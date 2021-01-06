https://ria.ru/20210106/fond-1592112713.html

Фонд помощи детям с редкими болезнями будет отчитываться "о каждом шаге"

Фонд помощи детям с редкими болезнями будет отчитываться "о каждом шаге"

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями будет работать по принципу прозрачности процессов, полная информация "о каждом... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:03

2021-01-06T11:03

2021-01-06T11:03

фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями

александр ткаченко (протоиерей)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями будет работать по принципу прозрачности процессов, полная информация "о каждом шаге" будет публиковаться на сайте, однако от общедоступных анкет с историями болезни детей решено отказаться, сообщил в интервью РИА Новости глава фонда, директор "Детского хосписа", член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Мы понимаем, что нас будут очень тщательно проверять. Не просто предметно и детально, а ежедневно, под лупой. И попечительский совет фонда, и налоговые органы, и наш учредитель – Минздрав, и общественные организации, и пациентские сообщества, и даже СМИ. Ключевым принципом работы фонда должна быть прозрачность всех рабочих процессов", - рассказал Ткаченко.Фонд, по словам его главы, крайне заинтересован, чтобы полная информация о каждом его шаге и об использовании средств оперативно публиковалась на сайте. При этом она должна быть доступна и понятна всем – "как экспертам, так и каждому россиянину"."В кратчайшие сроки мы это реализуем. Единственное, от чего мы отказались и чем мы будем отличаться от многих благотворительных фондов – на сайте не будет общедоступных анкет с фотографиями и историями болезни детей. С одной стороны, анкета конкретного ребенка с его адресом и диагнозом, фотографией и отчетами о проведенном лечении – убедительный аргумент", - добавил Ткаченко.Сайт фонда, по словам общественника, заработает уже в январе.Ранее в декабре президент провел видеовстречу с волонтерами, приуроченную ко Дню добровольца. В ней принимали участие ребята с тяжелыми заболеваниями - Регина Парпиева и Артем Самуйлов, чьи мечты президент исполнил в рамках акции "Елка желаний" в 2018 году. Регина во время общения с президентом рассказала, что сейчас в России нет фонда для людей с аутоиммунными заболеваниями, отметив, что сама она страдала как раз таким заболеванием. Она добавила, что многие ребята погибают, просто остаются без лекарств, потому что они бывают дорогими.Путин со своей стороны рассказал о мерах, предпринимаемых для решения проблем с закупкой необходимых для лечения препаратов. Он также заявил, что средства, вырученные от повышения налога на доходы физических лиц для богатых – это около 60 миллиардов рублей – пойдут как раз на приобретение дорогостоящих лекарств. Президент заверил, что власти и дальше будут изыскивать источники финансирования для решения проблем подобного рода.

https://ria.ru/20210106/fond-1592111518.html

https://ria.ru/20210106/fond-1592110618.html

https://ria.ru/20210106/deti-1592110836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, общество