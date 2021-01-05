Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210105/ssha-1592013470.html
WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
Полиция Вашингтона в понедельник задержала лидера ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио, который в декабре участвовал в сожжении... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T04:14
2021-01-05T05:01
сша
округ колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588990414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff7beca36339ecde6c92eaeacea0a681.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Полиция Вашингтона в понедельник задержала лидера ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио, который в декабре участвовал в сожжении плаката Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), сообщает издание Washington Post.Представитель вашингтонской полиции Дастин Стернбек отметил, что проживающий в Майами Таррио был задержан вскоре после того, как въехал в округ Колумбия, куда, предположительно, направлялся из аэропорта.Таррио ранее сам признался газете Washington Post, что он был среди тех, кто 12 декабря сжег плакат Black Lives Matter. По информации газеты, плакат был украден из объединенной методистской церкви Эсбери.В момент задержания при Таррио были обнаружены магазины для патронов, в связи с чем ему также предъявлены обвинения. В настоящее время мужчина находится под стражей.Члены движения Proud Boys, которую американская правозащитная организация Southern Poverty Law Center отнесла к "группам ненависти", планируют в среду провести в округе Колумбия митинг в поддержку действующего лидера США Дональда Трампа и его попыток отменить исход президентских выборов, которые он проиграл демократу Джо Байдену.
https://ria.ru/20201020/sigal-1580621261.html
сша
округ колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588990414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcb231bf00fc900db4de875411f11a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, округ колумбия, в мире

WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys

04:14 05.01.2021 (обновлено: 05:01 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЧлены движения Proud Boys сжигают флаг с символикой BLM после протестной акции "Stop the Steal" в Вашингтоне против результатов выборов президента США
Члены движения Proud Boys сжигают флаг с символикой BLM после протестной акции Stop the Steal в Вашингтоне против результатов выборов президента США - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Полиция Вашингтона в понедельник задержала лидера ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио, который в декабре участвовал в сожжении плаката Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), сообщает издание Washington Post.
Представитель вашингтонской полиции Дастин Стернбек отметил, что проживающий в Майами Таррио был задержан вскоре после того, как въехал в округ Колумбия, куда, предположительно, направлялся из аэропорта.
Таррио ранее сам признался газете Washington Post, что он был среди тех, кто 12 декабря сжег плакат Black Lives Matter. По информации газеты, плакат был украден из объединенной методистской церкви Эсбери.
В момент задержания при Таррио были обнаружены магазины для патронов, в связи с чем ему также предъявлены обвинения. В настоящее время мужчина находится под стражей.
Члены движения Proud Boys, которую американская правозащитная организация Southern Poverty Law Center отнесла к "группам ненависти", планируют в среду провести в округе Колумбия митинг в поддержку действующего лидера США Дональда Трампа и его попыток отменить исход президентских выборов, которые он проиграл демократу Джо Байдену.
Протестующий из движения Black Lives Matter в американском Портленде - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября 2020, 12:26
Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, заявил Сигал
 
СШАОкруг КолумбияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром
15:54Власти Венесуэлы сообщили об атаке на энергосистему страны
15:53Найдено подавляющее коронавирус вещество
15:52Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
15:42Украинец пытался вывезти из России коллекцию солдатиков на $24 тысячи
15:41Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина
15:33Камалу Харрис уличили в плагиате истории Мартина Лютера Кинга
15:24Дед Мороз "расколол" Украину на запад и восток
15:19В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП
15:19Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт
15:14В Архангельской области подросток устроил смертельное ДТП с поездом
15:12Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии
15:07Назван неожиданный симптом рака
15:01В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека
15:00Власти Петербурга оценили эффективность мер против COVID-19 в праздники
15:00Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч
14:56Суд отклонил иск "Руси сидящей" к RT
14:55Президент Армении заразился коронавирусом
14:47Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен
14:31Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"
Лента новостейМолния