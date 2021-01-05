https://ria.ru/20210105/propazha-1592012142.html

Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"

Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"

В Москве пропал муж актрисы Ирины Лачиной, известной по роли в комедийном сериале "Воронины", сообщает телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T03:21

2021-01-05T03:21

2021-01-05T15:32

олег будрин

ирина лачина

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Москве пропал муж актрисы Ирины Лачиной, известной по роли в комедийном сериале "Воронины", сообщает телеканал РЕН ТВ.По информации телеканала, вечером 1 января Олег Будрин — 51-летний актер театра и кино — ушел из квартиры на Пресненском Валу, сообщив, что направляется к сестре. Добравшись до дома сестры, он решил вернуться в свою квартиру, чтобы взять с собой компьютер и остаться у родственницы ночевать. Лачина лично передала ему системный блок, после чего Будрин вновь уехал.Около суток Будрин не выходил на связь, сестра, с которой связалась Лачина, сообщила, что к ней никто не приезжал. Попытки дозвониться до супруга по разным номерам для Ирины окончились неудачей.Затем Будрин ответил на звонок и заявил, что находится в гостинице для строителей. При этом на заднем фоне был слышен голос женщины, которая потребовала бросить трубку. После этого до актера уже не смогли дозвониться, его супруга написала заявление в полицию.Как утверждает актриса, она не ссорилась с мужем, при этом он, уходя из дома, был абсолютно трезв. Что с ним случилось, артистка не знает.Ирина Лачина — советская и российская актриса театра и кино. Популярность пришла к ней в 2001 году, когда на экраны вышла мелодрама "Леди Бомж", а следом — продолжение "Леди Босс".Олег Будрин — актер театра и кино. Принимал участие в съемках и озвучивании фильмов "Похороны Сталина", "Время вашей жизни", "Милый Эп" и сериалов "Досье детектива Дубровского", "Всегда говори "всегда" (8-й сезон).

https://ria.ru/20180520/1520885380.html

https://ria.ru/20201222/ischeznovenie-1590263628.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег будрин, ирина лачина, москва, происшествия