https://ria.ru/20210106/passport-1592143899.html
Опубликован рейтинг самых привлекательных паспортов в мире
Опубликован рейтинг самых привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:39
2021-01-06T16:39
2021-01-06T16:55
туризм
россия
henley&partners
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155642/92/1556429254_0:182:2995:1866_1920x0_80_0_0_2bccc4f1d08216b28ef5d530a13d72ee.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов.Как отмечается на сайте Henley&Partners, Россия заняла в списке 50-е место: ее гражданство позволяет въехать в 116 стран без предварительного оформления визы. В прошлом году страна занимала 51-е место с показателем в 118 государств.Первое место заняла Япония, граждане которой могут без визы посещать 191 страну. На втором месте Сингапур (190 государств), замкнули тройку лидеров Германия и Южная Корея (по 189 государств). Кроме того, в числе лидеров — страны Европы, а также США и Канада.Наименее привлекательными считаются паспорта граждан КНДР (39 открытых государств), Ливии и Непала (38), Палестины (37), Сомали и Йемена (33), Пакистана (32), Сирии (29), Ирака (28) и Афганистана (26).Рейтинг Henley составляется на основе индекса свободы передвижения — показателя, указывающего, сколько государств гражданин каждой страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.
https://ria.ru/20201214/styuardessa-1588847935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/92/1556429254_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_ad39b8484811c631649d1915d4402670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, henley&partners