https://ria.ru/20210105/zhivotnye-1592076092.html

Жириновский призвал ужесточить правила содержания домашних животных

Жириновский призвал ужесточить правила содержания домашних животных

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ужесточить правила содержания домашних животных после случая в Подмосковье, где собака в питомнике насмерть загрызла... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T19:11

2021-01-05T19:11

2021-01-05T23:58

следственный комитет россии (ск рф)

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ужесточить правила содержания домашних животных после случая в Подмосковье, где собака в питомнике насмерть загрызла ребенка.Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 2 января собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в питомнике подмосковной Ивантеевки."Неужели у депутатов Госдумы и депутатов Московской облдумы не просыпается совесть от таких новостей? ЛДПР неоднократно на протяжении последних 20 лет вносила разнообразные варианты законопроекта об ужесточении правил содержания домашних животных. Все безуспешно. Отказываются принимать, хотя каждый год 300-400 человек по всей стране погибает в результате нападения псов. Да и исполнительная власть могла бы повлиять: издать инструкции или правила содержания собак", — написал Жириновский в своем телеграм-канале.

https://realty.ria.ru/20201210/koshatniki-1588065119.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, владимир жириновский, московская область (подмосковье), ивантеевка