https://ria.ru/20210105/ukraine-1592055197.html

Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина

Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина

Посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол, ранее занимавший пост генконсула в Санкт-Петербурге, рассказал об отличиях между Россией и Украиной. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:41

2021-01-05T15:41

2021-01-05T15:41

йеннес де мол

россия

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол, ранее занимавший пост генконсула в Санкт-Петербурге, рассказал об отличиях между Россией и Украиной. Дипломат напомнил, что восемь лет проработал в России. По его словам, между двумя странами "огромная разница".Де Мол пояснил, что на Украине царит "легкий хаос" и "непонятно, что будет завтра". Он назвал это "свободой" и призвал ее беречь.Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, ждут ли свободную Украину в Евросоюзе, дипломат заявил, что уже есть соглашение об ассоциации.Он отметил, что главное, чтобы интеграция была "в головах".После госпереворота в 2014 году Украина взяла курс на вступление в Евросоюз. Руководство страны постоянно заявляет о стремлении Киева к европейской и евроатлантической интеграции и рассчитывает на то, что в будущем страна все же станет членом ЕС. Верховная рада даже приняла изменения в Конституцию, которые закрепили курс страны в Евросоюз и НАТО. При этом экс-еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично.Помимо прочего, в бедственном положении оказалась экономика страны, на что неоднократно указывали местные политики. После госпереворота Украина оказалась зависима от кредитов МВФ. Экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.

https://ria.ru/20200627/1573564236.html

https://ria.ru/20201018/razval-1580360728.html

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йеннес де мол, россия, нидерланды, украина, в мире