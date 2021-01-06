https://ria.ru/20210106/passport-1592143899.html

Опубликован рейтинг самых привлекательных паспортов в мире

Опубликован рейтинг самых привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:39

2021-01-06T16:39

2021-01-06T16:55

туризм

россия

henley&partners

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов.Как отмечается на сайте Henley&Partners, Россия заняла в списке 50-е место: ее гражданство позволяет въехать в 116 стран без предварительного оформления визы. В прошлом году страна занимала 51-е место с показателем в 118 государств.Первое место заняла Япония, граждане которой могут без визы посещать 191 страну. На втором месте Сингапур (190 государств), замкнули тройку лидеров Германия и Южная Корея (по 189 государств). Кроме того, в числе лидеров — страны Европы, а также США и Канада.Наименее привлекательными считаются паспорта граждан КНДР (39 открытых государств), Ливии и Непала (38), Палестины (37), Сомали и Йемена (33), Пакистана (32), Сирии (29), Ирака (28) и Афганистана (26).Рейтинг Henley составляется на основе индекса свободы передвижения — показателя, указывающего, сколько государств гражданин каждой страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.

https://ria.ru/20201214/styuardessa-1588847935.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, henley&partners