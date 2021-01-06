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Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Британский таблоид The Daily Mail посвятил статью российскому врачу, который сделал предложение своей коллеге в "красной" зоне госпиталя для больных COVID-19. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T03:26
2021-01-06T03:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
красноярск
в мире
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail посвятил статью российскому врачу, который сделал предложение своей коллеге в "красной" зоне госпиталя для больных COVID-19.Романтическая история произошла в Красноярске в канун Нового года. Во время смены в больнице 26-летний хирург Игорь Анохин в окружении коллег торжественно сделал предложение 24-летнему анестезиологу Екатерине Внуковой, с которой познакомился в апреле во время работы в госпитале. При этом все присутствующие были одеты в защитные костюмы.Поступок врача тронул британцев."Ой. Это мило. С наилучшими пожеланиями. Я медсестра. На работе много романов, потому что мы работаем в непосредственной близости в отделениях интенсивной терапии", - рассказала GoArmyBeatNavy01432"Вау, они выглядят как профессиональные модели, у русских, кажется, удивительные гены, эта прохладная элегантная славянская внешность", - отметил Jeff Toner."Примите мои поздравления", - написал happily."Поздравляем", - присоединился Bananabox."Милая женщина", - добавил lostinspace67.
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коронавирус covid-19, россия, красноярск, в мире

Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"

03:26 06.01.2021 (обновлено: 03:31 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик в защитном противоэпидемическом костюме проходит санитарную обработку в "красной зоне" Новосибирской областной клинической больницы
Медик в защитном противоэпидемическом костюме проходит санитарную обработку в красной зоне Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail посвятил статью российскому врачу, который сделал предложение своей коллеге в "красной" зоне госпиталя для больных COVID-19.
Романтическая история произошла в Красноярске в канун Нового года. Во время смены в больнице 26-летний хирург Игорь Анохин в окружении коллег торжественно сделал предложение 24-летнему анестезиологу Екатерине Внуковой, с которой познакомился в апреле во время работы в госпитале. При этом все присутствующие были одеты в защитные костюмы.
Поступок врача тронул британцев.
"Ой. Это мило. С наилучшими пожеланиями. Я медсестра. На работе много романов, потому что мы работаем в непосредственной близости в отделениях интенсивной терапии", - рассказала GoArmyBeatNavy01432
"Вау, они выглядят как профессиональные модели, у русских, кажется, удивительные гены, эта прохладная элегантная славянская внешность", - отметил Jeff Toner.
"Примите мои поздравления", - написал happily.
"Поздравляем", - присоединился Bananabox.
"Милая женщина", - добавил lostinspace67.
Год в "красной зоне". Герои 2020-го
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

Медицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
1 из 20

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

Граффити в поддержку врачей в борьбе с COVID-19 в Красногорске
2 из 20

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
3 из 20

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

Медицинские сотрудники коронавирусного госпиталя, расположенного в корпусах Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича
4 из 20

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского в Москве
5 из 20

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

Зенаида Афанасьева Новикова, которой исполнился 101 год, выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава РФ после лечения коронавирусной инфекции COVID-19
6 из 20

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 в Москве
7 из 20

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском
8 из 20

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
9 из 20

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
10 из 20

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

Госпиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское
11 из 20

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
12 из 20

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

Концерт для медиков инфекционного госпиталя ФСНКЦ ФМБА России в Красноярске
13 из 20

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Питалев

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
14 из 20

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

Главный врач ГБУЗ Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения г. Москвы Александр Митичкин в видео-шлеме для связи с кураторами и старшими специалистами во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
15 из 20

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Козырев

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

Врач бригады скорой помощи в защитном костюме загружает бокс для перевозки зараженных коронавирусом в машину
16 из 20

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

© РИА Новости / Евгений Козырев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

Мужчина в отделении реанимации во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
17 из 20

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанк

Такая работа под силу не каждому.

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
18 из 20

Такая работа под силу не каждому.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
19 из 20

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

Граффити Я благодарю врачей, посвящённое врачам, на стене одного из гаражей расположенных вблизи здания 4-й городской больницы в микрорайоне Ареда в Сочи
20 из 20

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 20

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 20

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 20

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 20

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 20

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 20

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 20

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 20

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 20

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 20

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 20

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
14 из 20

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

© РИА Новости / Илья Питалев
15 из 20

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
16 из 20

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

© РИА Новости / Евгений Козырев
17 из 20

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
18 из 20

Такая работа под силу не каждому.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
19 из 20

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
20 из 20

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
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