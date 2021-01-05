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Российские звезды рассказали, почему им нравится отдыхать на родине
Российские звезды рассказали, почему им нравится отдыхать на родине
Отечественные звезды, как и большинство путешествующих россиян, в этом году открывают для себя наши курорты, интересные достопримечательности и незнакомые... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:39
2021-01-05T18:45
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Отечественные звезды, как и большинство путешествующих россиян, в этом году открывают для себя наши курорты, интересные достопримечательности и незнакомые места.Так, телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала в инстаграме, что вопреки планам "посидим спокойно дома, переждем", вдруг отправились в тур – в Татарстан. Юлия говорит, что они с семьей "целиком были поглощены прогулками по этому абсолютно европейскому городу, поразительной красоты" и обещает вернуться летом, потому что там "хочется гулять и гулять, заглядывая в самые разные уголки". Меньшова отметила, что в Казани "прекрасно все: вкусные рестораны и кафешки, изумительная архитектура центра, радушные жители". Город живет в обычном ритме, музеи и театры работают, в общественных местах люди носят маски.Комментаторы уточняют подробности о проходимости дорог, времени в пути, просят написать отзыв об отеле и рекомендуют интересные достопримечательности Татарстана.Певица Анна Семенович проводит каникулы в Башкортостане, в одном из самым популярных мест для отдыха у местных жителей, на базе отдыха на Павловском водохранилище. "Кто на югах, кто на снегах. Вот это поездка в Уфу! На лошади и снегоходе накаталась. Отличное начало года", — подписала она фото. Комментаторы поздравляют певицу с новым годом, а музыкант Митя Фомин написал: "Ты тоже сюда доехала! Люблю это место".Телеведущий Александр Гудков отдыхает в Суздале. На фото — он катается на надувном драконе. Шоумен подписал снимок: "Новый сезон "Игры престолов". Рая бурерожденная".Радиоведущая и актриса Алла Довлатова проводит каникулы в Сочи. "Наблюдаю в ленте за друзьями, которые отдыхают на горнолыжных курортах нашей страны — кто на Урале, кто на Северном Кавказе, и понимаю, что в Сочи, где мы отдыхаем с 2016 года, все-таки лучше". Там можно и кататься на горных лыжах, и гулять по берегу моря. "Утром мы едем в зиму, а к вечеру возвращаемся в весну", — говорит Алла.Комментаторы соглашаются, что "море — это бонус", и отмечают плюсы короткого перелета. Но цены на черноморском курорте в этом году пользователи называют "атомными" или – "как в Швейцарии", и сетуют на несколько закрытых трасс.
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туризм, новости - туризм, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, знаменитости, звезды, северный кавказ, алла довлатова, александр гудков, митя фомин, свияжск, новый год, юлия меньшова, анна семенович, уфа, суздаль, сочи, казань

Российские звезды рассказали, почему им нравится отдыхать на родине

18:39 05.01.2021 (обновлено: 18:45 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский Кремль
Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Отечественные звезды, как и большинство путешествующих россиян, в этом году открывают для себя наши курорты, интересные достопримечательности и незнакомые места.
Так, телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала в инстаграме, что вопреки планам "посидим спокойно дома, переждем", вдруг отправились в тур – в Татарстан.
"Неожиданно рванули в Казань, которую я уже давно наметила для семейной поездки, побывав тут однажды с однодневными гастролями", — написала она.
Юлия говорит, что они с семьей "целиком были поглощены прогулками по этому абсолютно европейскому городу, поразительной красоты" и обещает вернуться летом, потому что там "хочется гулять и гулять, заглядывая в самые разные уголки".
Меньшова отметила, что в Казани "прекрасно все: вкусные рестораны и кафешки, изумительная архитектура центра, радушные жители". Город живет в обычном ритме, музеи и театры работают, в общественных местах люди носят маски.
Комментаторы уточняют подробности о проходимости дорог, времени в пути, просят написать отзыв об отеле и рекомендуют интересные достопримечательности Татарстана.
Певица Анна Семенович проводит каникулы в Башкортостане, в одном из самым популярных мест для отдыха у местных жителей, на базе отдыха на Павловском водохранилище.
"Кто на югах, кто на снегах. Вот это поездка в Уфу! На лошади и снегоходе накаталась. Отличное начало года", — подписала она фото. Комментаторы поздравляют певицу с новым годом, а музыкант Митя Фомин написал: "Ты тоже сюда доехала! Люблю это место".
Телеведущий Александр Гудков отдыхает в Суздале. На фото — он катается на надувном драконе. Шоумен подписал снимок: "Новый сезон "Игры престолов". Рая бурерожденная".
Радиоведущая и актриса Алла Довлатова проводит каникулы в Сочи. "Наблюдаю в ленте за друзьями, которые отдыхают на горнолыжных курортах нашей страны — кто на Урале, кто на Северном Кавказе, и понимаю, что в Сочи, где мы отдыхаем с 2016 года, все-таки лучше". Там можно и кататься на горных лыжах, и гулять по берегу моря. "Утром мы едем в зиму, а к вечеру возвращаемся в весну", — говорит Алла.
Комментаторы соглашаются, что "море — это бонус", и отмечают плюсы короткого перелета. Но цены на черноморском курорте в этом году пользователи называют "атомными" или – "как в Швейцарии", и сетуют на несколько закрытых трасс.
 
ШоубизТуризмНовости - Туризмкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеЗнаменитостизвездыСеверный КавказАлла ДовлатоваАлександр ГудковМитя ФоминСвияжскНовый годЮлия МеньшоваАнна СеменовичУфаСуздальСочиКазань
 
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