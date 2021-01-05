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Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина
Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина
Посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол, ранее занимавший пост генконсула в Санкт-Петербурге, рассказал об отличиях между Россией и Украиной. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:41
2021-01-05T15:41
йеннес де мол
россия
нидерланды
украина
в мире
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол, ранее занимавший пост генконсула в Санкт-Петербурге, рассказал об отличиях между Россией и Украиной. Дипломат напомнил, что восемь лет проработал в России. По его словам, между двумя странами "огромная разница".Де Мол пояснил, что на Украине царит "легкий хаос" и "непонятно, что будет завтра". Он назвал это "свободой" и призвал ее беречь.Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, ждут ли свободную Украину в Евросоюзе, дипломат заявил, что уже есть соглашение об ассоциации.Он отметил, что главное, чтобы интеграция была "в головах".После госпереворота в 2014 году Украина взяла курс на вступление в Евросоюз. Руководство страны постоянно заявляет о стремлении&nbsp;Киева&nbsp;к европейской и евроатлантической интеграции и рассчитывает на то, что в будущем страна все же станет членом ЕС.&nbsp;Верховная рада&nbsp;даже приняла изменения в Конституцию, которые закрепили курс страны в Евросоюз и НАТО. При этом экс-еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС&nbsp;Йоханнес Хан&nbsp;ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично.Помимо прочего, в бедственном положении оказалась экономика страны, на что неоднократно указывали местные политики. После госпереворота Украина оказалась зависима от кредитов МВФ. Экс-премьер, лидер партии "Батькивщина"&nbsp;Юлия Тимошенко&nbsp;назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"&nbsp;Вадим Рабинович&nbsp;называл кредитные программы&nbsp;МВФ&nbsp;на Украине капитуляцией, а его коллега по партии&nbsp;Виктор Медведчук&nbsp;увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.
https://ria.ru/20200627/1573564236.html
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йеннес де мол, россия, нидерланды, украина, в мире

Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина

15:41 05.01.2021
 
© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол, ранее занимавший пост генконсула в Санкт-Петербурге, рассказал об отличиях между Россией и Украиной.
Дипломат напомнил, что восемь лет проработал в России. По его словам, между двумя странами "огромная разница".

"Это одно слово — свобода", — сказал он в интервью УНИАН.

Де Мол пояснил, что на Украине царит "легкий хаос" и "непонятно, что будет завтра". Он назвал это "свободой" и призвал ее беречь.
Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, ждут ли свободную Украину в Евросоюзе, дипломат заявил, что уже есть соглашение об ассоциации.
"Это не значит, что обязательно надо становиться членом ЕС", - сказал Де Мол.
Он отметил, что главное, чтобы интеграция была "в головах".
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
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Порошенко заявил о риске попадания украинцев в "московское стойло"
После госпереворота в 2014 году Украина взяла курс на вступление в Евросоюз. Руководство страны постоянно заявляет о стремлении Киева к европейской и евроатлантической интеграции и рассчитывает на то, что в будущем страна все же станет членом ЕС. Верховная рада даже приняла изменения в Конституцию, которые закрепили курс страны в Евросоюз и НАТО. При этом экс-еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично.
Помимо прочего, в бедственном положении оказалась экономика страны, на что неоднократно указывали местные политики. После госпереворота Украина оказалась зависима от кредитов МВФ. Экс-премьер, лидер партии "БатькивщинаЮлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизньВадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.
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18 октября 2020, 15:45
Назван следующий шаг Запада для развала Украины
 
Йеннес де МолРоссияНидерландыУкраинаВ мире
 
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