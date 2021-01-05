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Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
В Москве пропал муж актрисы Ирины Лачиной, известной по роли в комедийном сериале "Воронины", сообщает телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T03:21
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олег будрин
ирина лачина
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Москве пропал муж актрисы Ирины Лачиной, известной по роли в комедийном сериале "Воронины", сообщает телеканал РЕН ТВ.По информации телеканала, вечером 1 января Олег Будрин — 51-летний актер театра и кино — ушел из квартиры на Пресненском Валу, сообщив, что направляется к сестре. Добравшись до дома сестры, он решил вернуться в свою квартиру, чтобы взять с собой компьютер и остаться у родственницы ночевать. Лачина лично передала ему системный блок, после чего Будрин вновь уехал.Около суток Будрин не выходил на связь, сестра, с которой связалась Лачина, сообщила, что к ней никто не приезжал. Попытки дозвониться до супруга по разным номерам для Ирины окончились неудачей.Затем Будрин ответил на звонок и заявил, что находится в гостинице для строителей. При этом на заднем фоне был слышен голос женщины, которая потребовала бросить трубку. После этого до актера уже не смогли дозвониться, его супруга написала заявление в полицию.Как утверждает актриса, она не ссорилась с мужем, при этом он, уходя из дома, был абсолютно трезв. Что с ним случилось, артистка не знает.Ирина Лачина — советская и российская актриса театра и кино. Популярность пришла к ней в 2001 году, когда на экраны вышла мелодрама "Леди Бомж", а следом — продолжение "Леди Босс".Олег Будрин — актер театра и кино. Принимал участие в съемках и озвучивании фильмов "Похороны Сталина", "Время вашей жизни", "Милый Эп" и сериалов "Досье детектива Дубровского", "Всегда говори "всегда" (8-й сезон).
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олег будрин, ирина лачина, москва, происшествия

Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"

03:21 05.01.2021 (обновлено: 15:32 05.01.2021)
 
© Арт Лайн (2012)Кадр из сериала "Всегда говори "всегда" - 8"
Кадр из сериала Всегда говори всегда - 8 - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Арт Лайн (2012)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Москве пропал муж актрисы Ирины Лачиной, известной по роли в комедийном сериале "Воронины", сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации телеканала, вечером 1 января Олег Будрин — 51-летний актер театра и кино — ушел из квартиры на Пресненском Валу, сообщив, что направляется к сестре. Добравшись до дома сестры, он решил вернуться в свою квартиру, чтобы взять с собой компьютер и остаться у родственницы ночевать. Лачина лично передала ему системный блок, после чего Будрин вновь уехал.
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Около суток Будрин не выходил на связь, сестра, с которой связалась Лачина, сообщила, что к ней никто не приезжал. Попытки дозвониться до супруга по разным номерам для Ирины окончились неудачей.
Затем Будрин ответил на звонок и заявил, что находится в гостинице для строителей. При этом на заднем фоне был слышен голос женщины, которая потребовала бросить трубку. После этого до актера уже не смогли дозвониться, его супруга написала заявление в полицию.
Как утверждает актриса, она не ссорилась с мужем, при этом он, уходя из дома, был абсолютно трезв. Что с ним случилось, артистка не знает.
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Ирина Лачина — советская и российская актриса театра и кино. Популярность пришла к ней в 2001 году, когда на экраны вышла мелодрама "Леди Бомж", а следом — продолжение "Леди Босс".
Олег Будрин — актер театра и кино. Принимал участие в съемках и озвучивании фильмов "Похороны Сталина", "Время вашей жизни", "Милый Эп" и сериалов "Досье детектива Дубровского", "Всегда говори "всегда" (8-й сезон).
 
Олег БудринИрина ЛачинаМоскваПроисшествия
 
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