https://ria.ru/20210106/fond-1592111518.html

В Фонде поддержки детей с редкими болезнями будет 45 сотрудников

В Фонде поддержки детей с редкими болезнями будет 45 сотрудников

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями насчитывает 45 человек штатных сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T10:55

2021-01-06T10:55

2021-01-06T10:55

фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

александр ткаченко (протоиерей)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями насчитывает 45 человек штатных сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости глава Фонда, директор "Детского хосписа", член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Штатное расписание фонда – 45 человек. Это в первую очередь специалисты, получающие и обрабатывающие заявки. Перед нами стоит задача избавить родителей от изнурительной процедуры сбора документов. Поэтому сотрудники фонда будут уточнять детали диагноза по каждому ребенку, общаться с региональными учреждениями здравоохранения и с представителями исполнительной власти региона, чтобы ускорить формирование пакета документов", - рассказал Ткаченко.Также у фонда, по словам его главы, будет медицинский отдел: 5-6 человек с высшим медицинским образованием и опытом работы с тяжелыми орфанными заболеваниями."Отдельная работа - осуществлять рабочую коммуникацию с утвержденными поставщиками. А еще проверять, как используется закупленное лекарство на местах", - добавил Ткаченко.Ранее в декабре президент провел видеовстречу с волонтерами, приуроченную ко Дню добровольца. В ней принимали участие ребята с тяжелыми заболеваниями - Регина Парпиева и Артем Самуйлов, чьи мечты президент исполнил в рамках акции "Елка желаний" в 2018 году. Регина во время общения с президентом рассказала, что сейчас в России нет фонда для людей с аутоиммунными заболеваниями, отметив, что сама она страдала как раз таким заболеванием. Она добавила, что многие ребята погибают, просто остаются без лекарств, потому что они бывают дорогими.Путин со своей стороны рассказал о мерах, предпринимаемых для решения проблем с закупкой необходимых для лечения препаратов. Он также заявил, что средства, вырученные от повышения налога на доходы физических лиц для богатых, – это около 60 миллиардов рублей – пойдут как раз на приобретение дорогостоящих лекарств. Президент заверил, что власти и дальше будут изыскивать источники финансирования для решения проблем подобного рода.

https://ria.ru/20210106/deti-1592110836.html

https://ria.ru/20210106/ukaz-1592109844.html

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фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, общество