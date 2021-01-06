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Аналитики рассказали, как решение ОПЕК+ отразится на рынке нефти
Аналитики рассказали, как решение ОПЕК+ отразится на рынке нефти
Решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март позитивно для рынка нефти, так как снижает вероятность его возврата к избытку предложения и должно оказать... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T09:06
2021-01-06T09:06
россия
цены на нефть
дмитрий маринченко
fitch ratings
опек
саудовская аравия
эр-рияд (город)
экономика
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март позитивно для рынка нефти, так как снижает вероятность его возврата к избытку предложения и должно оказать поддержку нефтяным ценам, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.ОПЕК+ по итогам заседания 5 декабря определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить."Для рынка новость позитивная: ОПЕК+ в целом пока не будет увеличивать добычу, это снижает вероятность того, что рынок перейдёт в состояние профицита и должно поддержать цены", - считает Маринченко.Он отметил, что условия для России и Казахстана ставят эти страны в наиболее выигрышное положение из всех участников сделки. "Хорошо, что страны ОПЕК+ смогли прийти к консенсусу, но такое решение говорит о том, что переговоры явно были непростые и у стран-участниц был разный взгляд на то, как следует действовать в нынешних условиях", - подчеркнул эксперт.Маринченко ожидает, что в 2021 году ОПЕК+ продолжит регулировать предложение на рынке нефти, чтобы избежать дисбаланса, даже если для этого придется находить такие нестандартные решения. "В ценовой войне, наподобие той, которая случилась в марте-апреле прошлого года из-за разногласий между Москвой и Эр-Риядом, никто не заинтересован", - заключил он.Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. По решению от 5 января, добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/neft-1592083187.html
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саудовская аравия
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россия, цены на нефть, дмитрий маринченко, fitch ratings, опек, саудовская аравия, эр-рияд (город), экономика

Аналитики рассказали, как решение ОПЕК+ отразится на рынке нефти

09:06 06.01.2021
 
© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Depositphotos / Makhnach
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март позитивно для рынка нефти, так как снижает вероятность его возврата к избытку предложения и должно оказать поддержку нефтяным ценам, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
ОПЕК+ по итогам заседания 5 декабря определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 20:52
В порядке исключения. Источники раскрыли детали соглашения ОПЕК+ по нефти
"Для рынка новость позитивная: ОПЕК+ в целом пока не будет увеличивать добычу, это снижает вероятность того, что рынок перейдёт в состояние профицита и должно поддержать цены", - считает Маринченко.
Он отметил, что условия для России и Казахстана ставят эти страны в наиболее выигрышное положение из всех участников сделки. "Хорошо, что страны ОПЕК+ смогли прийти к консенсусу, но такое решение говорит о том, что переговоры явно были непростые и у стран-участниц был разный взгляд на то, как следует действовать в нынешних условиях", - подчеркнул эксперт.
Маринченко ожидает, что в 2021 году ОПЕК+ продолжит регулировать предложение на рынке нефти, чтобы избежать дисбаланса, даже если для этого придется находить такие нестандартные решения. "В ценовой войне, наподобие той, которая случилась в марте-апреле прошлого года из-за разногласий между Москвой и Эр-Риядом, никто не заинтересован", - заключил он.
Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. По решению от 5 января, добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 20:04Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК+ разрешила России увеличить добычу нефти
 
РоссияЦены на нефтьДмитрий МаринченкоFitch RatingsОПЕКСаудовская АравияЭр-Рияд (город)Экономика
 
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