https://ria.ru/20210106/krym-1592138173.html

Погода в Крыму побила рекорд 1931 года

Погода в Крыму побила рекорд 1931 года

Очень теплая погода для января установилась в Крыму в первую неделю года, в Симферополе побит рекорд тепла 1931 года, сообщили в Гидрометцентре полуострова. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:39

2021-01-06T15:39

2021-01-06T15:59

туризм

гидрометцентр

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Очень теплая погода для января установилась в Крыму в первую неделю года, в Симферополе побит рекорд тепла 1931 года, сообщили в Гидрометцентре полуострова."Средняя суточная температура воздуха 5 января в Симферополе составила 6,6 градуса, что на 6,6 градуса выше средней многолетней. На метеостанции Симферополь 5 января зафиксирована температура 17,6 градуса. Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 3,2 градуса (в 1931 году было 14,4 градуса)", — сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.По данным ведомства, в ближайшие трое суток в Крыму ожидаются дожди. Ветер с юго-западного сменится на северо-западный со скоростью восемь-тринадцать метров в секунду, местами усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться ночью от плюс одного-шести до плюс четырех-девяти, а днем составит плюс семь-двенадцать, в горах — плюс один-шесть градусов.

https://ria.ru/20201231/pogoda-1591682080.html

симферополь

республика крым

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туризм, гидрометцентр, симферополь, республика крым, общество