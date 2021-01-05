https://ria.ru/20210105/ssha-1592013470.html

WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys

WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys

Полиция Вашингтона в понедельник задержала лидера ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио, который в декабре участвовал в сожжении... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T04:14

2021-01-05T04:14

2021-01-05T05:01

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округ колумбия

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Полиция Вашингтона в понедельник задержала лидера ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио, который в декабре участвовал в сожжении плаката Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), сообщает издание Washington Post.Представитель вашингтонской полиции Дастин Стернбек отметил, что проживающий в Майами Таррио был задержан вскоре после того, как въехал в округ Колумбия, куда, предположительно, направлялся из аэропорта.Таррио ранее сам признался газете Washington Post, что он был среди тех, кто 12 декабря сжег плакат Black Lives Matter. По информации газеты, плакат был украден из объединенной методистской церкви Эсбери.В момент задержания при Таррио были обнаружены магазины для патронов, в связи с чем ему также предъявлены обвинения. В настоящее время мужчина находится под стражей.Члены движения Proud Boys, которую американская правозащитная организация Southern Poverty Law Center отнесла к "группам ненависти", планируют в среду провести в округе Колумбия митинг в поддержку действующего лидера США Дональда Трампа и его попыток отменить исход президентских выборов, которые он проиграл демократу Джо Байдену.

https://ria.ru/20201020/sigal-1580621261.html

сша

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