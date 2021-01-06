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Сын экс-главы партии "УКРОП" погиб, катаясь на квадроцикле, сообщили СМИ
Сын экс-главы партии "УКРОП" погиб, катаясь на квадроцикле, сообщили СМИ
Тела сына украинского бизнесмена, экс-главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана, 16-летнего Льва Корбана, и его подруги обнаружили в реке в Днепропетровской... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T13:35
2021-01-06T15:36
геннадий корбан
днепропетровская область
украина
в мире
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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Тела сына украинского бизнесмена, экс-главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана, 16-летнего Льва Корбана, и его подруги обнаружили в реке в Днепропетровской области, передает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.В "Украинской правде" заявили, что "сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле". Как сообщили в издании, 5 января 16-летние подростки поехали в поле кататься на квадроцикле. Мать одного из них сообщила правоохранителям об исчезновении, после чего тела подростков нашли в реке. Предварительно считают, что парень и девушка перевернулись и не смогли выбраться из воды, поскольку были пристегнуты.Пресс-служба областного управления Нацполиции Украины сообщила в среду, что полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура накануне. В связи с происшествием проводится расследование по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения" (санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы). "Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии", — отметили в ведомстве.
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геннадий корбан, днепропетровская область, украина, в мире

Сын экс-главы партии "УКРОП" погиб, катаясь на квадроцикле, сообщили СМИ

13:35 06.01.2021 (обновлено: 15:36 06.01.2021)
 
© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Fotolia / Fotokon
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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Тела сына украинского бизнесмена, экс-главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана, 16-летнего Льва Корбана, и его подруги обнаружили в реке в Днепропетровской области, передает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В "Украинской правде" заявили, что "сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле". Как сообщили в издании, 5 января 16-летние подростки поехали в поле кататься на квадроцикле. Мать одного из них сообщила правоохранителям об исчезновении, после чего тела подростков нашли в реке. Предварительно считают, что парень и девушка перевернулись и не смогли выбраться из воды, поскольку были пристегнуты.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября 2020, 19:58
В Подмосковье десятилетний мальчик погиб, катаясь на квадроцикле
Пресс-служба областного управления Нацполиции Украины сообщила в среду, что полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура накануне. В связи с происшествием проводится расследование по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения" (санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы). "Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии", — отметили в ведомстве.
 
Геннадий КорбанДнепропетровская областьУкраинаВ мире
 
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