстройствами пищеварения.
Имбирный чай поможет сохранить здоровье зубов и защитить их от бактерий, вызывающих гингивит и пародонтит.
Гингерол, содержащийся в этом растении, способствует долголетию, поскольку борется с "клеточным стрессом", провоцирующим старение.
Кроме того, имбирь помогает пищеварению, но чрезмерное употребление чая с этим растением может привести к изжоге и диарее.
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