https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592059672.html

Российские звезды рассказали, почему им нравится отдыхать на родине

Российские звезды рассказали, почему им нравится отдыхать на родине

Отечественные звезды, как и большинство путешествующих россиян, в этом году открывают для себя наши курорты, интересные достопримечательности и незнакомые... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T18:39

2021-01-05T18:39

2021-01-05T18:45

туризм

новости - туризм

шоубиз

куда можно лететь

куда поехать

куда поехать в выходные

знаменитости

звезды

северный кавказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155142/61/1551426121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c3eefe715a278ec3fae84823827e6e4.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Отечественные звезды, как и большинство путешествующих россиян, в этом году открывают для себя наши курорты, интересные достопримечательности и незнакомые места.Так, телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала в инстаграме, что вопреки планам "посидим спокойно дома, переждем", вдруг отправились в тур – в Татарстан. Юлия говорит, что они с семьей "целиком были поглощены прогулками по этому абсолютно европейскому городу, поразительной красоты" и обещает вернуться летом, потому что там "хочется гулять и гулять, заглядывая в самые разные уголки". Меньшова отметила, что в Казани "прекрасно все: вкусные рестораны и кафешки, изумительная архитектура центра, радушные жители". Город живет в обычном ритме, музеи и театры работают, в общественных местах люди носят маски.Комментаторы уточняют подробности о проходимости дорог, времени в пути, просят написать отзыв об отеле и рекомендуют интересные достопримечательности Татарстана.Певица Анна Семенович проводит каникулы в Башкортостане, в одном из самым популярных мест для отдыха у местных жителей, на базе отдыха на Павловском водохранилище. "Кто на югах, кто на снегах. Вот это поездка в Уфу! На лошади и снегоходе накаталась. Отличное начало года", — подписала она фото. Комментаторы поздравляют певицу с новым годом, а музыкант Митя Фомин написал: "Ты тоже сюда доехала! Люблю это место".Телеведущий Александр Гудков отдыхает в Суздале. На фото — он катается на надувном драконе. Шоумен подписал снимок: "Новый сезон "Игры престолов". Рая бурерожденная".Радиоведущая и актриса Алла Довлатова проводит каникулы в Сочи. "Наблюдаю в ленте за друзьями, которые отдыхают на горнолыжных курортах нашей страны — кто на Урале, кто на Северном Кавказе, и понимаю, что в Сочи, где мы отдыхаем с 2016 года, все-таки лучше". Там можно и кататься на горных лыжах, и гулять по берегу моря. "Утром мы едем в зиму, а к вечеру возвращаемся в весну", — говорит Алла.Комментаторы соглашаются, что "море — это бонус", и отмечают плюсы короткого перелета. Но цены на черноморском курорте в этом году пользователи называют "атомными" или – "как в Швейцарии", и сетуют на несколько закрытых трасс.

северный кавказ

свияжск

уфа

суздаль

сочи

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, знаменитости, звезды, северный кавказ, алла довлатова, александр гудков, митя фомин, свияжск, новый год, юлия меньшова, анна семенович, уфа, суздаль, сочи, казань