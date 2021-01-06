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Путин приехал в Новгородскую область, где посетит церковь Николы на Липне
Путин приехал в Новгородскую область, где посетит церковь Николы на Липне
Президент России Владимир Путин приехал в Новгородскую область, чтобы посетить церковь Николы на Липне в рождественскую ночь. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T23:39
2021-01-06T23:39
рождество христово
владимир путин
новгородская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Новгородскую область, чтобы посетить церковь Николы на Липне в рождественскую ночь.В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне.Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески 13-го века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества 14-го века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен и отреставрирован в 1956 году. Подлежит государственной охране.
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рождество христово, владимир путин, новгородская область, санкт-петербург, общество

Путин приехал в Новгородскую область, где посетит церковь Николы на Липне

23:39 06.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Новгородскую область, чтобы посетить церковь Николы на Липне в рождественскую ночь.
В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.
В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне.
Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески 13-го века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества 14-го века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен и отреставрирован в 1956 году. Подлежит государственной охране.
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