https://ria.ru/20210106/moskva-1592127737.html

В Москве запустили онлайн-бот с виртуальными экскурсиями

В Москве запустили онлайн-бот с виртуальными экскурсиями

В канун Рождества столичный Комплекс городского хозяйства запустил онлайн-бот в Telegram "Москва на удалёнке" с виртуальными экскурсиями по благоустроенным... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:46

2021-01-06T13:46

2021-01-06T13:57

туризм

городское хозяйство москвы

николай чудотворец

московский архитектурный институт

москва

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В канун Рождества столичный Комплекс городского хозяйства запустил онлайн-бот в Telegram "Москва на удалёнке" с виртуальными экскурсиями по благоустроенным улицам и паркам города, сообщили в пресс-службе комплекса."Онлайн-бот опубликован на платформе Telegram и доступен по ссылке: t.me/remoteMSK_bot. В коротких сообщениях пользователям рассказываются интересные факты об истории улиц и о встречающихся на пути зданиях и объектах", - сообщили в пресс-службе.На выбор предлагается шесть направлений в центре города: любимая горожанами и туристами улица Рождественка, прилегающие к ней улица Кузнецкий Мост, Звонарский, Сандуновский, Варсонофьевский переулки и Большой, Малый и Нижний Кисельные переулки. Список мест, которые можно посетить с помощью онлайн-сервиса, будет постоянно обновляться.Онлайн-помощник расскажет про необычный для начала ХХ века ресторан "Квисисано", в котором стояли автоматы с напитками и едой и не было ни продавцов, ни официантов; уникальную систему охраны крупнейшего французского банка "Лионский кредит", располагавшегося в здании на пересечении улиц Рождественка и Кузнецкий Мост, - в случае взлома подвал с сейфами полностью затапливался водой; знаменитые Сандуновские бани с невероятным для конца 19 века техническим оснащением - при банях была построена своя электростанция, а вода очищалась американскими фильтрами.Сообщения сопровождаются современными и архивными фотоматериалами, произведениями изобразительного искусства – с их помощью горожане смогут лучше погрузиться в историю и увидят, как менялся город в разные времена.Комплексное благоустройство улицы Рождественка и прилегающих переулков проведено в 2019 году. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы расширили тротуары, замостили их гранитной плиткой, установили скамейки, урны, навигационные стелы, обустроили велопарковки, высадили деревья и кустарники, "воздушные" провода убрали под землю, а подвесное освещение заменили фонарями.Во время работ были благоустроены и территории знаковых городских объектов - церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря, Московского архитектурного института.

https://realty.ria.ru/20201225/ekskursii-1590903399.html

https://ria.ru/20210106/muzei-1592115681.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, николай чудотворец, московский архитектурный институт, москва, общество