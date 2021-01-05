https://ria.ru/20210105/ukraina-1592081057.html

В Совфеде заявили, что Украину давно захватили американцы

В Совфеде заявили, что Украину давно захватили американцы

Украина как государство давно захвачена и контролируется извне, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T20:20

2021-01-05T20:20

2021-01-05T20:20

сергей цеков

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Украина как государство давно захвачена и контролируется извне, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее в Службе внешней разведки Украины заявили, что российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. Представители разведывательного ведомства полагают, что Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма."Прогнозы свои они делают, исключительно судя по себе. Если бы они были в ситуации, в которой оказались крымчане, то однозначно бы наступали. Их прогнозы - это их внутреннее состояние. Относительно захвата Украины, то ее давно захватили американцы. Украина перестала быть независимым государством и полностью управляется извне заокеанскими хозяевами, так что захват страны украинские спецслужбы проспали", - сказал Цеков РИА Новости.По его словам, Крым с помощью федерального центра решит все проблемы, связанные с водообеспечением, за счет собственных ресурсов и для этого не нужно никакого наступления. "Уже ведется серьезная работа в этом направлении", - сказал сенатор.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210105/ukraina-1592026717.html

https://ria.ru/20210105/krym-1592079066.html

сша

украина

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сергей цеков, сша, украина