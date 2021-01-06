https://ria.ru/20210106/predlozhenie-1592093307.html

Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"

Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"

Британский таблоид The Daily Mail посвятил статью российскому врачу, который сделал предложение своей коллеге в "красной" зоне госпиталя для больных COVID-19. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T03:26

2021-01-06T03:26

2021-01-06T03:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

красноярск

в мире

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail посвятил статью российскому врачу, который сделал предложение своей коллеге в "красной" зоне госпиталя для больных COVID-19.Романтическая история произошла в Красноярске в канун Нового года. Во время смены в больнице 26-летний хирург Игорь Анохин в окружении коллег торжественно сделал предложение 24-летнему анестезиологу Екатерине Внуковой, с которой познакомился в апреле во время работы в госпитале. При этом все присутствующие были одеты в защитные костюмы.Поступок врача тронул британцев."Ой. Это мило. С наилучшими пожеланиями. Я медсестра. На работе много романов, потому что мы работаем в непосредственной близости в отделениях интенсивной терапии", - рассказала GoArmyBeatNavy01432"Вау, они выглядят как профессиональные модели, у русских, кажется, удивительные гены, эта прохладная элегантная славянская внешность", - отметил Jeff Toner."Примите мои поздравления", - написал happily."Поздравляем", - присоединился Bananabox."Милая женщина", - добавил lostinspace67.

россия

красноярск

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2021

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коронавирус covid-19, россия, красноярск, в мире