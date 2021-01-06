https://ria.ru/20210106/puteshestviya-1592041946.html

Работающие удаленно туристы раскрыли маршруты своих поездок

Работающие удаленно туристы раскрыли маршруты своих поездок

Работающие удаленно туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о местах, в которые они путешествуют, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T02:58

2021-01-06T02:58

2021-01-06T02:58

куда можно лететь

куда поехать

куда поехать в выходные

куда сходить

туризм

туристы

новости - туризм

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586587223_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4a81194141102f6d5f6832f29baf1d2b.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Работающие удаленно туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о местах, в которые они путешествуют, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1380 пользователей и выяснили, что почти половина из них (48 процентов) работают дистанционно и одновременно пользуются возможностью совершать турпоездки.Четверть респондентов (23 процента) при этом посещают российские города, а 7,5 процента отправляются за границу. Столько же — решают рабочие задачи, находясь на даче. Периодически используют все эти варианты 62 процента путешественников.Две трети пользователей (71,5 процента) сказали, что хотели бы продолжать вести такой образ жизни и после снятия ковидных ограничений. Четверть (24 процента) отметили, что готовы вернуться к прежнему режиму и ездить в офис. Остальные пока не определились.

https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , туристы, новости - туризм, новый год