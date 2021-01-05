https://ria.ru/20210105/snouden-1592041807.html
У Сноудена есть шансы получить Нобелевскую премию, заявили в Совфеде
У Сноудена есть шансы получить Нобелевскую премию, заявили в Совфеде
Глава WikiLeaks Джулиан Ассанж и экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден достойны Нобелевской премии мира, у них есть шансы стать лауреатами, считает член... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:58
2021-01-05T12:58
2021-01-05T12:58
сергей цеков
эдвард сноуден
wikileaks
джулиан ассанж
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава WikiLeaks Джулиан Ассанж и экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден достойны Нобелевской премии мира, у них есть шансы стать лауреатами, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден достойны того, чтобы быть лауреатами Нобелевской премии мира, они многое сделали для того, чтобы наш мир стал более безопасным, указывали на агрессию со стороны отдельных государств, которая нарушала стабильность, международное право", - сказал Цеков РИА Новости во вторник.При этом законодатель подчеркнул, что говорить о всеобщей поддержке Ассанжа и Сноудена не приходится, но, впрочем, "в принципе шансы есть".Цеков при этом обратил внимание на то, что Ассанж пострадал больше за свою деятельность по раскрытию "мирового закулисья"."У него серьезные проблемы со здоровьем, долгие годы он был ограничен в свободе передвижения", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20210105/snouden-1592036253.html
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сергей цеков, эдвард сноуден, wikileaks, джулиан ассанж, в мире
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Глава WikiLeaks Джулиан Ассанж
и экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден
достойны Нобелевской премии мира, у них есть шансы стать лауреатами, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков
.
"Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден достойны того, чтобы быть лауреатами Нобелевской премии мира, они многое сделали для того, чтобы наш мир стал более безопасным, указывали на агрессию со стороны отдельных государств, которая нарушала стабильность, международное право", - сказал Цеков РИА Новости во вторник.
При этом законодатель подчеркнул, что говорить о всеобщей поддержке Ассанжа и Сноудена не приходится, но, впрочем, "в принципе шансы есть".
Цеков при этом обратил внимание на то, что Ассанж пострадал больше за свою деятельность по раскрытию "мирового закулисья".
"У него серьезные проблемы со здоровьем, долгие годы он был ограничен в свободе передвижения", - заключил парламентарий.