https://ria.ru/20210106/puteshestviya-1592041946.html
Работающие удаленно туристы раскрыли маршруты своих поездок
Работающие удаленно туристы раскрыли маршруты своих поездок
Работающие удаленно туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о местах, в которые они путешествуют, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T02:58
2021-01-06T02:58
2021-01-06T02:58
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
куда сходить
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Работающие удаленно туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о местах, в которые они путешествуют, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1380 пользователей и выяснили, что почти половина из них (48 процентов) работают дистанционно и одновременно пользуются возможностью совершать турпоездки.Четверть респондентов (23 процента) при этом посещают российские города, а 7,5 процента отправляются за границу. Столько же — решают рабочие задачи, находясь на даче. Периодически используют все эти варианты 62 процента путешественников.Две трети пользователей (71,5 процента) сказали, что хотели бы продолжать вести такой образ жизни и после снятия ковидных ограничений. Четверть (24 процента) отметили, что готовы вернуться к прежнему режиму и ездить в офис. Остальные пока не определились.
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , туристы, новости - туризм, новый год
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Работающие удаленно туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о местах, в которые они путешествуют, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1380 пользователей и выяснили, что почти половина из них (48 процентов) работают дистанционно и одновременно пользуются возможностью совершать турпоездки.
Четверть респондентов (23 процента) при этом посещают российские города, а 7,5 процента отправляются за границу. Столько же — решают рабочие задачи, находясь на даче. Периодически используют все эти варианты 62 процента путешественников.
Две трети пользователей (71,5 процента) сказали, что хотели бы продолжать вести такой образ жизни и после снятия ковидных ограничений. Четверть (24 процента) отметили, что готовы вернуться к прежнему режиму и ездить в офис. Остальные пока не определились.