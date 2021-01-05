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Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице
Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице
Правительство сохранило размеры максимального и минимального пособий по безработице, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:16
2021-01-05T11:16
2021-01-05T12:56
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михаил мишустин
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Правительство сохранило размеры максимального и минимального пособий по безработице, сообщила пресс-служба кабмина.Они составят 12 130 и 1500 рублей соответственно.При этом, как отмечают в правительстве, первые три месяца безработицы выплаты составят 75 процентов от заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три — 60 процентов, но уже не более пяти тысяч рублей.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В марте прошлого года максимальный размер пособия по безработице увеличили с восьми тысяч до 12 130 рублей. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период пандемии коронавируса, однако в конце года ее действие продлили.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Правительство сохранило размеры максимального и минимального пособий по безработице, сообщила пресс-служба кабмина.
Они составят 12 130 и 1500 рублей соответственно.
При этом, как отмечают в правительстве, первые три месяца безработицы выплаты составят 75 процентов от заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три — 60 процентов, но уже не более пяти тысяч рублей.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
.
В марте прошлого года максимальный размер пособия по безработице увеличили с восьми тысяч до 12 130 рублей. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период пандемии коронавируса, однако в конце года ее действие продлили.