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Погода в Крыму побила рекорд 1931 года
Погода в Крыму побила рекорд 1931 года
Очень теплая погода для января установилась в Крыму в первую неделю года, в Симферополе побит рекорд тепла 1931 года, сообщили в Гидрометцентре полуострова. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:39
2021-01-06T15:59
туризм
гидрометцентр
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Очень теплая погода для января установилась в Крыму в первую неделю года, в Симферополе побит рекорд тепла 1931 года, сообщили в Гидрометцентре полуострова."Средняя суточная температура воздуха 5 января в Симферополе составила 6,6 градуса, что на 6,6 градуса выше средней многолетней. На метеостанции Симферополь 5 января зафиксирована температура 17,6 градуса. Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 3,2 градуса (в 1931 году было 14,4 градуса)", — сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.По данным ведомства, в ближайшие трое суток в Крыму ожидаются дожди. Ветер с юго-западного сменится на северо-западный со скоростью восемь-тринадцать метров в секунду, местами усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться ночью от плюс одного-шести до плюс четырех-девяти, а днем составит плюс семь-двенадцать, в горах — плюс один-шесть градусов.
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туризм, гидрометцентр, симферополь, республика крым, общество

Погода в Крыму побила рекорд 1931 года

15:39 06.01.2021 (обновлено: 15:59 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка около Марсианского озера в селе Скалистое в Крыму
Девушка около Марсианского озера в селе Скалистое в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Очень теплая погода для января установилась в Крыму в первую неделю года, в Симферополе побит рекорд тепла 1931 года, сообщили в Гидрометцентре полуострова.
"Средняя суточная температура воздуха 5 января в Симферополе составила 6,6 градуса, что на 6,6 градуса выше средней многолетней. На метеостанции Симферополь 5 января зафиксирована температура 17,6 градуса. Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 3,2 градуса (в 1931 году было 14,4 градуса)", — сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.
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По данным ведомства, в ближайшие трое суток в Крыму ожидаются дожди. Ветер с юго-западного сменится на северо-западный со скоростью восемь-тринадцать метров в секунду, местами усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться ночью от плюс одного-шести до плюс четырех-девяти, а днем составит плюс семь-двенадцать, в горах — плюс один-шесть градусов.
 
ТуризмГидрометцентрСимферопольРеспублика КрымОбщество
 
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