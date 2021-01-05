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Путин: важно не только отговорить женщину от аборта, но и помочь ей
Путин: важно не только отговорить женщину от аборта, но и помочь ей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не только отговорить женщину делать аборт, но и создать условия, чтобы помочь поставить ребенка на ноги и дать ему РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:40
2021-01-05T17:49
владимир путин
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не только отговорить женщину делать аборт, но и создать условия, чтобы помочь поставить ребенка на ноги и дать ему образование и жилье.Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции. Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту, что в регионе удалось существенно увеличить процент отказов от аборта."Благодаря тому, что мы включили социальное сопровождение, включили социальный блок в этот медицинский вопрос, количество отказов от аборта выросло с 9% до 12,5%. Это для нашей небольшой Новгородской области 130 детей, то есть по сути появилась еще одна параллель в школе", - рассказал Никитин Путину.Губернатор добавил, что количество отказов от абортов можно еще увеличивать, и пообещал заниматься этим предельно серьезно."Как мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в этом, просто уговорить женщину не делать аборт - это, конечно, важно, но что еще важнее - надо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребенка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильем", - ответил Путин Никитину.
https://ria.ru/20200605/1572505935.html
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владимир путин, новгородская область, андрей никитин (политик), общество

Путин: важно не только отговорить женщину от аборта, но и помочь ей

17:40 05.01.2021 (обновлено: 17:49 05.01.2021)
 
© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не только отговорить женщину делать аборт, но и создать условия, чтобы помочь поставить ребенка на ноги и дать ему образование и жилье.
Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции. Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту, что в регионе удалось существенно увеличить процент отказов от аборта.
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"Благодаря тому, что мы включили социальное сопровождение, включили социальный блок в этот медицинский вопрос, количество отказов от аборта выросло с 9% до 12,5%. Это для нашей небольшой Новгородской области 130 детей, то есть по сути появилась еще одна параллель в школе", - рассказал Никитин Путину.
Губернатор добавил, что количество отказов от абортов можно еще увеличивать, и пообещал заниматься этим предельно серьезно.
"Как мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в этом, просто уговорить женщину не делать аборт - это, конечно, важно, но что еще важнее - надо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребенка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильем", - ответил Путин Никитину.
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Владимир ПутинНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Общество
 
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