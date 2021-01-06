https://ria.ru/20210106/neft-1592103358.html

Аналитики рассказали, как решение ОПЕК+ отразится на рынке нефти

Аналитики рассказали, как решение ОПЕК+ отразится на рынке нефти

Решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март позитивно для рынка нефти, так как снижает вероятность его возврата к избытку предложения и должно оказать... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T09:06

2021-01-06T09:06

2021-01-06T09:06

россия

цены на нефть

дмитрий маринченко

fitch ratings

опек

саудовская аравия

эр-рияд (город)

экономика

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март позитивно для рынка нефти, так как снижает вероятность его возврата к избытку предложения и должно оказать поддержку нефтяным ценам, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.ОПЕК+ по итогам заседания 5 декабря определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить."Для рынка новость позитивная: ОПЕК+ в целом пока не будет увеличивать добычу, это снижает вероятность того, что рынок перейдёт в состояние профицита и должно поддержать цены", - считает Маринченко.Он отметил, что условия для России и Казахстана ставят эти страны в наиболее выигрышное положение из всех участников сделки. "Хорошо, что страны ОПЕК+ смогли прийти к консенсусу, но такое решение говорит о том, что переговоры явно были непростые и у стран-участниц был разный взгляд на то, как следует действовать в нынешних условиях", - подчеркнул эксперт.Маринченко ожидает, что в 2021 году ОПЕК+ продолжит регулировать предложение на рынке нефти, чтобы избежать дисбаланса, даже если для этого придется находить такие нестандартные решения. "В ценовой войне, наподобие той, которая случилась в марте-апреле прошлого года из-за разногласий между Москвой и Эр-Риядом, никто не заинтересован", - заключил он.Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. По решению от 5 января, добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/neft-1592083187.html

https://ria.ru/20210105/neft-1592080137.html

россия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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россия, цены на нефть, дмитрий маринченко, fitch ratings, опек, саудовская аравия, эр-рияд (город), экономика