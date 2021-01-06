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Опубликован рейтинг самых привлекательных паспортов в мире
Опубликован рейтинг самых привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:39
2021-01-06T16:55
туризм
россия
henley&partners
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Швейцарская компания Henley&amp;Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов.Как отмечается на сайте Henley&amp;Partners, Россия заняла в списке 50-е место: ее гражданство позволяет въехать в 116 стран без предварительного оформления визы. В прошлом году страна занимала 51-е место с показателем в 118 государств.Первое место заняла Япония, граждане которой могут без визы посещать 191 страну. На втором месте Сингапур (190 государств), замкнули тройку лидеров Германия и Южная Корея (по 189 государств). Кроме того, в числе лидеров — страны Европы, а также США и Канада.Наименее привлекательными считаются паспорта граждан КНДР (39 открытых государств), Ливии и Непала (38), Палестины (37), Сомали и Йемена (33), Пакистана (32), Сирии (29), Ирака (28) и Афганистана (26).Рейтинг Henley составляется на основе индекса свободы передвижения — показателя, указывающего, сколько государств гражданин каждой страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.
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россия, henley&partners

Опубликован рейтинг самых привлекательных паспортов в мире

16:39 06.01.2021 (обновлено: 16:55 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаграничные паспорта РФ
Заграничные паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов.
Как отмечается на сайте Henley&Partners, Россия заняла в списке 50-е место: ее гражданство позволяет въехать в 116 стран без предварительного оформления визы. В прошлом году страна занимала 51-е место с показателем в 118 государств.
Первое место заняла Япония, граждане которой могут без визы посещать 191 страну. На втором месте Сингапур (190 государств), замкнули тройку лидеров Германия и Южная Корея (по 189 государств). Кроме того, в числе лидеров — страны Европы, а также США и Канада.
Наименее привлекательными считаются паспорта граждан КНДР (39 открытых государств), Ливии и Непала (38), Палестины (37), Сомали и Йемена (33), Пакистана (32), Сирии (29), Ирака (28) и Афганистана (26).
Рейтинг Henley составляется на основе индекса свободы передвижения — показателя, указывающего, сколько государств гражданин каждой страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.
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