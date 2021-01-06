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Врач назвала лучшие блюда для праздничного стола
Врач назвала лучшие блюда для праздничного стола
В новогодние праздники необходимо правильное питание, нужно следить за свежестью продуктов и не держать долго готовые блюда, заявила РИА Новости в среду... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:51
2021-01-06T11:55
новый год—2021
россия
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совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В новогодние праздники необходимо правильное питание, нужно следить за свежестью продуктов и не держать долго готовые блюда, заявила РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко."Понимаю, что уже так сложилось, что на Новый год и на праздники принято готовить множество блюд. Но все же нужно постараться не перегружать себя едой. Чрезмерное переедание тоже может привести к очень серьезным негативным последствиям", - сказала парламентарий.Она отметила, что новогодние каникулы - это праздник для всех. "И для тех, кто по показаниям здоровья вынужден соблюдать постоянную диету. Например, при сахарном диабете, тяжёлых желудочно-кишечных патологиях, после операций или при непереносимости определённых продуктов. Людям с такими заболеваниями особенно нужно быть внимательным", - пояснила законодатель.К сожалению, после новогодних праздников увеличивается поступление пациентов с обострением язвенной, желче-каменной болезней, иногда может развиться серьезный панкреатит, особенно у тех, кто соблюдал определенную диету, а потом резко дал серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и на поджелудочную железу, добавила она."И обязательно нужно следить за свежестью и чистотой продуктов, не держать долго готовые блюда, быть внимательней к покупным блюдам и полуфабрикатам", - отметила сенатор.По её мнению, самые лучшие блюда на праздничный стол - это блюда, приготовленные из свежих продуктов, достаточно легкие, не перегруженные жирами и простыми углеводами. Как можно больше натуральных продуктов, фруктов и овощей.Она также отметила, что самые лучшие - полезные подарки, чтобы они действительно пригодились, понравилось человеку, а не пылились на полке. "На мой взгляд, самый лучший подарок - здоровье, а наша задача - его беречь", - заключила политик.
https://radiosputnik.ria.ru/20210102/1591823810.html
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россия, новый год, совет федерации рф, общество

Врач назвала лучшие блюда для праздничного стола

11:51 06.01.2021 (обновлено: 11:55 06.01.2021)
 
© Fotolia / PhotoSGПраздничный стол
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Fotolia / PhotoSG
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В новогодние праздники необходимо правильное питание, нужно следить за свежестью продуктов и не держать долго готовые блюда, заявила РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
"Понимаю, что уже так сложилось, что на Новый год и на праздники принято готовить множество блюд. Но все же нужно постараться не перегружать себя едой. Чрезмерное переедание тоже может привести к очень серьезным негативным последствиям", - сказала парламентарий.
Она отметила, что новогодние каникулы - это праздник для всех. "И для тех, кто по показаниям здоровья вынужден соблюдать постоянную диету. Например, при сахарном диабете, тяжёлых желудочно-кишечных патологиях, после операций или при непереносимости определённых продуктов. Людям с такими заболеваниями особенно нужно быть внимательным", - пояснила законодатель.
К сожалению, после новогодних праздников увеличивается поступление пациентов с обострением язвенной, желче-каменной болезней, иногда может развиться серьезный панкреатит, особенно у тех, кто соблюдал определенную диету, а потом резко дал серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и на поджелудочную железу, добавила она.
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"И обязательно нужно следить за свежестью и чистотой продуктов, не держать долго готовые блюда, быть внимательней к покупным блюдам и полуфабрикатам", - отметила сенатор.
По её мнению, самые лучшие блюда на праздничный стол - это блюда, приготовленные из свежих продуктов, достаточно легкие, не перегруженные жирами и простыми углеводами. Как можно больше натуральных продуктов, фруктов и овощей.

Мои любимые блюда - это рыбные блюда, морепродукты, мясо птицы, овощи. Предпочитаю блюда, приготовленные на пару, овощные салаты. Праздники, любые праздники предпочитаю проводить в кругу близких людей, создавать вокруг себя праздничное настроение. Обязательно украшаю дом.

Татьяна Кусайко
сенатор, заслуженный врач России
Она также отметила, что самые лучшие - полезные подарки, чтобы они действительно пригодились, понравилось человеку, а не пылились на полке. "На мой взгляд, самый лучший подарок - здоровье, а наша задача - его беречь", - заключила политик.
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