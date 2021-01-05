https://ria.ru/20210105/tokaev-1592079674.html
Президент Казахстана написал статью после слов депутата Госдумы
Президент Казахстана написал статью после слов депутата Госдумы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в газете Egemen Qazaqstan статью, в которой заявил, что территорию страны "никто извне" не отдавал, а народ РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T19:58
2021-01-05T19:58
2021-01-05T19:58
россия
касым-жомарт токаев
вячеслав никонов
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156068/53/1560685361_0:252:3014:1947_1920x0_80_0_0_fa357ce3cb0a5c003e80688f7745f218.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в газете Egemen Qazaqstan статью, в которой заявил, что территорию страны "никто извне" не отдавал, а народ жил там на протяжении веков. Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил в телеэфире, что территория Казахстана — это большой подарок от России. После этих слов в МИД страны вызвали временного поверенного в делах России Александра Комарова. Ему вручили ноту протеста. Позднее Никонов объяснил, что своим заявлением имел в виду, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.В опубликованной во вторник статье Токаев назвал главным богатством Казахстана "священную землю, унаследованную от предков". "Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом", — написал он.По его словам, народ жил на этих землях еще во времена Золотой Орды, Тюркского ханства и при гуннах и саках. Кроме того, он призвал официально и публично противостоять "некоторым иностранцам", сомневающимся в территориальной целостности страны и критикующим добрососедские отношения. По его словам, эту работу нужно проводить "сдержанно"."Мы должны быть готовы защищать национальные интересы любыми способами", — добавил Токаев.Глава государства также отметил, что у Казахстана нет территориальных споров с другими странами.
https://ria.ru/20200710/1574154889.html
https://ria.ru/20200703/1573832948.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156068/53/1560685361_418:0:3014:1947_1920x0_80_0_0_7ea307f39bbf335e247b75f8094393b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, касым-жомарт токаев, вячеслав никонов, казахстан, в мире
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
опубликовал в газете Egemen Qazaqstan
статью, в которой заявил, что территорию страны "никто извне" не отдавал, а народ жил там на протяжении веков.
Ранее глава комитета Госдумы
по образованию и науке Вячеслав Никонов
заявил в телеэфире, что территория Казахстана — это большой подарок от России. После этих слов в МИД страны вызвали временного поверенного в делах России Александра Комарова. Ему вручили ноту протеста. Позднее Никонов объяснил, что своим заявлением имел в виду, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.
В опубликованной во вторник статье Токаев назвал главным богатством Казахстана "священную землю, унаследованную от предков".
"Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом", — написал он.
По его словам, народ жил на этих землях еще во времена Золотой Орды, Тюркского ханства и при гуннах и саках.
Кроме того, он призвал официально и публично противостоять "некоторым иностранцам", сомневающимся в территориальной целостности страны и критикующим добрососедские отношения. По его словам, эту работу нужно проводить "сдержанно".
"Мы должны быть готовы защищать национальные интересы любыми способами", — добавил Токаев.
Глава государства также отметил, что у Казахстана нет территориальных споров с другими странами.