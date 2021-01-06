Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210106/puteshestviya-1592041946.html
Работающие удаленно туристы раскрыли маршруты своих поездок
Работающие удаленно туристы раскрыли маршруты своих поездок
Работающие удаленно туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о местах, в которые они путешествуют, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T02:58
2021-01-06T02:58
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
куда сходить
туризм
туристы
новости - туризм
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586587223_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4a81194141102f6d5f6832f29baf1d2b.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Работающие удаленно туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о местах, в которые они путешествуют, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1380 пользователей и выяснили, что почти половина из них (48 процентов) работают дистанционно и одновременно пользуются возможностью совершать турпоездки.Четверть респондентов (23 процента) при этом посещают российские города, а 7,5 процента отправляются за границу. Столько же — решают рабочие задачи, находясь на даче. Периодически используют все эти варианты 62 процента путешественников.Две трети пользователей (71,5 процента) сказали, что хотели бы продолжать вести такой образ жизни и после снятия ковидных ограничений. Четверть (24 процента) отметили, что готовы вернуться к прежнему режиму и ездить в офис. Остальные пока не определились.
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586587223_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_e146de0bbb3843de8a6abc6c865df1eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , туристы, новости - туризм, новый год

Работающие удаленно туристы раскрыли маршруты своих поездок

02:58 06.01.2021
 
© Depositphotos / KukotaДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Depositphotos / Kukota
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Работающие удаленно туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о местах, в которые они путешествуют, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1380 пользователей и выяснили, что почти половина из них (48 процентов) работают дистанционно и одновременно пользуются возможностью совершать турпоездки.
Четверть респондентов (23 процента) при этом посещают российские города, а 7,5 процента отправляются за границу. Столько же — решают рабочие задачи, находясь на даче. Периодически используют все эти варианты 62 процента путешественников.
Две трети пользователей (71,5 процента) сказали, что хотели бы продолжать вести такой образ жизни и после снятия ковидных ограничений. Четверть (24 процента) отметили, что готовы вернуться к прежнему режиму и ездить в офис. Остальные пока не определились.
Новогодние сладости - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 08:00Туризм
От печенья до панна котты. Быстрые рецепты десертов на каждый день
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныекуда сходитьтуристыНовости - ТуризмНовый год
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Курс биткоина побил очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Лента новостейМолния