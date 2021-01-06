https://ria.ru/20210106/avariya-1592126738.html

Сын экс-главы партии "УКРОП" погиб, катаясь на квадроцикле, сообщили СМИ

Сын экс-главы партии "УКРОП" погиб, катаясь на квадроцикле, сообщили СМИ

Тела сына украинского бизнесмена, экс-главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана, 16-летнего Льва Корбана, и его подруги обнаружили в реке в Днепропетровской... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:35

2021-01-06T13:35

2021-01-06T15:36

геннадий корбан

днепропетровская область

украина

в мире

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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Тела сына украинского бизнесмена, экс-главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана, 16-летнего Льва Корбана, и его подруги обнаружили в реке в Днепропетровской области, передает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.В "Украинской правде" заявили, что "сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле". Как сообщили в издании, 5 января 16-летние подростки поехали в поле кататься на квадроцикле. Мать одного из них сообщила правоохранителям об исчезновении, после чего тела подростков нашли в реке. Предварительно считают, что парень и девушка перевернулись и не смогли выбраться из воды, поскольку были пристегнуты.Пресс-служба областного управления Нацполиции Украины сообщила в среду, что полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура накануне. В связи с происшествием проводится расследование по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения" (санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы). "Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии", — отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20201024/bronnitsy-1581370860.html

днепропетровская область

украина

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геннадий корбан, днепропетровская область, украина, в мире